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Прохлада с Кавказа остудит Узбекистан на выходных

Прохлада с Кавказа остудит Узбекистан на выходных

Небольшая прохлада в северные районы страны пришла в четверг с Кавказа. В пятницу она распространится на большую часть территории республики. В выходные... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T19:54+0500

2021-07-09T19:54+0500

2021-07-09T19:54+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Синоптики ожидают в Узбекистане снижение температуры в выходные за счет вторжения прохладной воздушной массы.Небольшая прохлада в северные районы страны пришла в четверг с Кавказа. В пятницу, по прогнозам Узгидромета, она распространится на большую часть территории республики. Тем не менее, местами по южным и восточным районам спад будет незначительным. Температура воздуха при этом будет составлять 35-40 градусов, местами будет доходить до 42. В Сурхандарьинской области — 44-46 градусов, на севере — 28-33.С прохождением атмосферного холодного фронта скорость ветра в некоторых районах республики может усиливаться до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с. Возможны пыльные бури.Зато в выходные дни относительно прохладные воздушные потоки охватят всю территорию страны. Ночная температура воздуха будет в пределах 20-25 градусов, дневная — 32-37. Местами на юге столбики термометра не превысят 39 градусов.В предгорных и горных районах республики возможны кратковременные дожди с грозой.

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