https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-uzbekistan-airports-proveli-opros-sredi-passajirov-o-kachestve-okazyvaemyx-uslug--19605628.html

В Uzbekistan Airports провели опрос среди пассажиров о качестве оказываемых услуг

В Uzbekistan Airports провели опрос среди пассажиров о качестве оказываемых услуг

Участники исследования высоко оценили уровень справочной службы и своевременное предоставление информации об авиарейсах. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T11:15+0500

2021-07-09T11:15+0500

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общество

uzbekistan airports

опрос

аэропорт ташкента

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Руководители Uzbekistan Airports провели опрос среди пассажиров, пребывающих в международный аэропорт столицы, для изучения качества обслуживания в сфере авиатранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным компании, в интервью приняли участие узбекистанцы и иностранные граждане. Отмечается, что респонденты подчеркнули точность онлайн-расписания авиарейсов, а также удобство онлайн-сервиса по приобретению авиабилетов. Однако, как показал опрос, большинство граждан пока предпочитают покупать авиабилеты через кассы.К тому же участники исследования высоко оценили уровень справочной службы и своевременное предоставление информации об авиарейсах. Кроме того, иностранные туристы хорошо отозвались о качестве услуг кейтеринга (предоставление пищи) на борту самолетов.Также пассажиры поделились конкретными рекомендациями по развитию качества предоставления услуг. В частности, респонденты просили расширить спектр продукции в местном duty free, а также подняли вопрос о повышении уровня владения иностранными языками работников аэропорта.

https://uz.sputniknews.ru/20201201/V--aeroportu-Tashkenta-ustanovili-kioski-dlya-samostoyatelnoy-registratsii-15510158.html

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uzbekistan airports, опрос, аэропорт ташкента