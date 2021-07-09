https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-uzbekistan-airports-proveli-opros-sredi-passajirov-o-kachestve-okazyvaemyx-uslug--19605628.html
В Uzbekistan Airports провели опрос среди пассажиров о качестве оказываемых услуг
В Uzbekistan Airports провели опрос среди пассажиров о качестве оказываемых услуг
Участники исследования высоко оценили уровень справочной службы и своевременное предоставление информации об авиарейсах. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T11:15+0500
2021-07-09T11:15+0500
2021-07-09T11:15+0500
общество
uzbekistan airports
опрос
аэропорт ташкента
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Руководители Uzbekistan Airports провели опрос среди пассажиров, пребывающих в международный аэропорт столицы, для изучения качества обслуживания в сфере авиатранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным компании, в интервью приняли участие узбекистанцы и иностранные граждане. Отмечается, что респонденты подчеркнули точность онлайн-расписания авиарейсов, а также удобство онлайн-сервиса по приобретению авиабилетов. Однако, как показал опрос, большинство граждан пока предпочитают покупать авиабилеты через кассы.К тому же участники исследования высоко оценили уровень справочной службы и своевременное предоставление информации об авиарейсах. Кроме того, иностранные туристы хорошо отозвались о качестве услуг кейтеринга (предоставление пищи) на борту самолетов.Также пассажиры поделились конкретными рекомендациями по развитию качества предоставления услуг. В частности, респонденты просили расширить спектр продукции в местном duty free, а также подняли вопрос о повышении уровня владения иностранными языками работников аэропорта.
https://uz.sputniknews.ru/20201201/V--aeroportu-Tashkenta-ustanovili-kioski-dlya-samostoyatelnoy-registratsii-15510158.html
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uzbekistan airports, опрос, аэропорт ташкента
В Uzbekistan Airports провели опрос среди пассажиров о качестве оказываемых услуг
Участники исследования высоко оценили уровень справочной службы и своевременное предоставление информации об авиарейсах.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Руководители Uzbekistan Airports провели опрос среди пассажиров, пребывающих в международный аэропорт столицы, для изучения качества обслуживания в сфере авиатранспорта. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
По данным компании, в интервью приняли участие узбекистанцы и иностранные граждане.
Отмечается, что респонденты подчеркнули точность онлайн-расписания авиарейсов, а также удобство онлайн-сервиса по приобретению авиабилетов. Однако, как показал опрос, большинство граждан пока предпочитают покупать авиабилеты через кассы.
К тому же участники исследования высоко оценили уровень справочной службы и своевременное предоставление информации об авиарейсах.
Кроме того, иностранные туристы хорошо отозвались о качестве услуг кейтеринга (предоставление пищи) на борту самолетов.
Также пассажиры поделились конкретными рекомендациями по развитию качества предоставления услуг. В частности, респонденты просили расширить спектр продукции в местном duty free, а также подняли вопрос о повышении уровня владения иностранными языками работников аэропорта.