https://uz.sputniknews.ru/20210707/vlasti-ankary-i-buxary-provedut-sovmestnye-kulturnye-meropriyatiya-19583449.html
Власти Анкары и Бухары проведут совместные культурные мероприятия
Власти Анкары и Бухары проведут совместные культурные мероприятия
В Бухарской области планируется создать проекты, направленные на популяризацию культуры и искусства тюркоязычных народов. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T18:33+0500
2021-07-07T18:33+0500
2021-07-07T20:08+0500
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культурные ценности
анкара
туризм
бухара
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава клуба культуры и искусств "Анкара" Метин Озасланбей прибыл с рабочим визитом в Бухару. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.Во время поездки по городу, иностранный гость в первую очередь посетил местные исторические памятники и святыни, а затем ознакомился с деятельностью ансамблей Бухарского областного отделения Государственной филармонии Узбекистана. В ходе переговоров с представителями местной власти, Озасланбей выразил заинтересованность Анкары в организации совместных с Бухарой проектов, концертов и других различных мероприятий, направленных на популяризацию культуры и искусства тюркоязычных народов. В завершение визита у исторических памятников Нодир диванбеги и Токи Саррафон была организована встреча с творческими коллективами и концертная программа.
https://uz.sputniknews.ru/20210531/novyy-dvorets-kultury-otkroetsya-v-buxare-18997868.html
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культурные ценности, анкара, туризм, бухара
Власти Анкары и Бухары проведут совместные культурные мероприятия
18:33 07.07.2021 (обновлено: 20:08 07.07.2021)
В Бухарской области планируется создать проекты, направленные на популяризацию культуры и искусства тюркоязычных народов.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Глава клуба культуры и искусств "Анкара" Метин Озасланбей прибыл с рабочим визитом в Бухару. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства культуры.
Во время поездки по городу, иностранный гость в первую очередь посетил местные исторические памятники и святыни, а затем ознакомился с деятельностью ансамблей Бухарского областного отделения Государственной филармонии Узбекистана.
В ходе переговоров с представителями местной власти, Озасланбей выразил заинтересованность Анкары в организации совместных с Бухарой проектов, концертов и других различных мероприятий, направленных на популяризацию культуры и искусства тюркоязычных народов.
В завершение визита у исторических памятников Нодир диванбеги и Токи Саррафон была организована встреча с творческими коллективами и концертная программа.