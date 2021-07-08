https://uz.sputniknews.ru/20210708/afganistan-v-ogne-zaxvatyat-li-taliby-pandjsherskoe-uschele-i-vsyu-stranu--19603730.html
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
"Талибан" на пороге полного захвата стратегически важного Панджшерского ущелья. Готов ли официальный Кабул сдать позиции? Экспертные размышления о накалившейся... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T21:58+0500
2021-07-08T21:58+0500
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В Афганистане продолжаются ожесточенные бои между членами радикального движения "Талибан"* и правительственными войсками этой страны. Стрельба не прекращается и вблизи границы с Таджикистаном. По данным самих талибов, под их контролем находится уже больше половины территории страны. Однако в Кабуле опровергают эти сведения."Талибан" на пороге полного захвата стратегически важного Панджшерского ущелья. Готов ли официальный Кабул сдать позиции? Экспертные размышления о накалившейся обстановке в Афганистане - в спецпроекте Афган Online.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.* - террористическая организация, запрещенная в России.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/znamya-na-granitse-taliby-ustanovili-svoy-flag-ryadom-s-tadjikistanom-19602853.html
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афган.online , афганистан, мультимедиа
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
"Талибан" на пороге полного захвата стратегически важного Панджшерского ущелья. Готов ли официальный Кабул сдать позиции? Экспертные размышления о накалившейся обстановке в Афганистане - в спецпроекте Афган Online.
В Афганистане продолжаются ожесточенные бои между членами радикального движения "Талибан"* и правительственными войсками этой страны. Стрельба не прекращается и вблизи границы с Таджикистаном.
По данным самих талибов, под их контролем находится уже больше половины территории страны. Однако в Кабуле опровергают эти сведения.
"Талибан" на пороге полного захвата стратегически важного Панджшерского ущелья. Готов ли официальный Кабул сдать позиции? Экспертные размышления о накалившейся обстановке в Афганистане - в спецпроекте Афган Online
.
После того, как США объявили
о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости
, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.
* - террористическая организация, запрещенная в России.