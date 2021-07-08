https://uz.sputniknews.ru/20210708/kak-studentu-uzbekistana-postupit-na-programmu-dvoynogo-diploma-19590370.html
Как студенту из Узбекистана поступить на программу двойного диплома
Как студенту из Узбекистана поступить на программу двойного диплома
О правилах прохождения вступительных испытаний, льготах и других тонкостях, читайте в материале. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T12:06+0500
2021-07-08T12:06+0500
2021-07-08T12:12+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Правительство утвердило механизм организации деятельности на основе совместных образовательных программ Узбекистана и зарубежных вузов-партнеров.С 1 января 2022 года Министерство высшего и среднего специального образования вводит новый порядок проведения экспертизы совместных образовательных программ.Теперь разрешение на организацию образовательной деятельности будет выдаваться лишь при наличии положительного экспертного заключения.Прием с 2021/2022 учебного года по совместным образовательным программам осуществляется в два этапа: на первом — вступительные испытания проводятся вузом в соответствии с порядком приема, разработанным по согласованию с зарубежным вузом-партнером.Далее вуз проводит вступительный экзамен по иностранному языку, который преподается по совместной образовательной программе. При этом:Кандидаты со степенью бакалавра по иностранному языку не ниже уровня В1, степенью магистра с национальным или эквивалентным международным сертификатом не ниже уровня В2 освобождаются далее от экзамена по иностранному языку и получают максимальный балл за этот этап.Необходимая информация о совместных образовательных программах, параметрах приема и порядке проведения вступительных испытаний на первом и втором этапах размещается на официальных сайтах вуза, МВССО и ГЦТ не менее чем за два месяца до поступления.Выпускникам, успешно окончившим вуз на основе совместных образовательных программ, выдается диплом, признаваемый в стране, где находится зарубежный партнер, а также государственный диплом вуза Республики Узбекистан.В большинстве вузов Узбекистана действуют совместные образовательные программы с иностранными вузами, позволяющие выпускникам получить двойной диплом.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/komu-iz-studentov-vyplatyat-povyshennuyu-stipendiyu-19588907.html
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высшее образование, вузы, образование, узбекистан
Как студенту из Узбекистана поступить на программу двойного диплома
12:06 08.07.2021 (обновлено: 12:12 08.07.2021)
О правилах прохождения вступительных испытаний, льготах и других тонкостях, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Правительство утвердило механизм
организации деятельности на основе совместных образовательных программ Узбекистана и зарубежных вузов-партнеров.
С 1 января 2022 года Министерство высшего и среднего специального образования вводит новый порядок проведения экспертизы совместных образовательных программ.
Теперь разрешение на организацию образовательной деятельности будет выдаваться лишь при наличии положительного экспертного заключения.
Прием с 2021/2022 учебного года по совместным образовательным программам осуществляется в два этапа: на первом — вступительные испытания проводятся вузом в соответствии с порядком приема, разработанным по согласованию с зарубежным вузом-партнером.
Далее вуз проводит вступительный экзамен по иностранному языку, который преподается по совместной образовательной программе.
абитуриенты, набравшие не менее 30% от максимально возможного балла на вступительных экзаменах на первом этапе, имеют право участвовать во втором этапе;
абитуриенты, набравшие не менее 30% от максимально возможного балла на вступительных экзаменах по иностранному языку на втором этапе, будут участвовать в конкурсе по совместной образовательной программе.
Кандидаты со степенью бакалавра по иностранному языку не ниже уровня В1, степенью магистра с национальным или эквивалентным международным сертификатом не ниже уровня В2 освобождаются далее от экзамена по иностранному языку и получают максимальный балл за этот этап.
Необходимая информация о совместных образовательных программах, параметрах приема и порядке проведения вступительных испытаний на первом и втором этапах размещается на официальных сайтах вуза, МВССО и ГЦТ не менее чем за два месяца до поступления.
Выпускникам, успешно окончившим вуз на основе совместных образовательных программ, выдается диплом, признаваемый в стране, где находится зарубежный партнер, а также государственный диплом вуза Республики Узбекистан.
В большинстве вузов Узбекистана действуют совместные образовательные программы с иностранными вузами, позволяющие выпускникам получить двойной диплом.