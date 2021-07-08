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На перевале Камчик сгорел грузовик, набитый хлопком
На перевале Камчик сгорел грузовик, набитый хлопком
Инцидент произошел утром 8 июля на международной автодороги "Ташкент – Ош". Водитель потерял управление, выехал на встречную полосу, и грузовик загорелся. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T16:42+0500
2021-07-08T16:56+0500
происшествия
камчик
мчс узбекистана
пожар
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание на перевале Камчик, где утром в четверг воспламенилась фура, груженная хлопковым волокном, сообщает ведомство.Инцидент произошел в 7.00 8 июля на 242-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош". Водитель потерял управление, в результате чего грузовик выбросило на встречную полосу.Пожар удалось ликвидировать в течение нескольких минут. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС большую часть груза удалось сохранить от пожара. Происшествие обошлось без пострадавших.ДТП на перевале Камчик случаются регулярно. Одно из последних произошло на прошлой неделе. Тогда в результате возгорания бензовоза погибло два человека.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-kashkadare-sotrudniki-mchs-spasli-lyudey-zastryavshix-na-katere-posredi-ozera-19466604.html
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камчик, мчс узбекистана, пожар, дтп

На перевале Камчик сгорел грузовик, набитый хлопком

16:42 08.07.2021 (обновлено: 16:56 08.07.2021)
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© AP Photo / Rafiq MaqboolПожарные ликвидируют возгорание
Пожарные ликвидируют возгорание - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Инцидент произошел утром 8 июля на международной автодороги "Ташкент – Ош". Водитель потерял управление, выехал на встречную полосу, и грузовик загорелся.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание на перевале Камчик, где утром в четверг воспламенилась фура, груженная хлопковым волокном, сообщает ведомство.
Инцидент произошел в 7.00 8 июля на 242-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош". Водитель потерял управление, в результате чего грузовик выбросило на встречную полосу.

"Фура воспламенилась, водитель успел выбраться из салона и не получил серьезных травм. На место происшествия мгновенно прибыли расчёты специального поискового, пожарно-спасательного Управления “Камчик” МЧС", — говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать в течение нескольких минут. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС большую часть груза удалось сохранить от пожара. Происшествие обошлось без пострадавших.
ДТП на перевале Камчик случаются регулярно. Одно из последних произошло на прошлой неделе. Тогда в результате возгорания бензовоза погибло два человека.
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