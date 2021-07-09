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Взрыв на заправке в Самаркандской области — есть погибшие
Взрыв на заправке в Самаркандской области — есть погибшие
Рабочие сваривали металлоконструкции и, по всей видимости, нарушили технику безопасности. В результате произошел пожар. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T14:48+0500
2021-07-09T14:52+0500
происшествия
погибшие
мчс узбекистана
пожар
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Во время ремонта автозаправочной станции в Самаркандской области произошел взрыв, а затем пожар. Один человек погиб, еще один получил ожоги и госпитализирован.Трагедия произошла накануне днем в Самаркандском районе Самаркандской области. Рабочие сваривали металлоконструкции и, по всей видимости, нарушили технику безопасности. На место возгорания прибыли пять пожарных расчетов.По факту ЧС проводится доследственная проверка.Вчера на перевале Камчик воспламенилась фура, груженная хлопковым волокном.Инцидент произошел в 7.00 8 июля на 242-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош". Пожар удалось ликвидировать в течение нескольких минут.
https://uz.sputniknews.ru/20210704/v-natsionalnom-parke-samarkandskoy-oblasti-vspyxnul-pojar--video-19531115.html
самаркандская область
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погибшие, мчс узбекистана, пожар, самаркандская область

Взрыв на заправке в Самаркандской области — есть погибшие

14:48 09.07.2021 (обновлено: 14:52 09.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Max KukurudziakПожар, иллюстративное фото
Пожар, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
© СС0 / Unsplash / Max Kukurudziak
Рабочие сваривали металлоконструкции и, по всей видимости, нарушили технику безопасности. В результате произошел пожар.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Во время ремонта автозаправочной станции в Самаркандской области произошел взрыв, а затем пожар. Один человек погиб, еще один получил ожоги и госпитализирован.
Трагедия произошла накануне днем в Самаркандском районе Самаркандской области. Рабочие сваривали металлоконструкции и, по всей видимости, нарушили технику безопасности. На место возгорания прибыли пять пожарных расчетов.
По факту ЧС проводится доследственная проверка.
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Инцидент произошел в 7.00 8 июля на 242-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош". Пожар удалось ликвидировать в течение нескольких минут.
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