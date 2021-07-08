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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/znamya-na-granitse-taliby-ustanovili-svoy-flag-ryadom-s-tadjikistanom-19602853.html
Знамя на границе: талибы установили свой флаг рядом с Таджикистаном
Знамя на границе: талибы установили свой флаг рядом с Таджикистаном
На днях талибы захватили пограничный пост правительственных сил Афганистана, а сегодня установили свой флаг на границе с Таджикистаном. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T20:52+0500
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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
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афганистан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Боевики движения "Талибан"* водрузили свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в одной из автономных областей центральноазиатской республики.Ранее, 5 июля, талибы захватили пограничный пост правительственных сил Афганистана из-за чего более 300 военных, скрываясь от преследования, перешли на территорию соседнего Таджикистана.Сегодня члены движения установили флаг на мосту через реку Пяндж, который соединяет две страны.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.* - террористическая организация, запрещенная в РФ
https://uz.sputniknews.ru/20210628/taliban-zaxvatil-afganskuyu-zastavu-na-granitse-s-tadjikistanom-19438988.html
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флаг, афганистан, таджикистан

Знамя на границе: талибы установили свой флаг рядом с Таджикистаном

20:52 08.07.2021
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© AFP 2018 / HOANG DINH NAMБоевики, запрещенного в РФ, движения Талибан
Боевики, запрещенного в РФ, движения Талибан - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© AFP 2018 / HOANG DINH NAM
На днях талибы захватили пограничный пост правительственных сил Афганистана, а сегодня установили свой флаг на границе с Таджикистаном.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Боевики движения "Талибан"* водрузили свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в одной из автономных областей центральноазиатской республики.
Ранее, 5 июля, талибы захватили пограничный пост правительственных сил Афганистана из-за чего более 300 военных, скрываясь от преследования, перешли на территорию соседнего Таджикистана.
Афганские военные - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
"Талибан"* захватил афганскую заставу на границе с Таджикистаном
28 июня, 12:24
1266
Сегодня члены движения установили флаг на мосту через реку Пяндж, который соединяет две страны.
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.
* - террористическая организация, запрещенная в РФ
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