https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-djizakskoy-oblasti-rassleduyut-krupnoe-ekonomicheskoe-prestuplenie-19601251.html

В Джизакской области расследуют крупное экономическое преступление

В Джизакской области расследуют крупное экономическое преступление

Предприниматель взял кредит в банке и в сговоре в другими лицами потратил почти треть заемных средств "на себя". 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T19:04+0500

2021-07-08T19:04+0500

2021-07-08T19:04+0500

происшествия

хищение

кредит

следствие

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Руководитель предприятия в Джизакской области взял кредит в банке на развитие фермерского хозяйства. По документам, на 400 млн сумов гражданин должен был, в том числе установить технологию капельного орошения. Однако почти треть выделенных средств "канула в лету". Следователи Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре выявили присвоение 122,6 млн сумов. Обещанные предпринимателем работы выполнены не были. При этом выяснилось, что преступление было совершено руководителем компании вместе с другими лицами.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/zloumyshlenniki-oformlyali-kredity-na-grajdan-cherez-mobilnoe-prilojenie---ix-zaderjali-19517189.html

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хищение, кредит, следствие