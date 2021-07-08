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В Узбекистане запустят масштабный медиапроект для поддержки молодых предпринимателей
В Узбекистане запустят масштабный медиапроект для поддержки молодых предпринимателей
В республике планируется открыть 219 молодежных промышленных и предпринимательских зон. На данный момент в стране уже функционируют 185 подобных зон. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T17:17+0500
2021-07-08T17:23+0500
общество
министерство инновационного развития узбекистана
молодежь
проект
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Узбекистане запустят медиапроект FURSAT по созданию молодежных промышленных и предпринимательских зон (МППЗ) для привлечения молодых людей к созданию собственных бизнес-проектов, сообщает пресс-служба столичного хокимията. Инициатива реализуется согласно постановлению президента Узбекистана для эффективного внедрения инноваций в производство и повышение занятости молодежи."Проект предназначен для молодых юношей и девушек от 18 до 30 лет, у которых есть идея своего бизнеса, но нет опыта и стартового капитала для его запуска", — информируется в релизе. МППЗ станут площадкой для развития молодежного предпринимательства. Их территория будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой. Всего в республике планируется создать 219 МППЗ, совокупная площадь которых составит 805,6 гектара. На данный момент в стране уже открыты 185 подобных зон. Отмечается, что на поддержку молодежных проектов государство выделило $100 млн долларов.По данным администрации Ташкента, желающие могут подать заявку через сайт или воспользовавшись телеграм-ботом @fursatloyiha_bot. После ее рассмотрения и одобрения молодым начинающим предпринимателям выдадут льготный кредит до $100 тысяч сроком на семь лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210630/mirziyoev-poobeschal-sdelat-vse-chtoby-podnyat-molodej-na-vysokiy-uroven-19487633.html
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министерство инновационного развития узбекистана, молодежь, проект

В Узбекистане запустят масштабный медиапроект для поддержки молодых предпринимателей

17:17 08.07.2021 (обновлено: 17:23 08.07.2021)
381
© CC0 / Unsplash / BurstРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© CC0 / Unsplash / Burst
В республике планируется открыть 219 молодежных промышленных и предпринимательских зон. На данный момент в стране уже функционируют 185 подобных зон.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Узбекистане запустят медиапроект FURSAT по созданию молодежных промышленных и предпринимательских зон (МППЗ) для привлечения молодых людей к созданию собственных бизнес-проектов, сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Инициатива реализуется согласно постановлению президента Узбекистана для эффективного внедрения инноваций в производство и повышение занятости молодежи.
"Проект предназначен для молодых юношей и девушек от 18 до 30 лет, у которых есть идея своего бизнеса, но нет опыта и стартового капитала для его запуска", — информируется в релизе.
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МППЗ станут площадкой для развития молодежного предпринимательства. Их территория будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой.
Всего в республике планируется создать 219 МППЗ, совокупная площадь которых составит 805,6 гектара. На данный момент в стране уже открыты 185 подобных зон. Отмечается, что на поддержку молодежных проектов государство выделило $100 млн долларов.
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По данным администрации Ташкента, желающие могут подать заявку через сайт или воспользовавшись телеграм-ботом @fursatloyiha_bot. После ее рассмотрения и одобрения молодым начинающим предпринимателям выдадут льготный кредит до $100 тысяч сроком на семь лет.
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