https://uz.sputniknews.ru/20210531/novyy-dvorets-kultury-otkroetsya-v-buxare-18997868.html

Новый Дворец культуры откроется в Бухаре

Новый Дворец культуры откроется в Бухаре

Учреждение займется популяризацией культурного наследия и традиций узбекского народа. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

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культура

бухара

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В городе-музее Бухаре откроется новый Дворец культуры, это предусмотрено новым постановлением правительства Узбекистана. Документ опубликован на портале Lex.uz.Какие задачи поставлены перед новым культурным центром:Бухара — один из центров международного туризма, насчитывающий более 400 памятников археологии, 11 архитектурных ансамблей, восемь мавзолеев, 47 мечетей, 14 караван-сараев, 39 медресе, 250 жилых домов и 32 объекта монументального искусства.В воскресенье в Бухаре завершился трехдневный международный фестиваль "Шелк и специи". Красочное мероприятие посетили туристы из более чем десяти стран мира.

https://uz.sputniknews.ru/20210529/esche-odin-prazdnik-poyavitsya-v-uzbekistane-18973876.html

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