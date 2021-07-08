Депутат законодательной палаты умер от последствий коронавируса

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В пресс-службе Законодательной палате сообщили скорбную весть. Скончался депутат Абдурахим Курбонов. Ему было всего 47 лет. По обнародованным данным, Курбанову удалось побороть коронавирус, однако после выздоровления возникли осложнения, с которыми организму не удалось справиться.В Нижней палате парламента выразили соболезнования родственникам и близким Абдурахима Курбанова.В сентябре 2020 года на 57-м году жизни скончался вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курировавший в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны. Известно, что он продолжительное время лечился от COVID-19.
В Нижней палате парламента выразили соболезнования родственникам и близким Абдурахима Курбанова.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В пресс-службе Законодательной палате сообщили скорбную весть. Скончался депутат Абдурахим Курбонов. Ему было всего 47 лет.
По обнародованным данным, Курбанову удалось побороть коронавирус, однако после выздоровления возникли осложнения, с которыми организму не удалось справиться.
В Нижней палате парламента выразили соболезнования родственникам и близким Абдурахима Курбанова.
Для справки:
Абдурахим Курбонов родился в 1974 году в Сурхандарьинской области. В 1996 году окончил Термезский государственный университет. До 2001 года преподавал в родном вузе, а в 2009 году стал депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса. В разные годы был членом Комитетов по законодательству и судебно-правовым вопросам, по борьбе с коррупцией и судебно-правовым вопросам. Занимал пост заместителя председателя Комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам.
В 2019 году награжден медалью "Содик хизматлари учун".