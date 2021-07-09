https://uz.sputniknews.ru/20210709/kak-jivet-prigranichnyy-termez-na-fone-obostreniya-situatsii-v-afganistane--spetsreportaj-19609186.html

Как живет приграничный Термез на фоне обострения ситуации в Афганистане — спецрепортаж

Как живет приграничный Термез на фоне обострения ситуации в Афганистане — спецрепортаж

После вывода войск США из Афганистана в ИРА активизировались представители движения "Талибан"*. Они контролируют значительную часть границы, что вызывает... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T15:23+0500

2021-07-09T15:23+0500

2021-07-09T15:23+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

термез

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Афганистане наблюдается напряженная обстановка. По-прежнему сохраняется противостояние правительственных сил и движения "Талибан"*. Талибы контролируют до 70% госграницы, в том числе со странами Центральной Азии.Представители этого движения, находящиеся на переговорах в Москве, заверяют, что не допустят проникновение на сопредельные территории, а также будут бороться с контрабандой наркотиков и оружия. При этом талибы дают гарантии осуществления транзитных перевозок.Однако страны региона находятся в полной готовности в случае перехода обстановки в горячую фазу: специалисты ОДКБ проводят консультации и совместные учения, оборонные ведомства Узбекистана и Таджикистана контролируют ситуацию. Чем живет самый близкий к Афганистану узбекистанский город Термез? Есть ли тревога у местных жителей, наблюдаются ли признаки эвакуации или другие тревожные моменты – разбирался корреспондент Sputnik.В Термезе все спокойноПриграничный Термез живет обычной жизнью, определенные коррективы в которую внес коронавирус. Никакого напряжения или паники в городе не ощущается. Все магазины и организации работают в штатном режиме. Из особенностей только ограничения на КПП, которые опять же связаны больше с пандемией.В городе много бизнесменов из соседнего Афганистана, которые держат в Термезе свои магазины или бары. Приезжают за продуктами и из самой ИРА – у них есть возможность пересекать границу по деловым визам или по виду на жительство в Узбекистане.Сами бизнесмены ситуацию в своей стране оценивают спокойно и надеются, что после ухода американцев конфликт в Афганистане скоро угаснет и в Узбекистан вновь потянутся туристы и родственники с юга.В городе нет никаких усилений, паспортного контроля или комендантского часа — перемещаться можно свободно. Базары, ТРЦ, заправки, детсады, рестораны, транспорт работают в штатном режиме, главное — соблюдать санитарные требования для защиты от коронавируса.Афганские каникулыВ Термезе уже несколько лет работает учебный центр, где обучаются 186 студентов из Афганистана. Как рассказал руководитель вуза, после завершения учебного года 111 учащихся отправились на каникулы к своим семьям.По словам директора центра Ойбека Рузиева, со всеми подопечными поддерживается связь, все они благополучно доехали и сейчас выполняют учебные задания. Никаких проблем и поводов для страха там нет.Он добавил, что стабильность в Афганистане важна не только для самих граждан соседней республики, но и для всего региона в целом. У страны огромный торгово-экономический и транзитный потенциал, который можно использовать на благо всех участников рынка.Что касается межафганского конфликта, то, убежден руководитель учебного центра, решение лежит исключительно в дипломатической, мирной плоскости и он никак не может и не должен решаться каким-либо силовым путем.Оставшиеся в Узбекистана афганские студенты также настроены позитивно, надеясь, что всем сторонам конфликта в конечном итоге удастся договориться между собой и остановить многолетнюю войну в ИРА.Таможня дает добро — караван идетООО "Термез Карго Центр" — крупный логистический терминал, расположенный в Термезском районе Сурхандарьинской области. Он функционирует уже пять лет и постепенно наращивает объемы. Афганистан с каждым годом становится все более перспективным направлением. Сейчас везут в основном сезонные фрукты и другую сельхозпродукцию. Из Пакистана через Афганистан доставляется картофель, из Узбекистана на юг следуют фуры с фасолью, горохом и другими продуктами.Центр выполняет сразу несколько функций: таможенный досмотр, погрузочно-разгрузочные работы, хранение товара на складах терминала, а также обработка грузов и перевалка их с автомобильного транспорта на железнодорожный для дальнейшей отправки в другие страны.Между тем транзит продолжается и никакой полной блокады не вводится.Ситуация на КПП: посторонним въезд воспрещенКПП на афгано-узбекской границе работает с некоторыми ограничениями. Связаны они, прежде всего, с карантинными мерами, но и обстановка в соседней стране вносит свою лепту.Въехать в Узбекистан могут в основном предприниматели, имеющие бизнес-визу, и авто с дипномерами иностранных государств.Также через КПП пропускают грузовой транспорт, направляющийся в логистический хаб и далее по маршруту. Выехать из Узбекистана в Афганистан тоже возможно, но для этого нужны веские основания, например, семейные обстоятельства или иные неотложные дела.На границе периодически появляются авто с желтыми афганскими номерами – это предприниматели приезжают за покупками или по своим делам в Узбекистан. Есть и афганские граждане, возвращающиеся на родину.В целом обстановка в Термезе спокойная. Расположенный на противоположном берегу Амударьи Хайратон выглядит мирно. Многие ожидают, что какие-то изменения наступят после конференции, посвященной ситуации в Центральной и Южной Азии. Форум пройдет в Ташкенте 15-16 июля. Во встрече примут участие главы МИД государств региона, ожидается визит министра иностранных дел Сергея Лаврова. О своем намерении принять участие в дискуссии заявлял и президент Афганистана Ашраф Гани. * — организация признана в РФ и ряде других стран как террористическая

https://uz.sputniknews.ru/20210708/afganistan-v-ogne-zaxvatyat-li-taliby-pandjsherskoe-uschele-i-vsyu-stranu--19603730.html

термез

афганистан

узбекистан

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

термез, афганистан, узбекистан