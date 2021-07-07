https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-uzbekistane-mogut-vvesti-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19--kak-v-rossii-19570184.html

В Узбекистане могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 — как в России

В Узбекистане могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 — как в России

Отабеков считает, что стоит применить опыт России, где не разрешают выходить на работу тем, кто не привился. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T10:16+0500

2021-07-07T10:16+0500

2021-07-07T11:05+0500

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус covid-19

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Узбекистан может использовать российский опыт в обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан.Об этом заявил замглавы СЭС Нурмат Отабеков.Отабеков сообщил: в Узбекистане ежедневно вакцинируется 130−140 тысяч человек. Напомним, что прививочная кампания стартовала в Узбекистане с 1 апреля. Сейчас граждане получают на выбор несколько вакцин: узбекско-китайскую Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V".Также в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZenecaОтмечается, что, на данный момент, первый компонент одного из трех препаратов вкололи около 2,5 миллиона человек.Ранее Минздрав Узбекистана озвучил прогнозы по вакцинации населения: в ведомстве рассчитывали, что в апреле-июне привить от COVID-19 удастся более 11,5% граждан (около 4 миллионов человек).До конца года власти ожидают, что данное число может вырасти до 7 миллионов — это примерно 20% жителей республики.

https://uz.sputniknews.ru/20210703/glava-ses-rasskazal-naskolko-lechenie-vyxodit-doroje-vaktsinatsii-19526599.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина