https://uz.sputniknews.ru/20210706/smogut-li-terroristy-iz-afganistana-proniknut-v-uzbekistan--mnenie-eksperta-19567064.html

Смогут ли террористы из Афганистана проникнуть в Узбекистан — мнение эксперта

Смогут ли террористы из Афганистана проникнуть в Узбекистан — мнение эксперта

Почетный президент Международной ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров уверен, что после вывода войск США и их союзников из... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T20:17+0500

2021-07-06T20:17+0500

2021-07-06T20:17+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

афганистан

узбекистан

сша

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Правительственные войска Афганистана не в состоянии дать отпор движению "Талибан"* и постоянно отступают. Зафиксированы случаи массового перехода границы с Таджикистаном и Узбекистаном афганских военных, спасавшихся от талибов.Происходит все это на фоне фактического бегства американских военных и их союзников. Так, крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм американцы оставили ночью, не уведомив ее нового афганского командира. Об этом сообщили местным СМИ высокопоставленные военнослужащие афганской армии. Уже через 20 минут после ухода американцев электричество было отключено и на базу устремились мародеры, которые разграбили здания. Только через три дня афганским военным удалось установить контроль над базой.Сложившаяся ситуация создает серьезную опасность не только республикам Центральной Азии, но и России, уверен президент Международной ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров."Я думаю, в ближайшее время "Талибан"* возьмет власть в свои руки. И в этой стране будет не только идти гражданская война, но туда придет со своей политикой и финансами ИГИЛ (организация запрещена в России), которая многое потеряла в Сирии, но не лишилась своего политического влияния", - предполагает ветеран "Альфы".Он считает, что республики Центральной Азии ни финансово, ни в военном плане не в состоянии повлиять на положение дел в Афганистане. При этом американцы обещали афганцам, которые работали на них и коалицию, защиту или эвакуацию, в случае вывода воинских контингентов. Но "сейчас прямо заявили Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану – афганцам помогите вы, потому что мы их забрать не можем". Эксперт прогнозирует большой поток беженцев из Афганистана в соседние страны ЦА, которые вряд ли будут способны полностью их обеспечить. Поэтому афганцы могут направиться дальше – в Россию. Есть ли гарантия, что среди них не окажется скрытых террористов? Сергей Гончаров напоминает, что в России спецслужбы и так регулярно выявляют экстремистские ячейки в среде трудовых мигрантов. Специалист констатирует, что эти сообщества остаются замкнутыми, а это благоприятная среда для агитационной работы исламских радикалов."К сожалению, в этих диаспорах проблема террористической деятельности или, по крайней мере, агитации против России существует, это надо признать" - сетует ветеран "Альфа".Последствия вывода войск из Афганистана могут носить еще более негативных характер по причине того, что США и страны Европы отказываются сотрудничать с Россией в вопросах противодействия терроризму."Когда в США произошли известные теракты в сентябре 2001 года, Россия предлагала американцам создать коалицию стран для того, чтобы бороться с врагом номер один во всем мире. К сожалению, американцы на это в итоге не пошли. И сейчас практически никакого взаимодействия нет", - добавил Гончаров.Контакты по конкретным делам ветеран спецподразделения называет единовременными. Только в экстренных случаях "мы даем им информацию, а они нам". Ни о каком полноценном взаимодействии речи не идет."По крайней мере, американцы считают, что они за океаном и их никто не тронет, а европейцы стараются отделиться своими стенами в надежде, что они спасутся. Но, к сожалению, история показывает, что ни одна страна мира от терроризма спастись еще не смогла. Эта проблема одной страной просто не решаема", - говорит Сергей Гончаров.*Организация, запрещена в России и ряде других стран.

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https://uz.sputniknews.ru/20210705/sposoben-li-taliban-polnostyu-zaxvatit-vlast-v-afganistane--otsenka-eksperta-19550813.html

https://uz.sputniknews.ru/20210428/taliban-beret-pod-kontrol-sever-afganistana--tsentralnaya-aziya-v-opasnosti-18529988.html

https://uz.sputniknews.ru/20210704/amerikantsy-podbrosili-afganistan-rossii-19532830.html

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радикальное движение "талибан", афганистан, узбекистан, сша