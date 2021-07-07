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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210707/kak-studentu-poluchit-grant-prezidenta--tri-usloviya-19569504.html
Как студенту получить грант президента — 3 условия
Как студенту получить грант президента — 3 условия
Победителей определят на основе конкурса — его проведут среди студентов, получивших оценку "отлично" по всем предметам на первом курсе, а также имеющих научные... 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T09:57+0500
2021-07-07T10:15+0500
общество
грант
молодежь
президент
студент
образование
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по дальнейшей поддержке одаренной молодежи, зачисленной в состав студентов высших образовательных учреждений республики".С 2021/2022 учебного года вводится грант президента для 200 абитуриентов, набравших самые высокие баллы на вступительных экзаменах на дневную форму обучения бакалавриата государственных вузов, независимо от языка обучения.Как выбираются претендентыПобедителей определяют на основе конкурса среди студентов, получивших оценку "отлично" по всем предметам на первом курсе, а также имеющих научные достижения.Им назначается и выплачивается государственная стипендия президента. Студенты, получавшие грант, принимаются в магистратуру без сдачи вступительных экзаменов.Распределение квоты, выделенной на президентский грант по сферам образования, ежегодно утверждается госкомиссией по приему на учебу в образовательные учреждения.При определении претендентов дополнительные баллы по установленным льготам не учитываются. До 1 сентября 2021 года будет разработан порядок определения обладателей гранта, предусматривающий выдачу ректором вуза характеристики для участия в конкурсе и установление следующих минимальных требований к претендентам:Начиная с нового учебного года госзаказ по подготовке кадров на основе гранта формируется не только для государственных вузов, но и для зарубежных университетов и их филиалов, а также негосударственных учреждений, осуществляющих деятельность в стране. В частности, утверждены параметры госзаказа на 2021/2022 учебный год:
https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-etom-godu-v-vuzy-uzbekistana-postupyat-pochti-158-tysyach-novyx-studentov-19392918.html
https://uz.sputniknews.ru/20210704/vaktsinirovavshiesya-studenty-poluchat-skidku-pri-oplate-20212022-uchebnogo-goda-19531869.html
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грант, молодежь, президент, студент, образование, узбекистан

Как студенту получить грант президента — 3 условия

09:57 07.07.2021 (обновлено: 10:15 07.07.2021)
842
© СС0 / Unsplash / LeonСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
© СС0 / Unsplash / Leon
Победителей определят на основе конкурса — его проведут среди студентов, получивших оценку "отлично" по всем предметам на первом курсе, а также имеющих научные достижения.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по дальнейшей поддержке одаренной молодежи, зачисленной в состав студентов высших образовательных учреждений республики".
С 2021/2022 учебного года вводится грант президента для 200 абитуриентов, набравших самые высокие баллы на вступительных экзаменах на дневную форму обучения бакалавриата государственных вузов, независимо от языка обучения.

Как выбираются претенденты

Победителей определяют на основе конкурса среди студентов, получивших оценку "отлично" по всем предметам на первом курсе, а также имеющих научные достижения.
Им назначается и выплачивается государственная стипендия президента.
Студенты, получавшие грант, принимаются в магистратуру без сдачи вступительных экзаменов.
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Распределение квоты, выделенной на президентский грант по сферам образования, ежегодно утверждается госкомиссией по приему на учебу в образовательные учреждения.
При определении претендентов дополнительные баллы по установленным льготам не учитываются.
До 1 сентября 2021 года будет разработан порядок определения обладателей гранта, предусматривающий выдачу ректором вуза характеристики для участия в конкурсе и установление следующих минимальных требований к претендентам:
участие в конференциях (конкурсах), соответствующих направлениям образования бакалавриата, по которым студент обучается;
наличие не менее двух опубликованных научно-исследовательских работ (произведений);
наряду с владением государственным языком студент должен знать не менее одного иностранного языка (за исключением языков государств-членов СНГ) и историю Узбекистана.
Начиная с нового учебного года госзаказ по подготовке кадров на основе гранта формируется не только для государственных вузов, но и для зарубежных университетов и их филиалов, а также негосударственных учреждений, осуществляющих деятельность в стране.
В частности, утверждены параметры госзаказа на 2021/2022 учебный год:
бакалавриат: дневная форма обучения — 113 530 тысяч человек, заочная — 37 675 человек, вечерняя — 6 550 человек;
магистратура: 12 900 человек;
подготовка кадров на основе госгранта в зарубежных филиалах и негосударственных вузах — 500 человек.
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