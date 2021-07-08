Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210708/komu-iz-studentov-vyplatyat-povyshennuyu-stipendiyu-19588907.html
Кому из студентов выплатят повышенную стипендию
Кому из студентов выплатят повышенную стипендию
Ранее власти озвучили три условия, как учащимся вузов получить президентский грант. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T11:12+0500
2021-07-08T11:45+0500
общество
высшее образование
вуз
институт
стипендия
обучение
студент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/08/19590159_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40c11347bacc5630fc4b64bcd96cd8bb.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Студентам Фискального института выплатят повышенную стипендию. Об этом сообщили в Государственном налоговом комитете (ГНК).По данным ведомства, 50 студентам дневного отделения Фискального института, показавшим на вступительных экзаменах наилучшие результаты, будет выплачена специальная стипендия ГНК в размере 1 миллион сумов.Наряду с этим всем студентам, нуждающимся в жилищной площади на период обучения, бесплатно выделят место в современном и комфортном общежитии.Стоит отметить, что учащимся вуза выплачивается более высокая по сравнению с другими вузами стипендия. В частности, для всех студентов дневного обучения бакалавриата наименьший размер стипендии установлен в размере 600 тысяч сумов.Льготным правом смогут воспользоваться выпускники бакалавриата, окончившие его с отличием, — они принимаются в магистратуру без тестирования, на платной основе, с уплатой 50% стоимости обучения.При этом они должны отработать в Государственной налоговой службе не менее трех лет.В этом году студентам также предоставляется скидка на оплату контракта в размере 10% в случае добровольного вакцинирования от COVID-19.Основная задача Фискального института при ГНК — подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере налогообложения и финансового контроля. По соглашению с Финансовым университетом при правительстве РФ в структуре Фискального института создан факультет данного российского вуза.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/kak-studentu-poluchit-grant-prezidenta--tri-usloviya-19569504.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/08/19590159_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a62ac7231c9ff9e554ec0019f278915d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
высшее образование, вуз, институт, стипендия, обучение, студент

Кому из студентов выплатят повышенную стипендию

11:12 08.07.2021 (обновлено: 11:45 08.07.2021)
735
© СС0 / Unsplash / Becca TapertСтудентка в библиотеке
Студентка в библиотеке - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© СС0 / Unsplash / Becca Tapert
Ранее власти озвучили три условия, как учащимся вузов получить президентский грант.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Студентам Фискального института выплатят повышенную стипендию. Об этом сообщили в Государственном налоговом комитете (ГНК).

"Для успешно прошедших вступительные экзамены и зачисленных в ряды студентов Фискального института предусмотрен ряд привилегий", — говорится в заявлении.

По данным ведомства, 50 студентам дневного отделения Фискального института, показавшим на вступительных экзаменах наилучшие результаты, будет выплачена специальная стипендия ГНК в размере 1 миллион сумов.
Наряду с этим всем студентам, нуждающимся в жилищной площади на период обучения, бесплатно выделят место в современном и комфортном общежитии.
Стоит отметить, что учащимся вуза выплачивается более высокая по сравнению с другими вузами стипендия. В частности, для всех студентов дневного обучения бакалавриата наименьший размер стипендии установлен в размере 600 тысяч сумов.
Льготным правом смогут воспользоваться выпускники бакалавриата, окончившие его с отличием, — они принимаются в магистратуру без тестирования, на платной основе, с уплатой 50% стоимости обучения.
При этом они должны отработать в Государственной налоговой службе не менее трех лет.
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
Общество
Как студенту получить грант президента — 3 условия
Вчера, 09:57
892
В этом году студентам также предоставляется скидка на оплату контракта в размере 10% в случае добровольного вакцинирования от COVID-19.
Основная задача Фискального института при ГНК — подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере налогообложения и финансового контроля.
По соглашению с Финансовым университетом при правительстве РФ в структуре Фискального института создан факультет данного российского вуза.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:01Юниоры Узбекистана вновь взяли золото чемпионата ЦА по футболу
17:56В Ташкент прибыл тренер футбольной академии "Барселона"
17:32Можно ли носить хиджаб в школах — ответ МНО
17:17В Узбекистане запустят масштабный медиапроект для поддержки молодых предпринимателей
16:56В Москве открылся еще один пункт вакцинации для иностранцев
16:42На перевале Камчик сгорел грузовик, набитый хлопком
16:19Международный фининститут озвучил прогнозы экономического роста Узбекистана
15:27Таджикистан принял 400 беженцев из Афганистана
15:21Узбекистан готовится к размещению евробондов в долларах и сумах
15:13В Самаркандской области подросток спустил чужие деньги на тотализаторе и покончил с собой
14:32В Самарканде вновь открыт медцентр для лечения пациентов с коронавирусом
14:17Комил Алламжонов признался, что не претендует на президентский пост
14:06Компартия Китая готовится управлять миром. Но не в одиночку
13:39В общественном транспорте Ташкента введут бесконтактную систему оплаты
13:30СПбГУ запустил программу двух дипломов с вузом Узбекистана
12:48Чему нас научил Владимир Меньшов
12:32Паспорт Узбекистана вошел в топ-100 мирового рейтинга
12:27"Двойника" Зеленского заметили на учениях НАТО: фото
12:06Как студенту из Узбекистана поступить на программу двойного диплома
12:02В МДО назначен новый заместитель министра