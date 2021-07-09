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Прохлада с Кавказа остудит Узбекистан на выходных
Прохлада с Кавказа остудит Узбекистан на выходных
Небольшая прохлада в северные районы страны пришла в четверг с Кавказа. В пятницу она распространится на большую часть территории республики. В выходные... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T19:54+0500
2021-07-09T19:54+0500
2021-07-09T19:54+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Синоптики ожидают в Узбекистане снижение температуры в выходные за счет вторжения прохладной воздушной массы.Небольшая прохлада в северные районы страны пришла в четверг с Кавказа. В пятницу, по прогнозам Узгидромета, она распространится на большую часть территории республики. Тем не менее, местами по южным и восточным районам спад будет незначительным. Температура воздуха при этом будет составлять 35-40 градусов, местами будет доходить до 42. В Сурхандарьинской области — 44-46 градусов, на севере — 28-33.С прохождением атмосферного холодного фронта скорость ветра в некоторых районах республики может усиливаться до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с. Возможны пыльные бури.Зато в выходные дни относительно прохладные воздушные потоки охватят всю территорию страны. Ночная температура воздуха будет в пределах 20-25 градусов, дневная — 32-37. Местами на юге столбики термометра не превысят 39 градусов.В предгорных и горных районах республики возможны кратковременные дожди с грозой.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/silnyy-veter-i-pylnye-buri-v-uzbekistane-rezko-izmenitsya-pogoda-19581627.html
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прогноз погоды, выходные, узгидромет
Прохлада с Кавказа остудит Узбекистан на выходных
Небольшая прохлада в северные районы страны пришла в четверг с Кавказа. В пятницу она распространится на большую часть территории республики. В выходные относительно прохладные воздушные потоки охватят всю территорию страны.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Синоптики ожидают в Узбекистане снижение температуры в выходные за счет вторжения прохладной воздушной массы.
Небольшая прохлада в северные районы страны пришла в четверг с Кавказа. В пятницу, по прогнозам
Узгидромета, она распространится на большую часть территории республики. Тем не менее, местами по южным и восточным районам спад будет незначительным.
“В большинстве регионов будет сухая и переменная облачность, лишь по Устюрту во второй половине дня, к вечеру по Ташкентской области возможен кратковременный дождь и гроза”, — говорится в прогнозе.
Температура воздуха при этом будет составлять 35-40 градусов, местами будет доходить до 42. В Сурхандарьинской области — 44-46 градусов, на севере — 28-33.
С прохождением атмосферного холодного фронта скорость ветра в некоторых районах республики может усиливаться до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с. Возможны пыльные бури.
Зато в выходные дни относительно прохладные воздушные потоки охватят всю территорию страны. Ночная температура воздуха будет в пределах 20-25 градусов, дневная — 32-37. Местами на юге столбики термометра не превысят 39 градусов.
В предгорных и горных районах республики возможны кратковременные дожди с грозой.