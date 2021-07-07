https://uz.sputniknews.ru/20210707/uzbekistan-zadumal-stat-jeleznodorojnym-titanom--pochemu-eto-poluchitsya-19575257.html

Узбекистан задумал стать "железнодорожным титаном" — почему это получится

Узбекистан задумал стать "железнодорожным титаном" — почему это получится

О новых мерах, которые повысят уровень безопасности грузовых и пассажирских ж/д перевозок, читайте в материале. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T13:12+0500

2021-07-07T13:12+0500

2021-07-07T15:22+0500

общество

грузоперевозки

пассажиры

железная дорога

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Власти Узбекистана поставили перед собой цель — повысить безопасность железнодорожного транспорта.Вопросам, связанным с работой ж/д транспорта страны, был посвящен брифинг, состоявшийся на днях в АИМК.В 2020 году инспекторы провели 89 проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки ж/д транспортом.В итоге было выявлено 7 878 недостатков, связанных с нарушением правил пользования железными дорогами и безопасности перевозок. По результатам проверки хозяйствующим субъектам было предписано принять меры по устранению выявленных недостатков. Однако 1 576 из них (а это 20%) не были устранены в указанный срок.С целью предотвращения аварий и происшествий на железнодорожном транспорте, причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу предлагается дополнить Кодекс об административной ответственности РУз новыми статьями 1131 и 2501.Это, как ожидается, увеличит ответственность юрлиц в ж/д сфере. Кроме того, повысится качество услуг на железнодорожном транспорте.В частности, в соответствии с проектом:В настоящее время 1 278 предприятий и организаций, работающих в сфере железнодорожного транспорта, не входящих в состав АО "Узбекистон темир йуллари", имеют 2 610 км железных дорог, 537 локомотивов и 5 038 вагонов, используемых на их внутренних территориях. При этом нет механизма государственной регистрации и учета принадлежащих ведомствам подъездных путей, железнодорожных вагонов, составов и веток. Новый проект как раз создаст эту систему.Все эти меры, как ожидается, позитивно скажутся на всей железнодорожной сфере Узбекистана — значительно повысится уровень безопасности грузовых и пассажирских ж/д перевозок. Разработанный механизм также позволит предупреждать и своевременно устранять факторы, угрожающие жизни и здоровью пассажиров.

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грузоперевозки, пассажиры, железная дорога, узбекистан