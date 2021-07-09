https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-uzbekistane-otkroetsya-vodnaya-akademiya-19615894.html
В Узбекистане откроется Водная академия
В Узбекистане откроется Водная академия
В результате планируется внедрить современные и научные подходы в системе управления водоснабжением, повысить уровень знаний специалистов и работников... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T17:36+0500
2021-07-09T17:36+0500
2021-07-09T17:38+0500
общество
водоснабжение
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Узбекистане планируется открыть Водную академию. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщила сотрудник пресс-службы АО "Узсувтаъминот" Зульфия Кутчанова.По ее словам, перед академией поставлены такие задачи, как внедрение практики проведения специальных тренингов по системе водоснабжения, проведение профессиональной аттестации для операторов питьевого водоснабжения и канализации, налаживание эффективного сотрудничества национальных и международных высших учебных заведений.Учебные занятия будут проводиться по следующим направлениям: В результате будут внедрены современные и научные подходы в системе управления, повысится уровень знаний специалистов и работников, улучшится качество эксплуатации и обслуживания, отметила Кутчанова.Она отметила, что сегодня в системе АО работает свыше 21 тысячи сотрудников. Основными целями предприятия является регулярное повышение уровня знаний и квалификации кадров, обеспечение навыков в работе с современными и инновационными технологиями.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/sistemu-vodosnabjeniya-uzbekistana-moderniziruyut-pochti-za-250-kreditnyx-sredstv-18781736.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дильшода Рахматова
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_970:0:4426:3456_100x100_80_0_0_74e7c8f9d7d92a651ca2b17fe6f91469.jpg
водоснабжение
В Узбекистане откроется Водная академия
17:36 09.07.2021 (обновлено: 17:38 09.07.2021)
В результате планируется внедрить современные и научные подходы в системе управления водоснабжением, повысить уровень знаний специалистов и работников, улучшить качество эксплуатации и обслуживания.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
В Узбекистане планируется открыть Водную академию. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
сообщила сотрудник пресс-службы АО "Узсувтаъминот" Зульфия Кутчанова.
По ее словам, перед академией поставлены такие задачи, как внедрение практики проведения специальных тренингов по системе водоснабжения, проведение профессиональной аттестации для операторов питьевого водоснабжения и канализации, налаживание эффективного сотрудничества национальных и международных высших учебных заведений.
Учебные занятия будут проводиться по следующим направлениям:
современные технологии и ИКТ решения;
эксплуатация и обслуживание объектов и сетей;
дальнейшее улучшение отношений между абонентами и общественностью;
В результате будут внедрены современные и научные подходы в системе управления, повысится уровень знаний специалистов и работников, улучшится качество эксплуатации и обслуживания, отметила Кутчанова.
Она отметила, что сегодня в системе АО работает свыше 21 тысячи сотрудников. Основными целями предприятия является регулярное повышение уровня знаний и квалификации кадров, обеспечение навыков в работе с современными и инновационными технологиями.