https://uz.sputniknews.ru/20210710/19625512.html

Погибшие, разрушения, потери: в Таджикистане борются с последствиями ЧС

Погибшие, разрушения, потери: в Таджикистане борются с последствиями ЧС

Под обломками в селах Таджикистана оказались люди. Некоторых из них не удалось спасти. Двое детей с ранениями находятся в больнице. 10.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-10T18:00+0500

2021-07-10T18:00+0500

2021-07-10T18:00+0500

в мире

землетрясение

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Мощное землетрясение произошло ранним утром в Таджикистане. Разрушены дома, под обломками оказались люди. Некоторых из них спасти не удалось. Sputnik Таджикистан, ссылаясь на данные КЧС республики, сообщает о пяти погибших жителях. Все они проживали в сельском джамоате Лангари Шох Таджикабадского района. Также ранения получили двое детей, они госпитализированы. О том, насколько тяжелые их травмы, не сообщается.В результате подземных толчков наиболее сильно пострадали села Хазорчашма и Ярхаб джамоата Хиджборак, а также Шархо и Сари Шухон джамоата Аскалон Раштского района - в них разрушены жилые дома.В эти минуты на местах работают представители ведомств, ответственных за ликвидацию последствий ЧС. Глава республики Эмомали Рахмона поручил создать специальную комиссию, которую возглавил премьер-министр страны.Землетрясение произошло в 07:15 по местному времени (09:15 по Москве). Эпицентр находился в 164 километрах от Душанбе и в 169 километрах от Худжанда.В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре магнитуду произошедшего ЧС оценили в 5,8 балла. Однако в опытно-методической экспедиции Комитета науки Минобразования Казахстана зафиксировали магнитуда толчков в 6,4 балла.Напомним, сегодня утром узбекистанцы также ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Таджикистане. В Фергане, Намангане, Андижане и Гулистане жители почувствовали 3-4-бальное движение земной коры. В Джазике, Ташкенте, Самарканде Термезе и Карши ощутили землетрясение в 3 балла, в Навои - 2 балла.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/spasateli-stran-sng-otrabatyvayut-deystviya-na-sluchay-razrushitelnogo-zemletryaseniya-18718514.html

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землетрясение, таджикистан