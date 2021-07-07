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Вакцинированным и переболевшим россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест при въезде в РФ
Вакцинированным и переболевшим россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест при въезде в РФ
Непривитым и не имеющим антител к коронавриусу гражданам нужно будет в течение трех календарных дней после прилета пройти только один ПЦР-тест, а не два, и... 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T12:28+0500
2021-07-07T12:33+0500
россия
самоизоляция
вакцинация
перелеты
въезд
карантин
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В соответствии с постановлением государственного санитарного врача РФ, россиянам, привившимся от коронавируса или имеющим антитела к данной инфекции, не нужно сдавать ПЦР-тест при въезде в страну. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане. "При наличии вакцинации против коронавируса в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании COVID-19 гражданам России при въезде в Россию больше не нужно проходить ПЦР-тестирование с 7 июля 2021 года", — информируется в релизе.По информации дипломатического ведомства, до перелета все подтверждающие документы необходимо прикрепить в личном кабинете на сайте госуслуг.Непривитым и неболевшим россиянам нужно будет в течение трех календарных дней после прилета пройти только один ПЦР-тест, а не два, и загрузить его результаты на портал госуслуг, пояснили в посольстве. Отмечается, что до получения ответа об отсутствии COVID в организме граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания).
https://uz.sputniknews.ru/20210601/kak-sdat-i-skolko-stoit-ptsr-test-v-moskve-inostrantsu-19005429.html
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самоизоляция, вакцинация, перелеты, въезд, карантин

Вакцинированным и переболевшим россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест при въезде в РФ

12:28 07.07.2021 (обновлено: 12:33 07.07.2021)
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© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Непривитым и не имеющим антител к коронавриусу гражданам нужно будет в течение трех календарных дней после прилета пройти только один ПЦР-тест, а не два, и загрузить его результаты на портал госуслуг.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В соответствии с постановлением государственного санитарного врача РФ, россиянам, привившимся от коронавируса или имеющим антитела к данной инфекции, не нужно сдавать ПЦР-тест при въезде в страну. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане.
"При наличии вакцинации против коронавируса в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании COVID-19 гражданам России при въезде в Россию больше не нужно проходить ПЦР-тестирование с 7 июля 2021 года", — информируется в релизе.
ПЦР - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
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1 июня, 12:41
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По информации дипломатического ведомства, до перелета все подтверждающие документы необходимо прикрепить в личном кабинете на сайте госуслуг.
Непривитым и неболевшим россиянам нужно будет в течение трех календарных дней после прилета пройти только один ПЦР-тест, а не два, и загрузить его результаты на портал госуслуг, пояснили в посольстве.
Отмечается, что до получения ответа об отсутствии COVID в организме граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания).
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