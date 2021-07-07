https://uz.sputniknews.ru/20210707/terrorizmu-v-seti--net-uzbekistan-vozmet-pod-kontrol-internet-19580348.html

Терроризму в Сети — нет: Узбекистан "возьмет под контроль" Интернет

Терроризму в Сети — нет: Узбекистан "возьмет под контроль" Интернет

Это не все. Также теперь узбекистанцам, выезжающим за рубеж, будут рассказывать об угрозах идеологии терроризма. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T15:07+0500

2021-07-07T15:07+0500

2021-07-07T15:13+0500

общество

борьба с терроризмом

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/11/19289185_0:92:3070:1819_1920x0_80_0_0_9d8dafcde485497da14ba2d318c71cb4.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Узбекистане создадут систему предупреждения, ранней профилактики и противодействия распространению идей терроризма и экстремизма в Интернете.Соответствующий указ подписал глава государства. Согласно документу, утверждена нацстратегия по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы, а также дорожная карта по ее реализации.Кроме того, будет проводиться анализ Интернета для выявления и устранения деструктивного контента, а также совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия использованию Интернета в экстремистских и террористических целях.Защита граждан, выезжающих за рубежСогласно указу, теперь узбекистанцам, выезжающим за рубеж, будут рассказывать об угрозах идеологии терроризма.В частности, предполагается "разработка и внедрение новых механизмов подготовки выезжающих за рубеж граждан к социально-культурной адаптации, а также профилактических работ по разъяснению угроз идеологии экстремизма и терроризма".Кроме того, планируется организовать системную фильтрационно-профилактическую работу с согражданами, вернувшимися в Узбекистан из-за границы.Документ также предусматривает сотрудничество и координацию работ в данном направлении с госорганами зарубежных стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210621/v-uzbekistane-uskorilsya-internet-19342725.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

борьба с терроризмом, узбекистан