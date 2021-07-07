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https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-rossii-kollektivnyy-immunitet-k-koronavirusu-dovedut-do-80-90--mishustin-19582223.html
В России коллективный иммунитет к коронавирусу доведут до 80-90% — Мишустин
В России коллективный иммунитет к коронавирусу доведут до 80-90% — Мишустин
Ведомства обязаны представить полные расчеты потребности в препаратах против COVID до 8 июля. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T17:29+0500
2021-07-07T17:32+0500
россия
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации в России, чтобы достичь в стране уровня коллективного иммунитета не менее 80-90%, передает пресс-служба Кабинета министров РФ."Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России; ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций; других актуальных факторов", — информируется в документе.Отмечается, что ведомства обязаны представить полные расчеты потребности в препаратах против коронавирусной инфекции до 8 июля.Напомним: в августе прошлого года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". Кроме того, в России также созданы другие вакцины против коронавируса — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого препарата "Спутник Лайт", а прививочная кампания данной вакциной началась в стране с 1 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210701/vaktsinatsiya-migrantov-v-moskve-startovala-privivochnaya-kampaniya-preparatom-sputnik-layt-19494849.html
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вакцинация

В России коллективный иммунитет к коронавирусу доведут до 80-90% — Мишустин

17:29 07.07.2021 (обновлено: 17:32 07.07.2021)
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© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
Перейти в фотобанк
Ведомства обязаны представить полные расчеты потребности в препаратах против COVID до 8 июля.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации в России, чтобы достичь в стране уровня коллективного иммунитета не менее 80-90%, передает пресс-служба Кабинета министров РФ.
"Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России; ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций; других актуальных факторов", — информируется в документе.
Медицинский работник набирает в шприц российскую вакцину Спутник Лайт, применяемую для вакцинации на территории ТЦ Садовод в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
Фото
Вакцинация мигрантов: в Москве стартовала прививочная кампания препаратом "Спутник Лайт"
1 июля, 14:17
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Отмечается, что ведомства обязаны представить полные расчеты потребности в препаратах против коронавирусной инфекции до 8 июля.
Напомним: в августе прошлого года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". Кроме того, в России также созданы другие вакцины против коронавируса — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого препарата "Спутник Лайт", а прививочная кампания данной вакциной началась в стране с 1 июля.

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