https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-peterburge-arestovan-uzbekistanets-po-obvineniyu-v-sodeystvii-terrorizma-19587891.html
В Петербурге арестован узбекистанец по обвинению в содействии терроризму
В Петербурге арестован узбекистанец по обвинению в содействии терроризму
С января по конец марта подозреваемый перевел 5 000 рублей террористической организации в Сирии. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T09:20+0500
2021-07-08T09:20+0500
2021-07-08T09:39+0500
происшествия
узбекистанец
террористы
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/392/59/3925926_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_236e287bce6f29bf51da53a01b520be7.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Фрунзенский районный суд Петербурга отправил под стражу гражданина Узбекистана Шахбоза Меликузи угли Мусаева — мужчина обвиняется в содействии терроризму.Ему вменяется статья 205.1 (ч. 1.1) УК РФ.Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.По версии следствия, с января по 31 марта этого года Мусаев переводил деньги в размере 5 тысяч рублей террористической организации в Сирии.Отмечается, что Мусаев против ареста не возражал. Мера пресечения ему избрана по 9 сентября этого года.* Хайат Тахрир аш-Шам — террористическая организация, запрещена в России и ряде других стран
санкт-петербург
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/392/59/3925926_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_029b2c89778b1a68eacd050c03688f2e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистанец, террористы, санкт-петербург
В Петербурге арестован узбекистанец по обвинению в содействии терроризму
09:20 08.07.2021 (обновлено: 09:39 08.07.2021)
С января по конец марта подозреваемый перевел 5 000 рублей террористической организации в Сирии.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Фрунзенский районный суд Петербурга отправил под стражу гражданина Узбекистана Шахбоза Меликузи угли Мусаева — мужчина обвиняется в содействии терроризму.
Ему вменяется статья 205.1 (ч. 1.1) УК РФ.
Об этом сообщили
в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
По версии следствия, с января по 31 марта этого года Мусаев переводил деньги в размере 5 тысяч рублей террористической организации в Сирии.
"Следователь пояснил, что Мусаев поддерживает устойчивые связи с МТО "ХТШ"*, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Мусаев против ареста не возражал. Мера пресечения ему избрана по 9 сентября этого года.
* Хайат Тахрир аш-Шам — террористическая организация, запрещена в России и ряде других стран