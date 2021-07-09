https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-podmoskove-i-ufe-predotvratili-terakty-19610212.html

В Подмосковье и Уфе предотвратили теракты

В Подмосковье и Уфе предотвратили теракты

Задержанный — гражданин одного из соседних государств. В июне он планировал организовать террористический акт в Московской области. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T14:22+0500

2021-07-09T14:22+0500

2021-07-09T14:48+0500

происшествия

следственный комитет рф

теракт

задержание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/04/48/044800_0:102:3193:1898_1920x0_80_0_0_48aaea60ca54d157f77fbc678f737ddc.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Подмосковье задержали причастного к террористической группировке ИГ*. СК РФ опубликовал видео его задержания. На кадрах молодой человек признается, что планировал устроить теракт в России.Задержанный — гражданин одного из соседних государств. В июне он планировал организовать террористический акт в Московской области. Для этого приобрел компоненты, инструменты и оборудование, чтобы изготовить взрывчатку.На кадрах видно, как силовики, предположительно, в помещении, где проживал задержанный, раскрывают пакет, в котором лежат электрический шнур, скотч и, скорее всего, само взрывчатое вещество.Задержанный уже заключен в СИЗО.И сегодня же стало известно, что сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Уфе. Задержан мужчина, который планировал взорвать один из объектов правоохранительных органов. Сделать это он готовился по указанию боевиков международной террористической организации.В частном домовладении, который арендовал задержанный, изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного.* - террористическая организация, запрещенная в РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210701/fsb-rf-predotvratila-krupnye-terakty-v-moskve-i-astraxani-19502594.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

следственный комитет рф, теракт, задержание