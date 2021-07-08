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Депутат законодательной палаты умер от последствий коронавируса
Депутат законодательной палаты умер от последствий коронавируса
В Нижней палате парламента выразили соболезнования родственникам и близким Абдурахима Курбанова. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T21:46+0500
2021-07-08T21:46+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус covid-19
депутат
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В пресс-службе Законодательной палате сообщили скорбную весть. Скончался депутат Абдурахим Курбонов. Ему было всего 47 лет. По обнародованным данным, Курбанову удалось побороть коронавирус, однако после выздоровления возникли осложнения, с которыми организму не удалось справиться.В Нижней палате парламента выразили соболезнования родственникам и близким Абдурахима Курбанова.В сентябре 2020 года на 57-м году жизни скончался вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курировавший в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны. Известно, что он продолжительное время лечился от COVID-19.
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, депутат

Депутат законодательной палаты умер от последствий коронавируса

21:46 08.07.2021
616
© Пресс-служба Законодательной палаты Олий МажлисаДепутат Законодательной палаты Абдурахим Курбонов
Депутат Законодательной палаты Абдурахим Курбонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса
В Нижней палате парламента выразили соболезнования родственникам и близким Абдурахима Курбанова.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В пресс-службе Законодательной палате сообщили скорбную весть. Скончался депутат Абдурахим Курбонов. Ему было всего 47 лет.
По обнародованным данным, Курбанову удалось побороть коронавирус, однако после выздоровления возникли осложнения, с которыми организму не удалось справиться.
В Нижней палате парламента выразили соболезнования родственникам и близким Абдурахима Курбанова.
Для справки:

Абдурахим Курбонов родился в 1974 году в Сурхандарьинской области. В 1996 году окончил Термезский государственный университет. До 2001 года преподавал в родном вузе, а в 2009 году стал депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса. В разные годы был членом Комитетов по законодательству и судебно-правовым вопросам, по борьбе с коррупцией и судебно-правовым вопросам. Занимал пост заместителя председателя Комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам.

В 2019 году награжден медалью "Содик хизматлари учун".

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В сентябре 2020 года на 57-м году жизни скончался вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курировавший в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны.
Известно, что он продолжительное время лечился от COVID-19.
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