https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-peterburge-arestovan-uzbekistanets-po-obvineniyu-v-sodeystvii-terrorizma-19587891.html

В Петербурге арестован узбекистанец по обвинению в содействии терроризму

В Петербурге арестован узбекистанец по обвинению в содействии терроризму

С января по конец марта подозреваемый перевел 5 000 рублей террористической организации в Сирии. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T09:20+0500

2021-07-08T09:20+0500

2021-07-08T09:39+0500

происшествия

узбекистанец

террористы

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Фрунзенский районный суд Петербурга отправил под стражу гражданина Узбекистана Шахбоза Меликузи угли Мусаева — мужчина обвиняется в содействии терроризму.Ему вменяется статья 205.1 (ч. 1.1) УК РФ.Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.По версии следствия, с января по 31 марта этого года Мусаев переводил деньги в размере 5 тысяч рублей террористической организации в Сирии.Отмечается, что Мусаев против ареста не возражал. Мера пресечения ему избрана по 9 сентября этого года.* Хайат Тахрир аш-Шам — террористическая организация, запрещена в России и ряде других стран

санкт-петербург

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узбекистанец, террористы, санкт-петербург