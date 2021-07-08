https://uz.sputniknews.ru/20210708/budem-ix-topit-chem-rossiya-otvetit-na-provokatsii-britanii-u-kryma--video-19589075.html

"Будем их топить": чем Россия ответит на провокации Британии у Крыма — видео

"Будем их топить": чем Россия ответит на провокации Британии у Крыма — видео

В МИД Великобритании заявили, что корабли Королевского военно-морского флота "продолжат совершать проходы через украинские воды". 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T10:26+0500

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видео

эсминец

ес

запад

провокации

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великобритания

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Таким образом Британия отреагировала на инцидент, который случился в Черном море у берегов Крыма — в российских территориальных водах. Напомним: 23 июля британский эсминец Defender незаконно пересек морскую границу РФ. В ответ российские военные сделали предупредительные выстрелы, бомбардировщик Су-24 сбросил авиабомбы по курсу движения нарушителя.В беседе со Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин дал оценку инциденту и объяснил, чем ответит Россия, если британские моряки продолжат провокации.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/tknut-palkoy-russkogo-medvedya-kakix-provokatsiy-jdat-v-chernom-more-19510137.html

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