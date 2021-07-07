https://uz.sputniknews.ru/20210707/terrorizmu-v-seti--net-uzbekistan-vozmet-pod-kontrol-internet-19580348.html
Терроризму в Сети — нет: Узбекистан "возьмет под контроль" Интернет
Терроризму в Сети — нет: Узбекистан "возьмет под контроль" Интернет
Это не все. Также теперь узбекистанцам, выезжающим за рубеж, будут рассказывать об угрозах идеологии терроризма. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T15:07+0500
2021-07-07T15:07+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Узбекистане создадут систему предупреждения, ранней профилактики и противодействия распространению идей терроризма и экстремизма в Интернете.Соответствующий указ подписал глава государства. Согласно документу, утверждена нацстратегия по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы, а также дорожная карта по ее реализации.Кроме того, будет проводиться анализ Интернета для выявления и устранения деструктивного контента, а также совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия использованию Интернета в экстремистских и террористических целях.Защита граждан, выезжающих за рубежСогласно указу, теперь узбекистанцам, выезжающим за рубеж, будут рассказывать об угрозах идеологии терроризма.В частности, предполагается "разработка и внедрение новых механизмов подготовки выезжающих за рубеж граждан к социально-культурной адаптации, а также профилактических работ по разъяснению угроз идеологии экстремизма и терроризма".Кроме того, планируется организовать системную фильтрационно-профилактическую работу с согражданами, вернувшимися в Узбекистан из-за границы.Документ также предусматривает сотрудничество и координацию работ в данном направлении с госорганами зарубежных стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210621/v-uzbekistane-uskorilsya-internet-19342725.html
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борьба с терроризмом, узбекистан
Терроризму в Сети — нет: Узбекистан "возьмет под контроль" Интернет
15:07 07.07.2021 (обновлено: 15:13 07.07.2021)
Это не все. Также теперь узбекистанцам, выезжающим за рубеж, будут рассказывать об угрозах идеологии терроризма.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Узбекистане создадут систему предупреждения, ранней профилактики и противодействия распространению идей терроризма и экстремизма в Интернете.
Соответствующий указ подписал глава государства. Согласно документу, утверждена нацстратегия по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы, а также дорожная карта по ее реализации.
Для создания подобной системы планируется обеспечить специальные подразделения правоохранительных органов Узбекистана необходимыми программными продуктами и техникой.
Кроме того, будет проводиться анализ Интернета для выявления и устранения деструктивного контента, а также совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия использованию Интернета в экстремистских и террористических целях.
Защита граждан, выезжающих за рубеж
Согласно указу, теперь узбекистанцам, выезжающим за рубеж, будут рассказывать об угрозах идеологии терроризма.
В частности, предполагается "разработка и внедрение новых механизмов подготовки выезжающих за рубеж граждан к социально-культурной адаптации, а также профилактических работ по разъяснению угроз идеологии экстремизма и терроризма".
Кроме того, планируется организовать системную фильтрационно-профилактическую работу с согражданами, вернувшимися в Узбекистан из-за границы.
Документ также предусматривает сотрудничество и координацию работ в данном направлении с госорганами зарубежных стран.