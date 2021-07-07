https://uz.sputniknews.ru/20210707/silnyy-veter-i-pylnye-buri-v-uzbekistane-rezko-izmenitsya-pogoda-19581627.html

Сильный ветер и пыльные бури: в Узбекистане резко изменится погода

Сильный ветер и пыльные бури: в Узбекистане резко изменится погода

Ветер сначала усилится в Каракалпакстане, а затем распространится по всей территории республики. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T16:09+0500

2021-07-07T16:09+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Узбекистане ожидается усиление ветра до 30 м/с, сообщают в Узгидромете. По информации гидрометеорологической службы, 8 июля в северных районах страны, а с 9 по 10 июля на всей территории республики ожидается вторжение прохладной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа.Кроме того, 7 июля в Каракалпакстане, а с 8 по 10 июля по всей территории Узбекистана ветер усилится до 25-20 м/с, также местами возможны порывы вихря до 25-30 м/с, которые могут привести к образованию пыльных бурь. В МЧС предупредили граждан не передвигаться по улице при сильном ветре, парковать автомобили подальше от деревьев и других нестабильных конструкций.

https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-uzgidromete-otvetili-pochemu-v-uzbekistane-chasto-voznikayut-pylnye-buri-19059731.html

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сильный ветер, прогноз погоды, узбекистан