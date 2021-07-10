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Алламжонова упрекнули в раскрытии коррупционных схем
Алламжонова упрекнули в раскрытии коррупционных схем
В пресс-службе Фонда поддержки масс-медиа опровергли обвинения некоторых СМИ в том, что Комил Алламжонов, якобы, раскрыл некие коррупционные схемы. 10.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-10T19:19+0500
2021-07-10T19:19+0500
общество
комил алламжонов
опровержение
обвинение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В СМИ попытались дискредитировать председателя Попечительского совета Фонда поддержки масс-медиа Комила Алламжонова. Его обвинили в раскрытии коррупционных схем и в том, что он, якобы, "сводит с кем-то счеты".Однако, в пресс-службе Фонда сразу же опровергли эти обвинения, заявив, что ничего подобного бывший пресс-секретарь президента не утверждал.Напомним, недавно чиновник опубликовал книгу под ироничным названием "Алламжонов виноват". Издание вызвало резонанс среди общественности. Позже глава Попечительского совета дал интервью в котором заявил, что не имеет никаких политических амбиций и не претендует на пост президента Узбекистана.Тогда он признался, что своей главной целью считает привлечение молодежи к науке. По его мнению, для того, чтобы общество развивалось, встало на ноги, необходимы две вещи: образование и профессионализм.
https://uz.sputniknews.ru/20190814/Komil-Allamzhonov-predupredil-blogerov-i-SMI-12234278.html
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комил алламжонов, опровержение, обвинение, узбекистан

Алламжонова упрекнули в раскрытии коррупционных схем

19:19 10.07.2021
575
© FBКомил Алламжонов
Комил Алламжонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2021
© FB
В пресс-службе Фонда поддержки масс-медиа опровергли обвинения некоторых СМИ в том, что Комил Алламжонов, якобы, раскрыл некие коррупционные схемы.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В СМИ попытались дискредитировать председателя Попечительского совета Фонда поддержки масс-медиа Комила Алламжонова. Его обвинили в раскрытии коррупционных схем и в том, что он, якобы, "сводит с кем-то счеты".
Однако, в пресс-службе Фонда сразу же опровергли эти обвинения, заявив, что ничего подобного бывший пресс-секретарь президента не утверждал.
Комил Алламжонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2019
Общество
Комил Алламжонов предупредил блогеров и СМИ
14 августа 2019, 11:57
532
Напомним, недавно чиновник опубликовал книгу под ироничным названием "Алламжонов виноват". Издание вызвало резонанс среди общественности. Позже глава Попечительского совета дал интервью в котором заявил, что не имеет никаких политических амбиций и не претендует на пост президента Узбекистана.
Тогда он признался, что своей главной целью считает привлечение молодежи к науке. По его мнению, для того, чтобы общество развивалось, встало на ноги, необходимы две вещи: образование и профессионализм.
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