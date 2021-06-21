https://uz.sputniknews.ru/20210621/v-uzbekistane-uskorilsya-internet-19342725.html

В Узбекистане ускорился Интернет

В Узбекистане ускорился Интернет

Ирландская компания Ookla опубликовала данные сервиса Speedtest.net по ежемесячному рейтингу Speedtest Global Index. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-21T21:02+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекистан за год улучшил позиции в мировом рейтинге скорости Интернета Speedtest Global Index, данные опубликовала ирландская компания Ookla. Об этом сообщает Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.Так, скорость проводного выросла с 26,45 Мбит/c в мае 2020-го до 40,54 Мбит/c (Download) в мае 2021-го (плюс 53,2 процента). А по скорости мобильного Интернета республика поднялась сразу на четыре позиции. Если в мае она составляла 11,26 Мбит/c, то спустя год — уже 18,56 Мбит/c (Download). То есть плюс 64,8 процента.Ранее в республике операторам официально запретили использовать предлог "до" в описании скорости Интернета в тарифных планах.

https://uz.sputniknews.ru/20210528/eksperty-raskryli-sekrety-uspeshnoy-karery-v-sfere-it-18953306.html

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