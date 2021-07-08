https://uz.sputniknews.ru/20210708/znamya-na-granitse-taliby-ustanovili-svoy-flag-ryadom-s-tadjikistanom-19602853.html

Знамя на границе: талибы установили свой флаг рядом с Таджикистаном

Знамя на границе: талибы установили свой флаг рядом с Таджикистаном

На днях талибы захватили пограничный пост правительственных сил Афганистана, а сегодня установили свой флаг на границе с Таджикистаном. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

флаг

афганистан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Боевики движения "Талибан"* водрузили свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в одной из автономных областей центральноазиатской республики.Ранее, 5 июля, талибы захватили пограничный пост правительственных сил Афганистана из-за чего более 300 военных, скрываясь от преследования, перешли на территорию соседнего Таджикистана.Сегодня члены движения установили флаг на мосту через реку Пяндж, который соединяет две страны.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.* - террористическая организация, запрещенная в РФ

https://uz.sputniknews.ru/20210628/taliban-zaxvatil-afganskuyu-zastavu-na-granitse-s-tadjikistanom-19438988.html

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