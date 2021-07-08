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В Джизакской области расследуют крупное экономическое преступление
В Джизакской области расследуют крупное экономическое преступление
Предприниматель взял кредит в банке и в сговоре в другими лицами потратил почти треть заемных средств "на себя". 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T19:04+0500
2021-07-08T19:04+0500
происшествия
хищение
кредит
следствие
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Руководитель предприятия в Джизакской области взял кредит в банке на развитие фермерского хозяйства. По документам, на 400 млн сумов гражданин должен был, в том числе установить технологию капельного орошения. Однако почти треть выделенных средств "канула в лету". Следователи Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре выявили присвоение 122,6 млн сумов. Обещанные предпринимателем работы выполнены не были. При этом выяснилось, что преступление было совершено руководителем компании вместе с другими лицами.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/zloumyshlenniki-oformlyali-kredity-na-grajdan-cherez-mobilnoe-prilojenie---ix-zaderjali-19517189.html
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хищение, кредит, следствие

В Джизакской области расследуют крупное экономическое преступление

19:04 08.07.2021
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© СС0 / Unsplash / Bill OxfordНаручники, иллюстративное фото
Наручники, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© СС0 / Unsplash / Bill Oxford
Предприниматель взял кредит в банке и в сговоре в другими лицами потратил почти треть заемных средств "на себя".
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Руководитель предприятия в Джизакской области взял кредит в банке на развитие фермерского хозяйства. По документам, на 400 млн сумов гражданин должен был, в том числе установить технологию капельного орошения. Однако почти треть выделенных средств "канула в лету".
Следователи Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре выявили присвоение 122,6 млн сумов. Обещанные предпринимателем работы выполнены не были.
При этом выяснилось, что преступление было совершено руководителем компании вместе с другими лицами.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.
Наручники на двери клетки - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
Происшествия
Злоумышленники оформляли кредиты на граждан через мобильное приложение — их задержали
2 июля, 15:37
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