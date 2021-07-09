https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-kokande-proydet-ii-mejdunarodnyy-festival-prikladnogo-iskusstva-19618429.html

В Коканде пройдет II международный фестиваль прикладного искусства

В Коканде пройдет II международный фестиваль прикладного искусства

Чтобы еще больше привлечь активную и талантливую молодежь к участию в фестивале в регионах Узбекистана решено провести тематические выставки и смотры-конкурсы. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T19:20+0500

2021-07-09T19:20+0500

2021-07-09T19:20+0500

культура

фестиваль

ремесленники

коканд

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В следующем году в Коканде пройдет II Международный фестиваль народного прикладного искусства. Такое поручение дал глава государства, подписав соответствующее постановление, сообщает пресс-служба Минюста страны.Документом утвержден состав организационного комитета глобального форума ремесленников и "дорожная карта".Чтобы еще больше привлечь активную и талантливую молодежь к участию в фестивале в регионах Узбекистана решено провести тематические выставки и смотры-конкурсы. В апреле 2022 года они пройдут в районах (городах), а в июне следующего года - по Каракалпакстану, областям и Ташкенту.Ранее мы писали, что в этом апреле президент подписал документ, в соответствии с которым начиная со 2022 года в Бухаре каждые два года в мае будут проводить Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела.На фестиваль будут приглашены зарубежные организации, ремесленники, мастера прикладного искусства, ученые и специалисты в сфере золотошвейного и ювелирного дела.

https://uz.sputniknews.ru/20200409/Kakie-lgoty-poluchat-remeslenniki-Uzbekistana--razbiraem-proekt-zakona-13889434.html

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