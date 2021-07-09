https://uz.sputniknews.ru/20210709/naznachen-posol-uzbekistana-v-yaponii-19615078.html

Назначен посол Узбекистана в Японии

Назначен посол Узбекистана в Японии

Пост Чрезвычайного и Полномочного Посла республики занял Мухсинхужа Турсунхужаевич Абдурахманов. Ранее он возглавлял департамент МИД РУз. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

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политика

назначение

посол

япония

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Японии назначен Мухсинхужа Турсунхужаевич Абдурахманов, сообщает пресс-служба МИД республики.Абдурахманов родился в 1974 году в Ферганской области. Он окончил Калифорнийский государственный университет и Коммерческий университет Отару в Японии. В университете Хоккайдо ему была присвоена степень доктора наук. С 2004 по 2006 годы работал менеджером в Coca Cola Ichimligi Uzbekistan. Затем в 2008-м продолжил трудовую деятельность в японской компании MTRUSTCo. Ltd. Он занял пост главного директора предприятия и проработал на этой должности до 2018-го.В 2018-2021 годах Абдурахманов был заместителем хокима Ферганской области – начальником управления инвестиций и внешней торговли.С 2021-го дипломат возглавлял департамент МИД Узбекистана.

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