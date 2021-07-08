https://uz.sputniknews.ru/20210708/komu-iz-studentov-vyplatyat-povyshennuyu-stipendiyu-19588907.html
Кому из студентов выплатят повышенную стипендию
Кому из студентов выплатят повышенную стипендию
Ранее власти озвучили три условия, как учащимся вузов получить президентский грант. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T11:12+0500
2021-07-08T11:12+0500
2021-07-08T11:45+0500
общество
высшее образование
вуз
институт
стипендия
обучение
студент
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Студентам Фискального института выплатят повышенную стипендию. Об этом сообщили в Государственном налоговом комитете (ГНК).По данным ведомства, 50 студентам дневного отделения Фискального института, показавшим на вступительных экзаменах наилучшие результаты, будет выплачена специальная стипендия ГНК в размере 1 миллион сумов.Наряду с этим всем студентам, нуждающимся в жилищной площади на период обучения, бесплатно выделят место в современном и комфортном общежитии.Стоит отметить, что учащимся вуза выплачивается более высокая по сравнению с другими вузами стипендия. В частности, для всех студентов дневного обучения бакалавриата наименьший размер стипендии установлен в размере 600 тысяч сумов.Льготным правом смогут воспользоваться выпускники бакалавриата, окончившие его с отличием, — они принимаются в магистратуру без тестирования, на платной основе, с уплатой 50% стоимости обучения.При этом они должны отработать в Государственной налоговой службе не менее трех лет.В этом году студентам также предоставляется скидка на оплату контракта в размере 10% в случае добровольного вакцинирования от COVID-19.Основная задача Фискального института при ГНК — подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере налогообложения и финансового контроля. По соглашению с Финансовым университетом при правительстве РФ в структуре Фискального института создан факультет данного российского вуза.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/kak-studentu-poluchit-grant-prezidenta--tri-usloviya-19569504.html
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высшее образование, вуз, институт, стипендия, обучение, студент
Кому из студентов выплатят повышенную стипендию
11:12 08.07.2021 (обновлено: 11:45 08.07.2021)
Ранее власти озвучили три условия, как учащимся вузов получить президентский грант.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Студентам Фискального института выплатят повышенную стипендию. Об этом сообщили в Государственном налоговом комитете (ГНК).
"Для успешно прошедших вступительные экзамены и зачисленных в ряды студентов Фискального института предусмотрен ряд привилегий", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, 50 студентам дневного отделения Фискального института, показавшим на вступительных экзаменах наилучшие результаты, будет выплачена специальная стипендия ГНК в размере 1 миллион сумов.
Наряду с этим всем студентам, нуждающимся в жилищной площади на период обучения, бесплатно выделят место в современном и комфортном общежитии.
Стоит отметить, что учащимся вуза выплачивается более высокая по сравнению с другими вузами стипендия. В частности, для всех студентов дневного обучения бакалавриата наименьший размер стипендии установлен в размере 600 тысяч сумов.
Льготным правом смогут воспользоваться выпускники бакалавриата, окончившие его с отличием, — они принимаются в магистратуру без тестирования, на платной основе, с уплатой 50% стоимости обучения.
При этом они должны отработать в Государственной налоговой службе не менее трех лет.
В этом году студентам также предоставляется скидка на оплату контракта в размере 10% в случае добровольного вакцинирования от COVID-19.
Основная задача Фискального института при ГНК — подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере налогообложения и финансового контроля.
По соглашению с Финансовым университетом при правительстве РФ в структуре Фискального института создан факультет данного российского вуза.