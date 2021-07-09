https://uz.sputniknews.ru/20210709/vzryv-na-zapravke-v-samarkandskoy-oblasti---est-pogibshie-19610888.html

Взрыв на заправке в Самаркандской области — есть погибшие

Взрыв на заправке в Самаркандской области — есть погибшие

Рабочие сваривали металлоконструкции и, по всей видимости, нарушили технику безопасности. В результате произошел пожар. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T14:48+0500

2021-07-09T14:48+0500

2021-07-09T14:52+0500

происшествия

погибшие

мчс узбекистана

пожар

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Во время ремонта автозаправочной станции в Самаркандской области произошел взрыв, а затем пожар. Один человек погиб, еще один получил ожоги и госпитализирован.Трагедия произошла накануне днем в Самаркандском районе Самаркандской области. Рабочие сваривали металлоконструкции и, по всей видимости, нарушили технику безопасности. На место возгорания прибыли пять пожарных расчетов.По факту ЧС проводится доследственная проверка.Вчера на перевале Камчик воспламенилась фура, груженная хлопковым волокном.Инцидент произошел в 7.00 8 июля на 242-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош". Пожар удалось ликвидировать в течение нескольких минут.

https://uz.sputniknews.ru/20210704/v-natsionalnom-parke-samarkandskoy-oblasti-vspyxnul-pojar--video-19531115.html

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погибшие, мчс узбекистана, пожар, самаркандская область