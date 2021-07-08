https://uz.sputniknews.ru/20210708/boleem-doma-oi-2020-v-tokio-resheno-provesti-bez-zriteley-19601773.html
Болеем дома: ОИ-2020 в Токио решено провести без зрителей
Болеем дома: ОИ-2020 в Токио решено провести без зрителей
Ранее говорилось о том, что олимпийские соревнования в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава решено проводить без зрителей. Теперь речь идет о всех... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T19:28+0500
2021-07-08T19:28+0500
2021-07-08T19:28+0500
в мире
коронавирус covid-19
олимпийские игры в токио
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0e/18323529_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_72849b0d81e33b1552fd56f09b3ce5b2.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Олимпийские игры в Токио в 2021 году пройдут без зрителей из-за обострения эпидемической обстановки, связанной с распространением COVID-19. Об этом заявила министр по делам Игр Тамаё Марукава, связав это решение с объявлением в Токио режима ЧС с 12 июля до 22 августа - его ранее согласовал Кабмин Японии. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на местное агентство Киодо.Ограничения коснутся всех объектов ОИ-2020. Ранее говорилось о том, что олимпийские соревнования в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава решено проводить без зрителей.Эти и другие вопросы обсудили участники пятисторонней встречи - Тамаё Марукава, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ, глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210515/jiteli-tokio-protiv-provedeniya-olimpiady-oni-sobrali-350-tysyach-podpisey-18743356.html
япония
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0e/18323529_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_f89469abf5ef77ff98413958fb1bcb21.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, олимпийские игры в токио, япония
Болеем дома: ОИ-2020 в Токио решено провести без зрителей
Ранее говорилось о том, что олимпийские соревнования в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава решено проводить без зрителей. Теперь речь идет о всех объектах.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Олимпийские игры в Токио в 2021 году пройдут без зрителей из-за обострения эпидемической обстановки, связанной с распространением COVID-19. Об этом заявила министр по делам Игр Тамаё Марукава, связав это решение с объявлением в Токио режима ЧС с 12 июля до 22 августа - его ранее согласовал Кабмин Японии. Такие данные приводит РИА Новости
, ссылаясь на местное агентство Киодо.
Ограничения коснутся всех объектов ОИ-2020. Ранее говорилось о том, что олимпийские соревнования в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава решено проводить без зрителей.
Эти и другие вопросы обсудили участники пятисторонней встречи - Тамаё Марукава, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ, глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.
Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов.