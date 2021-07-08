https://uz.sputniknews.ru/20210708/na-perevale-kamchik-sgorel-gruzovik-nabityy-xlopkom-19598143.html

На перевале Камчик сгорел грузовик, набитый хлопком

На перевале Камчик сгорел грузовик, набитый хлопком

Инцидент произошел утром 8 июля на международной автодороги "Ташкент – Ош". Водитель потерял управление, выехал на встречную полосу, и грузовик загорелся. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T16:42+0500

2021-07-08T16:42+0500

2021-07-08T16:56+0500

происшествия

камчик

мчс узбекистана

пожар

дтп

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание на перевале Камчик, где утром в четверг воспламенилась фура, груженная хлопковым волокном, сообщает ведомство.Инцидент произошел в 7.00 8 июля на 242-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош". Водитель потерял управление, в результате чего грузовик выбросило на встречную полосу.Пожар удалось ликвидировать в течение нескольких минут. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС большую часть груза удалось сохранить от пожара. Происшествие обошлось без пострадавших.ДТП на перевале Камчик случаются регулярно. Одно из последних произошло на прошлой неделе. Тогда в результате возгорания бензовоза погибло два человека.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-kashkadare-sotrudniki-mchs-spasli-lyudey-zastryavshix-na-katere-posredi-ozera-19466604.html

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камчик, мчс узбекистана, пожар, дтп