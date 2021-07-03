https://uz.sputniknews.ru/20210703/glava-ses-rasskazal-naskolko-lechenie-vyxodit-doroje-vaktsinatsii-19526599.html
Глава СЭС рассказал насколько лечение выходит дороже вакцинации
Глава СЭС рассказал насколько лечение выходит дороже вакцинации
На лечение одного пациента в состоянии средней тяжести выделяется в среднем 35 миллионов сумов. При этом на спасение тяжелых больных — уже по 60 миллионов. 03.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-03T15:44+0500
2021-07-03T15:44+0500
2021-07-03T15:44+0500
общество
служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
ситуация с коронавирусом в узбекистане
здравоохранение
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/07/15138702_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8da3d138c0e656d433d63b6de7ed24d5.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Руководитель санитарно-эпидемиологической службы Баходир Юсупалиев рассказал, во сколько бюджету обходится госпитализация больных коронавирусом и сколько стоит для государства одна доза вакцины, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По данным главы СЭС, озвученным на заседании Международного пресс-клуба, на лечение одного пациента в состоянии средней тяжести, например в Зангиате, выделяется в среднем 35 миллионов сумов. При этом на спасение тяжелых больных — уже по 60 миллионов.В то же время стоимость вакцины, которую закупает Узбекистан, варьируется от 10 до 60 долларов. Вывод очевиден: и для населения, и для экономики лучше всего как можно больше привитых граждан.В субботу, например, привился министр культуры Озодбек Назарбеков. Причем, сделал он это в прямом эфире. А накануне в одной из семейных поликлиник столицы первый компонент поставил министр народного образования Шерзод Шерматов.До них вакцинировались пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов и министр дошкольного образования Агриппина Шин.Также, в ходе кампании #men_vaktsina_oldim от коронавируса привились известная певица Гульбахор Эркулова и актриса Юлдуз Раджабова.
https://uz.sputniknews.ru/20210630/vaktsinatsiya-v-tashkente-gde-otkryty-dopolnitelnye-punkty--karta-19477413.html
https://uz.sputniknews.ru/20210623/pochemu-povtorno-zabolevayut-covid-19-posle-vaktsinatsii-19364757.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/07/15138702_81:0:1148:800_1920x0_80_0_0_a51cc0416fadecf6b03912a78783a0ba.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, ситуация с коронавирусом в узбекистане, здравоохранение, вакцинация
Глава СЭС рассказал насколько лечение выходит дороже вакцинации
На лечение одного пациента в состоянии средней тяжести выделяется в среднем 35 миллионов сумов. При этом на спасение тяжелых больных — уже по 60 миллионов.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Руководитель санитарно-эпидемиологической службы Баходир Юсупалиев рассказал, во сколько бюджету обходится госпитализация больных коронавирусом и сколько стоит для государства одна доза вакцины, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
По данным главы СЭС, озвученным на заседании Международного пресс-клуба, на лечение одного пациента в состоянии средней тяжести, например в Зангиате, выделяется в среднем 35 миллионов сумов. При этом на спасение тяжелых больных — уже по 60 миллионов.
В то же время стоимость вакцины, которую закупает Узбекистан, варьируется от 10 до 60 долларов. Вывод очевиден: и для населения, и для экономики лучше всего как можно больше привитых граждан.
В субботу, например, привился министр культуры Озодбек Назарбеков
. Причем, сделал он это в прямом эфире. А накануне в одной из семейных поликлиник столицы первый компонент поставил министр народного образования Шерзод Шерматов
.
До них вакцинировались пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов
и министр дошкольного образования Агриппина Шин
.
Также, в ходе кампании #men_vaktsina_oldim от коронавируса привились известная певица Гульбахор Эркулова и актриса Юлдуз Раджабова.