https://uz.sputniknews.ru/20210708/mojno-li-nosit-xidjab-v-shkolax---otvet-mno-19599042.html

Можно ли носить хиджаб в школах — ответ МНО

Можно ли носить хиджаб в школах — ответ МНО

В обязанности учащихся входит соблюдение правил внутреннего распорядка учебного учреждения, подчеркнули в МНО. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T17:32+0500

2021-07-08T17:32+0500

2021-07-08T17:34+0500

общество

школа

министерство народного образования узбекистана

хиджаб

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Министерстве народного образования внесли ясность в дискуссии, развернувшиеся в соцсети после принятия новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях". Одни говорят, что теперь в школу можно будет ходить в хиджабе, другие уверены, что нет.В ведомстве отметили, что, в соответствии с законодательством, требования к одежде сотрудников общественных организаций и учреждений регулируются внутренними документами самих организаций.Согласно статье 48 Закона "Об образовании", в обязанности учащихся входит соблюдение правил внутреннего распорядка учебного учреждения. Ученики и студенты должны посещать образовательные учреждения в форме, установленной регламентом.Если эти правила будут нарушены, родители или опекуны могут быть привлечены к ответственности.О том, что в Узбекистане могут снять запрет на ношение хиджаба, говорили еще в сентябре прошлого года. Тогда Законодательная палата приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в профильный закон, предусматривающий в том числе отмену запрета на передвижение граждан в религиозной одежде в общественных местах.

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школа, министерство народного образования узбекистана, хиджаб