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Новый Дворец культуры откроется в Бухаре
Новый Дворец культуры откроется в Бухаре
Учреждение займется популяризацией культурного наследия и традиций узбекского народа. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
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2021-05-31T13:42+0500
культура
бухара
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В городе-музее Бухаре откроется новый Дворец культуры, это предусмотрено новым постановлением правительства Узбекистана. Документ опубликован на портале Lex.uz.Какие задачи поставлены перед новым культурным центром:Бухара — один из центров международного туризма, насчитывающий более 400 памятников археологии, 11 архитектурных ансамблей, восемь мавзолеев, 47 мечетей, 14 караван-сараев, 39 медресе, 250 жилых домов и 32 объекта монументального искусства.В воскресенье в Бухаре завершился трехдневный международный фестиваль "Шелк и специи". Красочное мероприятие посетили туристы из более чем десяти стран мира.
https://uz.sputniknews.ru/20210529/esche-odin-prazdnik-poyavitsya-v-uzbekistane-18973876.html
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Новый Дворец культуры откроется в Бухаре

13:40 31.05.2021 (обновлено: 13:42 31.05.2021)
187
© SputnikНай – узбекский национальный духовой инструмент
Най – узбекский национальный духовой инструмент - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© Sputnik
Учреждение займется популяризацией культурного наследия и традиций узбекского народа.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В городе-музее Бухаре откроется новый Дворец культуры, это предусмотрено новым постановлением правительства Узбекистана. Документ опубликован на портале Lex.uz.

Учреждение разместится в здании Бухарского областного музыкально-драматического театра, а театру передадут пустующие помещения областного управления Министерства культуры. Хокимият региона должен будет оказать помощь в техническом оснащении театра, укреплении его материальной базы, установлении мер безопасности.

Какие задачи поставлены перед новым культурным центром:
развитие и популяризация традиций узбекского и мирового искусства, музыки, танца, национальной эстрады;
показ ярких сценических произведений, воспевающих национальные и общечеловеческие ценности;
проведение международных фестивалей, конкурсов, конференций и других социально-культурных мероприятий.
Бухара — один из центров международного туризма, насчитывающий более 400 памятников археологии, 11 архитектурных ансамблей, восемь мавзолеев, 47 мечетей, 14 караван-сараев, 39 медресе, 250 жилых домов и 32 объекта монументального искусства.
В воскресенье в Бухаре завершился трехдневный международный фестиваль "Шелк и специи". Красочное мероприятие посетили туристы из более чем десяти стран мира.
Ноты - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2021
Культура
Еще один праздник появится в Узбекистане
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