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В Узбекистане могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 — как в России
В Узбекистане могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 — как в России
Отабеков считает, что стоит применить опыт России, где не разрешают выходить на работу тем, кто не привился. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T10:16+0500
2021-07-07T11:05+0500
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус covid-19
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Узбекистан может использовать российский опыт в обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан.Об этом заявил замглавы СЭС Нурмат Отабеков.Отабеков сообщил: в Узбекистане ежедневно вакцинируется 130−140 тысяч человек. Напомним, что прививочная кампания стартовала в Узбекистане с 1 апреля. Сейчас граждане получают на выбор несколько вакцин: узбекско-китайскую Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V".Также в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZenecaОтмечается, что, на данный момент, первый компонент одного из трех препаратов вкололи около 2,5 миллиона человек.Ранее Минздрав Узбекистана озвучил прогнозы по вакцинации населения: в ведомстве рассчитывали, что в апреле-июне привить от COVID-19 удастся более 11,5% граждан (около 4 миллионов человек).До конца года власти ожидают, что данное число может вырасти до 7 миллионов — это примерно 20% жителей республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210703/glava-ses-rasskazal-naskolko-lechenie-vyxodit-doroje-vaktsinatsii-19526599.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина

В Узбекистане могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 — как в России

10:16 07.07.2021 (обновлено: 11:05 07.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Steven CornfieldВакцинация
Вакцинация - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
© СС0 / Unsplash / Steven Cornfield
Отабеков считает, что стоит применить опыт России, где не разрешают выходить на работу тем, кто не привился.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Узбекистан может использовать российский опыт в обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан.
Об этом заявил замглавы СЭС Нурмат Отабеков.
"По-моему мнению, обязательная вакцинация — это правильная мысль, потому что мы через вакцинацию защищаем себя. Возможно, стоит применить опыт России, где не разрешают выходить на работу тем, кто не привился", — сказал Отабеков в ходе онлайн-брифинга.
Ситуация в России

Обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг объявлена в Москве, аналогичные меры были приняты еще в нескольких российских регионах.

Отабеков сообщил: в Узбекистане ежедневно вакцинируется 130−140 тысяч человек.

"Полностью прошли весь курс вакцинации почти 700 тысяч человек… Эта очень маленькая цифра", — добавил замглавы СЭС.

Напомним, что прививочная кампания стартовала в Узбекистане с 1 апреля. Сейчас граждане получают на выбор несколько вакцин: узбекско-китайскую Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V".
Также в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca
Отмечается, что, на данный момент, первый компонент одного из трех препаратов вкололи около 2,5 миллиона человек.
Ранее Минздрав Узбекистана озвучил прогнозы по вакцинации населения: в ведомстве рассчитывали, что в апреле-июне привить от COVID-19 удастся более 11,5% граждан (около 4 миллионов человек).
До конца года власти ожидают, что данное число может вырасти до 7 миллионов — это примерно 20% жителей республики.
Баходир Юсупалиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2021
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