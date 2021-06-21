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В Узбекистане ускорился Интернет
В Узбекистане ускорился Интернет
Ирландская компания Ookla опубликовала данные сервиса Speedtest.net по ежемесячному рейтингу Speedtest Global Index. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T21:02+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекистан за год улучшил позиции в мировом рейтинге скорости Интернета Speedtest Global Index, данные опубликовала ирландская компания Ookla. Об этом сообщает Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.Так, скорость проводного выросла с 26,45 Мбит/c в мае 2020-го до 40,54 Мбит/c (Download) в мае 2021-го (плюс 53,2 процента). А по скорости мобильного Интернета республика поднялась сразу на четыре позиции. Если в мае она составляла 11,26 Мбит/c, то спустя год — уже 18,56 Мбит/c (Download). То есть плюс 64,8 процента.Ранее в республике операторам официально запретили использовать предлог "до" в описании скорости Интернета в тарифных планах.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/eksperty-raskryli-sekrety-uspeshnoy-karery-v-sfere-it-18953306.html
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интернет, узбекистан
В Узбекистане ускорился Интернет
21:02 21.06.2021 (обновлено: 21:04 21.06.2021)
Ирландская компания Ookla опубликовала данные сервиса Speedtest.net по ежемесячному рейтингу Speedtest Global Index.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Узбекистан за год улучшил позиции в мировом рейтинге скорости Интернета Speedtest Global Index, данные опубликовала ирландская компания Ookla. Об этом сообщает
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.
"Узбекистан снова показал рост по скорости мобильного и фиксированного Интернета", — отметили в министерстве.
Так, скорость проводного выросла с 26,45 Мбит/c в мае 2020-го до 40,54 Мбит/c (Download) в мае 2021-го (плюс 53,2 процента).
А по скорости мобильного Интернета республика поднялась сразу на четыре позиции. Если в мае она составляла 11,26 Мбит/c, то спустя год — уже 18,56 Мбит/c (Download). То есть плюс 64,8 процента.
Ранее в республике операторам официально запретили
использовать предлог "до" в описании скорости Интернета в тарифных планах.