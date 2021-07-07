https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-rossii-kollektivnyy-immunitet-k-koronavirusu-dovedut-do-80-90--mishustin-19582223.html

В России коллективный иммунитет к коронавирусу доведут до 80-90% — Мишустин

В России коллективный иммунитет к коронавирусу доведут до 80-90% — Мишустин

Ведомства обязаны представить полные расчеты потребности в препаратах против COVID до 8 июля. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T17:29+0500

2021-07-07T17:29+0500

2021-07-07T17:32+0500

россия

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации в России, чтобы достичь в стране уровня коллективного иммунитета не менее 80-90%, передает пресс-служба Кабинета министров РФ."Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России; ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций; других актуальных факторов", — информируется в документе.Отмечается, что ведомства обязаны представить полные расчеты потребности в препаратах против коронавирусной инфекции до 8 июля.Напомним: в августе прошлого года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V". Кроме того, в России также созданы другие вакцины против коронавируса — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого препарата "Спутник Лайт", а прививочная кампания данной вакциной началась в стране с 1 июля.

https://uz.sputniknews.ru/20210701/vaktsinatsiya-migrantov-v-moskve-startovala-privivochnaya-kampaniya-preparatom-sputnik-layt-19494849.html

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