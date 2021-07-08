Депутат законодательной палаты умер от последствий коронавируса

Абдурахим Курбонов родился в 1974 году в Сурхандарьинской области. В 1996 году окончил Термезский государственный университет. До 2001 года преподавал в родном вузе, а в 2009 году стал депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса. В разные годы был членом Комитетов по законодательству и судебно-правовым вопросам, по борьбе с коррупцией и судебно-правовым вопросам. Занимал пост заместителя председателя Комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам.

В 2019 году награжден медалью "Содик хизматлари учун".