https://uz.sputniknews.ru/20210709/naznachen-posol-uzbekistana-v-yaponii-19615078.html
Назначен посол Узбекистана в Японии
Назначен посол Узбекистана в Японии
Пост Чрезвычайного и Полномочного Посла республики занял Мухсинхужа Турсунхужаевич Абдурахманов. Ранее он возглавлял департамент МИД РУз. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T17:08+0500
2021-07-09T17:08+0500
2021-07-09T17:25+0500
политика
назначение
посол
япония
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Японии назначен Мухсинхужа Турсунхужаевич Абдурахманов, сообщает пресс-служба МИД республики.Абдурахманов родился в 1974 году в Ферганской области. Он окончил Калифорнийский государственный университет и Коммерческий университет Отару в Японии. В университете Хоккайдо ему была присвоена степень доктора наук. С 2004 по 2006 годы работал менеджером в Coca Cola Ichimligi Uzbekistan. Затем в 2008-м продолжил трудовую деятельность в японской компании MTRUSTCo. Ltd. Он занял пост главного директора предприятия и проработал на этой должности до 2018-го.В 2018-2021 годах Абдурахманов был заместителем хокима Ферганской области – начальником управления инвестиций и внешней торговли.С 2021-го дипломат возглавлял департамент МИД Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210416/yapontsy-vyvedut-energetiku-uzbekistana-iz-koronakrizisa-195-mln-uje-vydeleny-18375564.html
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назначение, посол, япония, узбекистан
Назначен посол Узбекистана в Японии
17:08 09.07.2021 (обновлено: 17:25 09.07.2021)
Пост Чрезвычайного и Полномочного Посла республики занял Мухсинхужа Турсунхужаевич Абдурахманов. Ранее он возглавлял департамент МИД РУз.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Японии назначен Мухсинхужа Турсунхужаевич Абдурахманов, сообщает
пресс-служба МИД республики.
Абдурахманов родился в 1974 году в Ферганской области. Он окончил Калифорнийский государственный университет и Коммерческий университет Отару в Японии. В университете Хоккайдо ему была присвоена степень доктора наук.
С 2004 по 2006 годы работал менеджером в Coca Cola Ichimligi Uzbekistan. Затем в 2008-м продолжил трудовую деятельность в японской компании MTRUSTCo. Ltd. Он занял пост главного директора предприятия и проработал на этой должности до 2018-го.
В 2018-2021 годах Абдурахманов был заместителем хокима Ферганской области – начальником управления инвестиций и внешней торговли.
С 2021-го дипломат возглавлял департамент МИД Узбекистана.