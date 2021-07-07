https://uz.sputniknews.ru/20210707/uzbekistantsev-nastavyat-na-put-istinnyy-onlayn-19581357.html
Узбекистанцев "наставят на путь истинный" онлайн
Узбекистанцев "наставят на путь истинный" онлайн
В системе НТРК создается новый круглосуточный телеканал, который будет заниматься повышением культурно-просветительских и религиозных знаний молодежи. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T15:57+0500
2021-07-07T15:57+0500
2021-07-07T16:08+0500
общество
нтрк
телеканал
религия
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В системе Национальной телерадиокомпании Узбекистана создан онлайн-телеканал "Хидоят сари" ("Наставление на путь истины"), сообщил ее руководитель Алишер Хаджаев.Круглосуточный канал будет заниматься повышением культурно-просветительских и религиозных знаний молодежи. В частности, будет освещаться и пропагандироваться исламская культура, наследие ученых, идеи сохранения религии, прививание молодежи патриотизма и уважения к национальным ценностям, представителям других национальностей и вероисповеданий.Здесь можно будет увидеть научно-популярные и художественные передачи, направленные на ознакомление с проводимой в стране религиозно-просветительской работой, обсуждения со специалистами религиозной сферы, вопросов семьи, правил поведения и воспитания молодежи.Специальные передачи и ролики позволят защитить молодежь от попадания под влияние различных сил и течений, будут показывать настоящие идеи и цели терроризма и экстремизма, а также отгородят их от "массовой культуры"."В архивном фонде НТРК имеется значительная база религиозно-мистических, научно-просветительских, исламоведческих и исторических сериалов, посвященных наследию предков, документальных фильмов об ученых, просветительских бесед с учеными и имамами, а также специальных фильмов, теленовелл и социальных телепередач, прошедших научную и религиозную экспертизу и основанных на достоверной информации, не имеющей места для различных толкований", — говорится в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/novyy-detskiy-telekanal-aqlvoy-nachal-veschanie-v-uzbekistane-17938929.html
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нтрк, телеканал, религия
Узбекистанцев "наставят на путь истинный" онлайн
15:57 07.07.2021 (обновлено: 16:08 07.07.2021)
В системе НТРК создается новый круглосуточный телеканал, который будет заниматься повышением культурно-просветительских и религиозных знаний молодежи.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
В системе Национальной телерадиокомпании Узбекистана создан онлайн-телеканал "Хидоят сари" ("Наставление на путь истины"), сообщил
ее руководитель Алишер Хаджаев.
Круглосуточный канал будет заниматься повышением культурно-просветительских и религиозных знаний молодежи. В частности, будет освещаться и пропагандироваться исламская культура, наследие ученых, идеи сохранения религии, прививание молодежи патриотизма и уважения к национальным ценностям, представителям других национальностей и вероисповеданий.
Здесь можно будет увидеть научно-популярные и художественные передачи, направленные на ознакомление с проводимой в стране религиозно-просветительской работой, обсуждения со специалистами религиозной сферы, вопросов семьи, правил поведения и воспитания молодежи.
Специальные передачи и ролики позволят защитить молодежь от попадания под влияние различных сил и течений, будут показывать настоящие идеи и цели терроризма и экстремизма, а также отгородят их от "массовой культуры".
"В архивном фонде НТРК имеется значительная база религиозно-мистических, научно-просветительских, исламоведческих и исторических сериалов, посвященных наследию предков, документальных фильмов об ученых, просветительских бесед с учеными и имамами, а также специальных фильмов, теленовелл и социальных телепередач, прошедших научную и религиозную экспертизу и основанных на достоверной информации, не имеющей места для различных толкований", — говорится в сообщении.