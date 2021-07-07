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Власти Анкары и Бухары проведут совместные культурные мероприятия
Власти Анкары и Бухары проведут совместные культурные мероприятия
В Бухарской области планируется создать проекты, направленные на популяризацию культуры и искусства тюркоязычных народов. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T18:33+0500
2021-07-07T20:08+0500
культура
культурные ценности
анкара
туризм
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава клуба культуры и искусств "Анкара" Метин Озасланбей прибыл с рабочим визитом в Бухару. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.Во время поездки по городу, иностранный гость в первую очередь посетил местные исторические памятники и святыни, а затем ознакомился с деятельностью ансамблей Бухарского областного отделения Государственной филармонии Узбекистана. В ходе переговоров с представителями местной власти, Озасланбей выразил заинтересованность Анкары в организации совместных с Бухарой проектов, концертов и других различных мероприятий, направленных на популяризацию культуры и искусства тюркоязычных народов. В завершение визита у исторических памятников Нодир диванбеги и Токи Саррафон была организована встреча с творческими коллективами и концертная программа.
https://uz.sputniknews.ru/20210531/novyy-dvorets-kultury-otkroetsya-v-buxare-18997868.html
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культурные ценности, анкара, туризм, бухара

Власти Анкары и Бухары проведут совместные культурные мероприятия

18:33 07.07.2021 (обновлено: 20:08 07.07.2021)
1410
© Министерство культуры Республики Узбекистан Глава клуба культуры и искусств "Анкара" Метин Озасланбей с рабочим визитом в Бухаре
 Глава клуба культуры и искусств Анкара Метин Озасланбей с рабочим визитом в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
© Министерство культуры Республики Узбекистан
В Бухарской области планируется создать проекты, направленные на популяризацию культуры и искусства тюркоязычных народов.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава клуба культуры и искусств "Анкара" Метин Озасланбей прибыл с рабочим визитом в Бухару. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.
Во время поездки по городу, иностранный гость в первую очередь посетил местные исторические памятники и святыни, а затем ознакомился с деятельностью ансамблей Бухарского областного отделения Государственной филармонии Узбекистана.
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В ходе переговоров с представителями местной власти, Озасланбей выразил заинтересованность Анкары в организации совместных с Бухарой проектов, концертов и других различных мероприятий, направленных на популяризацию культуры и искусства тюркоязычных народов.
В завершение визита у исторических памятников Нодир диванбеги и Токи Саррафон была организована встреча с творческими коллективами и концертная программа.
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