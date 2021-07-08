https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-djizakskoy-oblasti-rassleduyut-krupnoe-ekonomicheskoe-prestuplenie-19601251.html
В Джизакской области расследуют крупное экономическое преступление
В Джизакской области расследуют крупное экономическое преступление
Предприниматель взял кредит в банке и в сговоре в другими лицами потратил почти треть заемных средств "на себя". 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T19:04+0500
2021-07-08T19:04+0500
2021-07-08T19:04+0500
происшествия
хищение
кредит
следствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0b/19205686_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bc691912c69cd94b644e04cf9c8675eb.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Руководитель предприятия в Джизакской области взял кредит в банке на развитие фермерского хозяйства. По документам, на 400 млн сумов гражданин должен был, в том числе установить технологию капельного орошения. Однако почти треть выделенных средств "канула в лету". Следователи Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре выявили присвоение 122,6 млн сумов. Обещанные предпринимателем работы выполнены не были. При этом выяснилось, что преступление было совершено руководителем компании вместе с другими лицами.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/zloumyshlenniki-oformlyali-kredity-na-grajdan-cherez-mobilnoe-prilojenie---ix-zaderjali-19517189.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0b/19205686_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_72a020c612e47749f6c3ce9ac20f68ec.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
хищение, кредит, следствие
В Джизакской области расследуют крупное экономическое преступление
Предприниматель взял кредит в банке и в сговоре в другими лицами потратил почти треть заемных средств "на себя".
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Руководитель предприятия в Джизакской области взял кредит в банке на развитие фермерского хозяйства. По документам, на 400 млн сумов гражданин должен был, в том числе установить технологию капельного орошения. Однако почти треть выделенных средств "канула в лету".
Следователи Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре выявили
присвоение 122,6 млн сумов. Обещанные предпринимателем работы выполнены не были.
При этом выяснилось, что преступление было совершено руководителем компании вместе с другими лицами.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.