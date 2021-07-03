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Глава СЭС рассказал насколько лечение выходит дороже вакцинации
Глава СЭС рассказал насколько лечение выходит дороже вакцинации
На лечение одного пациента в состоянии средней тяжести выделяется в среднем 35 миллионов сумов. При этом на спасение тяжелых больных — уже по 60 миллионов. 03.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-03T15:44+0500
2021-07-03T15:44+0500
общество
служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
ситуация с коронавирусом в узбекистане
здравоохранение
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Руководитель санитарно-эпидемиологической службы Баходир Юсупалиев рассказал, во сколько бюджету обходится госпитализация больных коронавирусом и сколько стоит для государства одна доза вакцины, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По данным главы СЭС, озвученным на заседании Международного пресс-клуба, на лечение одного пациента в состоянии средней тяжести, например в Зангиате, выделяется в среднем 35 миллионов сумов. При этом на спасение тяжелых больных — уже по 60 миллионов.В то же время стоимость вакцины, которую закупает Узбекистан, варьируется от 10 до 60 долларов. Вывод очевиден: и для населения, и для экономики лучше всего как можно больше привитых граждан.В субботу, например, привился министр культуры Озодбек Назарбеков. Причем, сделал он это в прямом эфире. А накануне в одной из семейных поликлиник столицы первый компонент поставил министр народного образования Шерзод Шерматов.До них вакцинировались пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов и министр дошкольного образования Агриппина Шин.Также, в ходе кампании #men_vaktsina_oldim от коронавируса привились известная певица Гульбахор Эркулова и актриса Юлдуз Раджабова.
https://uz.sputniknews.ru/20210630/vaktsinatsiya-v-tashkente-gde-otkryty-dopolnitelnye-punkty--karta-19477413.html
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служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, ситуация с коронавирусом в узбекистане, здравоохранение, вакцинация

Глава СЭС рассказал насколько лечение выходит дороже вакцинации

15:44 03.07.2021
1866
© Министерство здравоохранения УзбекистанаБаходир Юсупалиев
Баходир Юсупалиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2021
© Министерство здравоохранения Узбекистана
На лечение одного пациента в состоянии средней тяжести выделяется в среднем 35 миллионов сумов. При этом на спасение тяжелых больных — уже по 60 миллионов.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Руководитель санитарно-эпидемиологической службы Баходир Юсупалиев рассказал, во сколько бюджету обходится госпитализация больных коронавирусом и сколько стоит для государства одна доза вакцины, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По данным главы СЭС, озвученным на заседании Международного пресс-клуба, на лечение одного пациента в состоянии средней тяжести, например в Зангиате, выделяется в среднем 35 миллионов сумов. При этом на спасение тяжелых больных — уже по 60 миллионов.
В то же время стоимость вакцины, которую закупает Узбекистан, варьируется от 10 до 60 долларов. Вывод очевиден: и для населения, и для экономики лучше всего как можно больше привитых граждан.
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В субботу, например, привился министр культуры Озодбек Назарбеков. Причем, сделал он это в прямом эфире. А накануне в одной из семейных поликлиник столицы первый компонент поставил министр народного образования Шерзод Шерматов.
До них вакцинировались пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов и министр дошкольного образования Агриппина Шин.
Также, в ходе кампании #men_vaktsina_oldim от коронавируса привились известная певица Гульбахор Эркулова и актриса Юлдуз Раджабова.
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