https://uz.sputniknews.ru/20210707/vlasti-ankary-i-buxary-provedut-sovmestnye-kulturnye-meropriyatiya-19583449.html

Власти Анкары и Бухары проведут совместные культурные мероприятия

Власти Анкары и Бухары проведут совместные культурные мероприятия

В Бухарской области планируется создать проекты, направленные на популяризацию культуры и искусства тюркоязычных народов. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T18:33+0500

2021-07-07T18:33+0500

2021-07-07T20:08+0500

культура

культурные ценности

анкара

туризм

бухара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/07/19583337_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_e81baba1a0c415e48f21261b6906a4f8.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава клуба культуры и искусств "Анкара" Метин Озасланбей прибыл с рабочим визитом в Бухару. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.Во время поездки по городу, иностранный гость в первую очередь посетил местные исторические памятники и святыни, а затем ознакомился с деятельностью ансамблей Бухарского областного отделения Государственной филармонии Узбекистана. В ходе переговоров с представителями местной власти, Озасланбей выразил заинтересованность Анкары в организации совместных с Бухарой проектов, концертов и других различных мероприятий, направленных на популяризацию культуры и искусства тюркоязычных народов. В завершение визита у исторических памятников Нодир диванбеги и Токи Саррафон была организована встреча с творческими коллективами и концертная программа.

https://uz.sputniknews.ru/20210531/novyy-dvorets-kultury-otkroetsya-v-buxare-18997868.html

бухара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культурные ценности, анкара, туризм, бухара