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Болеем дома: ОИ-2020 в Токио решено провести без зрителей
Болеем дома: ОИ-2020 в Токио решено провести без зрителей
Ранее говорилось о том, что олимпийские соревнования в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава решено проводить без зрителей. Теперь речь идет о всех... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T19:28+0500
2021-07-08T19:28+0500
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олимпийские игры в токио
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Олимпийские игры в Токио в 2021 году пройдут без зрителей из-за обострения эпидемической обстановки, связанной с распространением COVID-19. Об этом заявила министр по делам Игр Тамаё Марукава, связав это решение с объявлением в Токио режима ЧС с 12 июля до 22 августа - его ранее согласовал Кабмин Японии. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на местное агентство Киодо.Ограничения коснутся всех объектов ОИ-2020. Ранее говорилось о том, что олимпийские соревнования в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава решено проводить без зрителей.Эти и другие вопросы обсудили участники пятисторонней встречи - Тамаё Марукава, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ, глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210515/jiteli-tokio-protiv-provedeniya-olimpiady-oni-sobrali-350-tysyach-podpisey-18743356.html
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коронавирус covid-19, олимпийские игры в токио, япония

Болеем дома: ОИ-2020 в Токио решено провести без зрителей

19:28 08.07.2021
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/PoolПрезентация монумента Олимпийских колец на горе Такао на мероприятии по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио
Презентация монумента Олимпийских колец на горе Такао на мероприятии по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/Pool
Ранее говорилось о том, что олимпийские соревнования в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава решено проводить без зрителей. Теперь речь идет о всех объектах.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Олимпийские игры в Токио в 2021 году пройдут без зрителей из-за обострения эпидемической обстановки, связанной с распространением COVID-19. Об этом заявила министр по делам Игр Тамаё Марукава, связав это решение с объявлением в Токио режима ЧС с 12 июля до 22 августа - его ранее согласовал Кабмин Японии. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на местное агентство Киодо.
Ограничения коснутся всех объектов ОИ-2020. Ранее говорилось о том, что олимпийские соревнования в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава решено проводить без зрителей.
Эти и другие вопросы обсудили участники пятисторонней встречи - Тамаё Марукава, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Коикэ, глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.
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15 мая, 13:45
3168
Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов.
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