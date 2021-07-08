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В Петербурге арестован узбекистанец по обвинению в содействии терроризму
В Петербурге арестован узбекистанец по обвинению в содействии терроризму
С января по конец марта подозреваемый перевел 5 000 рублей террористической организации в Сирии. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T09:20+0500
2021-07-08T09:39+0500
происшествия
узбекистанец
террористы
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Фрунзенский районный суд Петербурга отправил под стражу гражданина Узбекистана Шахбоза Меликузи угли Мусаева — мужчина обвиняется в содействии терроризму.Ему вменяется статья 205.1 (ч. 1.1) УК РФ.Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.По версии следствия, с января по 31 марта этого года Мусаев переводил деньги в размере 5 тысяч рублей террористической организации в Сирии.Отмечается, что Мусаев против ареста не возражал. Мера пресечения ему избрана по 9 сентября этого года.* Хайат Тахрир аш-Шам — террористическая организация, запрещена в России и ряде других стран
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узбекистанец, террористы, санкт-петербург

В Петербурге арестован узбекистанец по обвинению в содействии терроризму

09:20 08.07.2021 (обновлено: 09:39 08.07.2021)
627
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание преступника
Задержание преступника - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© ЦОС ФСБ РФ
/
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С января по конец марта подозреваемый перевел 5 000 рублей террористической организации в Сирии.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Фрунзенский районный суд Петербурга отправил под стражу гражданина Узбекистана Шахбоза Меликузи угли Мусаева — мужчина обвиняется в содействии терроризму.
Ему вменяется статья 205.1 (ч. 1.1) УК РФ.
Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
По версии следствия, с января по 31 марта этого года Мусаев переводил деньги в размере 5 тысяч рублей террористической организации в Сирии.

"Следователь пояснил, что Мусаев поддерживает устойчивые связи с МТО "ХТШ"*, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мусаев против ареста не возражал. Мера пресечения ему избрана по 9 сентября этого года.
* Хайат Тахрир аш-Шам — террористическая организация, запрещена в России и ряде других стран
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