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"Будем их топить": чем Россия ответит на провокации Британии у Крыма — видео
"Будем их топить": чем Россия ответит на провокации Британии у Крыма — видео
В МИД Великобритании заявили, что корабли Королевского военно-морского флота "продолжат совершать проходы через украинские воды". 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T10:26+0500
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видео
эсминец
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запад
провокации
крым
великобритания
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Таким образом Британия отреагировала на инцидент, который случился в Черном море у берегов Крыма — в российских территориальных водах. Напомним: 23 июля британский эсминец Defender незаконно пересек морскую границу РФ. В ответ российские военные сделали предупредительные выстрелы, бомбардировщик Су-24 сбросил авиабомбы по курсу движения нарушителя.В беседе со Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин дал оценку инциденту и объяснил, чем ответит Россия, если британские моряки продолжат провокации.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/tknut-palkoy-russkogo-medvedya-kakix-provokatsiy-jdat-v-chernom-more-19510137.html
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эсминец, ес, запад, провокации, крым, великобритания

"Будем их топить": чем Россия ответит на провокации Британии у Крыма — видео

10:26 08.07.2021
490
© Sputnik
В МИД Великобритании заявили, что корабли Королевского военно-морского флота "продолжат совершать проходы через украинские воды".
Таким образом Британия отреагировала на инцидент, который случился в Черном море у берегов Крыма — в российских территориальных водах.
Напомним: 23 июля британский эсминец Defender незаконно пересек морскую границу РФ. В ответ российские военные сделали предупредительные выстрелы, бомбардировщик Су-24 сбросил авиабомбы по курсу движения нарушителя.
В беседе со Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин дал оценку инциденту и объяснил, чем ответит Россия, если британские моряки продолжат провокации.
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
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