https://uz.sputniknews.ru/20210707/vaktsinirovannym-i-perebolevshim-rossiyanam-razreshili-ne-sdavat-ptsr-test-pri-vezde-v-rf-19575136.html

Вакцинированным и переболевшим россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест при въезде в РФ

Вакцинированным и переболевшим россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест при въезде в РФ

Непривитым и не имеющим антител к коронавриусу гражданам нужно будет в течение трех календарных дней после прилета пройти только один ПЦР-тест, а не два, и... 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T12:28+0500

2021-07-07T12:28+0500

2021-07-07T12:33+0500

россия

самоизоляция

вакцинация

перелеты

въезд

карантин

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В соответствии с постановлением государственного санитарного врача РФ, россиянам, привившимся от коронавируса или имеющим антитела к данной инфекции, не нужно сдавать ПЦР-тест при въезде в страну. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане. "При наличии вакцинации против коронавируса в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании COVID-19 гражданам России при въезде в Россию больше не нужно проходить ПЦР-тестирование с 7 июля 2021 года", — информируется в релизе.По информации дипломатического ведомства, до перелета все подтверждающие документы необходимо прикрепить в личном кабинете на сайте госуслуг.Непривитым и неболевшим россиянам нужно будет в течение трех календарных дней после прилета пройти только один ПЦР-тест, а не два, и загрузить его результаты на портал госуслуг, пояснили в посольстве. Отмечается, что до получения ответа об отсутствии COVID в организме граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания).

https://uz.sputniknews.ru/20210601/kak-sdat-i-skolko-stoit-ptsr-test-v-moskve-inostrantsu-19005429.html

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самоизоляция, вакцинация, перелеты, въезд, карантин