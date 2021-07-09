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В Коканде пройдет II международный фестиваль прикладного искусства
В Коканде пройдет II международный фестиваль прикладного искусства
Чтобы еще больше привлечь активную и талантливую молодежь к участию в фестивале в регионах Узбекистана решено провести тематические выставки и смотры-конкурсы. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T19:20+0500
2021-07-09T19:20+0500
культура
фестиваль
ремесленники
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В следующем году в Коканде пройдет II Международный фестиваль народного прикладного искусства. Такое поручение дал глава государства, подписав соответствующее постановление, сообщает пресс-служба Минюста страны.Документом утвержден состав организационного комитета глобального форума ремесленников и "дорожная карта".Чтобы еще больше привлечь активную и талантливую молодежь к участию в фестивале в регионах Узбекистана решено провести тематические выставки и смотры-конкурсы. В апреле 2022 года они пройдут в районах (городах), а в июне следующего года - по Каракалпакстану, областям и Ташкенту.Ранее мы писали, что в этом апреле президент подписал документ, в соответствии с которым начиная со 2022 года в Бухаре каждые два года в мае будут проводить Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела.На фестиваль будут приглашены зарубежные организации, ремесленники, мастера прикладного искусства, ученые и специалисты в сфере золотошвейного и ювелирного дела.
https://uz.sputniknews.ru/20200409/Kakie-lgoty-poluchat-remeslenniki-Uzbekistana--razbiraem-proekt-zakona-13889434.html
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фестиваль, ремесленники, коканд

В Коканде пройдет II международный фестиваль прикладного искусства

19:20 09.07.2021
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© Sputnik / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкНародные промыслы Узбекистана
Народные промыслы Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
© Sputnik / Валерий Левитин
/
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Чтобы еще больше привлечь активную и талантливую молодежь к участию в фестивале в регионах Узбекистана решено провести тематические выставки и смотры-конкурсы.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В следующем году в Коканде пройдет II Международный фестиваль народного прикладного искусства. Такое поручение дал глава государства, подписав соответствующее постановление, сообщает пресс-служба Минюста страны.
Документом утвержден состав организационного комитета глобального форума ремесленников и "дорожная карта".
Чтобы еще больше привлечь активную и талантливую молодежь к участию в фестивале в регионах Узбекистана решено провести тематические выставки и смотры-конкурсы. В апреле 2022 года они пройдут в районах (городах), а в июне следующего года - по Каракалпакстану, областям и Ташкенту.
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Ранее мы писали, что в этом апреле президент подписал документ, в соответствии с которым начиная со 2022 года в Бухаре каждые два года в мае будут проводить Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела.
На фестиваль будут приглашены зарубежные организации, ремесленники, мастера прикладного искусства, ученые и специалисты в сфере золотошвейного и ювелирного дела.
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