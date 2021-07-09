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https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-podmoskove-i-ufe-predotvratili-terakty-19610212.html
В Подмосковье и Уфе предотвратили теракты
В Подмосковье и Уфе предотвратили теракты
Задержанный — гражданин одного из соседних государств. В июне он планировал организовать террористический акт в Московской области. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T14:22+0500
2021-07-09T14:48+0500
происшествия
следственный комитет рф
теракт
задержание
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Подмосковье задержали причастного к террористической группировке ИГ*. СК РФ опубликовал видео его задержания. На кадрах молодой человек признается, что планировал устроить теракт в России.Задержанный — гражданин одного из соседних государств. В июне он планировал организовать террористический акт в Московской области. Для этого приобрел компоненты, инструменты и оборудование, чтобы изготовить взрывчатку.На кадрах видно, как силовики, предположительно, в помещении, где проживал задержанный, раскрывают пакет, в котором лежат электрический шнур, скотч и, скорее всего, само взрывчатое вещество.Задержанный уже заключен в СИЗО.И сегодня же стало известно, что сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Уфе. Задержан мужчина, который планировал взорвать один из объектов правоохранительных органов. Сделать это он готовился по указанию боевиков международной террористической организации.В частном домовладении, который арендовал задержанный, изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного.* - террористическая организация, запрещенная в РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210701/fsb-rf-predotvratila-krupnye-terakty-v-moskve-i-astraxani-19502594.html
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следственный комитет рф, теракт, задержание

В Подмосковье и Уфе предотвратили теракты

14:22 09.07.2021 (обновлено: 14:48 09.07.2021)
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© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСледственный комитет при прокуратуре России.
Следственный комитет при прокуратуре России. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Перейти в фотобанк
Задержанный — гражданин одного из соседних государств. В июне он планировал организовать террористический акт в Московской области.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Подмосковье задержали причастного к террористической группировке ИГ*. СК РФ опубликовал видео его задержания. На кадрах молодой человек признается, что планировал устроить теракт в России.
Задержанный — гражданин одного из соседних государств. В июне он планировал организовать террористический акт в Московской области. Для этого приобрел компоненты, инструменты и оборудование, чтобы изготовить взрывчатку.
На кадрах видно, как силовики, предположительно, в помещении, где проживал задержанный, раскрывают пакет, в котором лежат электрический шнур, скотч и, скорее всего, само взрывчатое вещество.
Задержанный уже заключен в СИЗО.
Сотрудник ФСБ РФ во время спецоперации - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
Россия
ФСБ РФ предотвратила крупные теракты в Москве и Астрахани
1 июля, 18:10
593
И сегодня же стало известно, что сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Уфе. Задержан мужчина, который планировал взорвать один из объектов правоохранительных органов. Сделать это он готовился по указанию боевиков международной террористической организации.
В частном домовладении, который арендовал задержанный, изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного.
* - террористическая организация, запрещенная в РФ.
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