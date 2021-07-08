https://uz.sputniknews.ru/20210708/znamya-na-granitse-taliby-ustanovili-svoy-flag-ryadom-s-tadjikistanom-19602853.html
Знамя на границе: талибы установили свой флаг рядом с Таджикистаном
Знамя на границе: талибы установили свой флаг рядом с Таджикистаном
На днях талибы захватили пограничный пост правительственных сил Афганистана, а сегодня установили свой флаг на границе с Таджикистаном. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T20:52+0500
2021-07-08T20:52+0500
2021-07-08T20:52+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
флаг
афганистан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Боевики движения "Талибан"* водрузили свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в одной из автономных областей центральноазиатской республики.Ранее, 5 июля, талибы захватили пограничный пост правительственных сил Афганистана из-за чего более 300 военных, скрываясь от преследования, перешли на территорию соседнего Таджикистана.Сегодня члены движения установили флаг на мосту через реку Пяндж, который соединяет две страны.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.* - террористическая организация, запрещенная в РФ
https://uz.sputniknews.ru/20210628/taliban-zaxvatil-afganskuyu-zastavu-na-granitse-s-tadjikistanom-19438988.html
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флаг, афганистан, таджикистан
Знамя на границе: талибы установили свой флаг рядом с Таджикистаном
На днях талибы захватили пограничный пост правительственных сил Афганистана, а сегодня установили свой флаг на границе с Таджикистаном.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Боевики движения "Талибан"* водрузили свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана, сообщает РИА Новости
, ссылаясь на источник в одной из автономных областей центральноазиатской республики.
Ранее, 5 июля, талибы захватили пограничный пост правительственных сил Афганистана из-за чего более 300 военных, скрываясь от преследования, перешли на территорию соседнего Таджикистана.
Сегодня члены движения установили флаг на мосту через реку Пяндж, который соединяет две страны.
После того, как США объявили
о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости
, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.
* - террористическая организация, запрещенная в РФ