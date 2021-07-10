https://uz.sputniknews.ru/20210710/allamjonova-upreknuli-v-raskrytii-korruptsionnyx-sxem-19626297.html

Алламжонова упрекнули в раскрытии коррупционных схем

Алламжонова упрекнули в раскрытии коррупционных схем

В пресс-службе Фонда поддержки масс-медиа опровергли обвинения некоторых СМИ в том, что Комил Алламжонов, якобы, раскрыл некие коррупционные схемы. 10.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-10T19:19+0500

2021-07-10T19:19+0500

2021-07-10T19:19+0500

общество

комил алламжонов

опровержение

обвинение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В СМИ попытались дискредитировать председателя Попечительского совета Фонда поддержки масс-медиа Комила Алламжонова. Его обвинили в раскрытии коррупционных схем и в том, что он, якобы, "сводит с кем-то счеты".Однако, в пресс-службе Фонда сразу же опровергли эти обвинения, заявив, что ничего подобного бывший пресс-секретарь президента не утверждал.Напомним, недавно чиновник опубликовал книгу под ироничным названием "Алламжонов виноват". Издание вызвало резонанс среди общественности. Позже глава Попечительского совета дал интервью в котором заявил, что не имеет никаких политических амбиций и не претендует на пост президента Узбекистана.Тогда он признался, что своей главной целью считает привлечение молодежи к науке. По его мнению, для того, чтобы общество развивалось, встало на ноги, необходимы две вещи: образование и профессионализм.

https://uz.sputniknews.ru/20190814/Komil-Allamzhonov-predupredil-blogerov-i-SMI-12234278.html

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комил алламжонов, опровержение, обвинение, узбекистан