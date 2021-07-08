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Можно ли носить хиджаб в школах — ответ МНО
Можно ли носить хиджаб в школах — ответ МНО
В обязанности учащихся входит соблюдение правил внутреннего распорядка учебного учреждения, подчеркнули в МНО. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T17:32+0500
2021-07-08T17:34+0500
общество
школа
министерство народного образования узбекистана
хиджаб
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Министерстве народного образования внесли ясность в дискуссии, развернувшиеся в соцсети после принятия новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях". Одни говорят, что теперь в школу можно будет ходить в хиджабе, другие уверены, что нет.В ведомстве отметили, что, в соответствии с законодательством, требования к одежде сотрудников общественных организаций и учреждений регулируются внутренними документами самих организаций.Согласно статье 48 Закона "Об образовании", в обязанности учащихся входит соблюдение правил внутреннего распорядка учебного учреждения. Ученики и студенты должны посещать образовательные учреждения в форме, установленной регламентом.Если эти правила будут нарушены, родители или опекуны могут быть привлечены к ответственности.О том, что в Узбекистане могут снять запрет на ношение хиджаба, говорили еще в сентябре прошлого года. Тогда Законодательная палата приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в профильный закон, предусматривающий в том числе отмену запрета на передвижение граждан в религиозной одежде в общественных местах.
https://uz.sputniknews.ru/20200923/V-GUVD-Tashkenta-prokommentirovali-video-s-zaderzhaniem-devushek-v-khidzhbe-15034638.html
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школа, министерство народного образования узбекистана, хиджаб

Можно ли носить хиджаб в школах — ответ МНО

17:32 08.07.2021 (обновлено: 17:34 08.07.2021)
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© AFP 2018 / ROMEO GACADДевушка в хиджабе
Девушка в хиджабе - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© AFP 2018 / ROMEO GACAD
В обязанности учащихся входит соблюдение правил внутреннего распорядка учебного учреждения, подчеркнули в МНО.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Министерстве народного образования внесли ясность в дискуссии, развернувшиеся в соцсети после принятия новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях". Одни говорят, что теперь в школу можно будет ходить в хиджабе, другие уверены, что нет.
В ведомстве отметили, что, в соответствии с законодательством, требования к одежде сотрудников общественных организаций и учреждений регулируются внутренними документами самих организаций.
Согласно статье 48 Закона "Об образовании", в обязанности учащихся входит соблюдение правил внутреннего распорядка учебного учреждения. Ученики и студенты должны посещать образовательные учреждения в форме, установленной регламентом.
Если эти правила будут нарушены, родители или опекуны могут быть привлечены к ответственности.
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О том, что в Узбекистане могут снять запрет на ношение хиджаба, говорили еще в сентябре прошлого года.
Тогда Законодательная палата приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в профильный закон, предусматривающий в том числе отмену запрета на передвижение граждан в религиозной одежде в общественных местах.
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