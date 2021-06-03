https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-uzgidromete-otvetili-pochemu-v-uzbekistane-chasto-voznikayut-pylnye-buri-19059731.html

В Узгидромете ответили, почему в Узбекистане часто возникают пыльные бури

В Узгидромете ответили, почему в Узбекистане часто возникают пыльные бури

По информации гидрометеорологической службы, для всех стран, расположенных на территории Центральной Азии, характерны такие процессы, особенно в пустынных и... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T10:14+0500

2021-06-03T10:14+0500

2021-06-03T10:14+0500

общество

стихия

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узгидромет

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В последнее время в республике участились случаи появления пыльных бурь. Природу их возникновения пояснили в Узгидрометцентре."Пыльная буря – это атмосферное явление, представляющее собой перенос ветром больших количеств песчинок с поверхности земли", – отметили в дирекции.По информации гидрометеорологической службы, для всех стран, расположенных на территории Центральной Азии, характерны такие процессы, особенно в пустынных и полупустынных зонах засушливых регионов. Однако 29 мая пыльная буря прошлась и по Ташкенту, хотя он не является засушливым регионом. В Узгидромете пояснили, что в столице данное природное явление стало часто появляться из-за бурного строительства, которое способствует образованию большого количества песка и пыльных частиц, поднимающихся в воздух.Пыльные бури также были зафиксированы в Андижане и в Самаркандской области на трассе "Карши — Самарканд"

https://uz.sputniknews.ru/20210528/pochemu-v-andijane-voznikla-pylnaya-burya--otvet-uzgidrometa-18969576.html

https://uz.sputniknews.ru/20210602/anomalnaya-jara-i-pylnaya-burya-pogoda-prodoljit-ispytyvat-uzbekistantsev-19050627.html

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стихия, ураган, узгидромет, узбекистан