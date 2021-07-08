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Комил Алламжонов признался, что не претендует на президентский пост
Комил Алламжонов признался, что не претендует на президентский пост
Алламжонов сравнил Саиду Мирзиёеву и Гульнару Каримову, отметив, что дочь первого президента республики совершала ошибки, которые Саида Мирзиёева восприняла... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T14:17+0500
2021-07-08T15:17+0500
общество
саида мирзиёева
комил алламжонов
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Глава Попечительного совета Фонда поддержки масс-медиа Комил Алламжонов заявил, что не имеет политических амбиций. В своем интервью зарубежному СМИ Алламжонов также сравнил Саиду Мирзиёеву и Гульнару Каримову. По его словам, их инициативы во многом схожи, но дочь первого президента республики совершала ошибки, которые Саида Мирзиёева восприняла как серьезный урок. Поэтому критика и беспочвенные сравнения с предшественницей не смогут остановить ее от реализации задумок.Напомним, ранее о своем намерении составить конкуренцию на выборах действующему президенту страны Шавкату Мирзиёеву заявил бывший узбекский артист Джахонгир Аиаджанов. Он выступил с заявлением, объявив о намерении баллотироваться в лидеры республики на предстоящих выборах. При этом он призвал не воспринимать его заявление как намек на неэффективность нынешнего главы государства.Немногим позже он записал видеообращение к президенту Узбекистана, в котором заявил, что желает попробовать свои силы в качестве хокима одного из регионов.
https://uz.sputniknews.ru/20210615/saida-mirziyoeva-prizvala-jenschin-ne-opuskat-ruki-i-ne-plyt-po-techeniyu-19237103.html
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саида мирзиёева, комил алламжонов, узбекистан

Комил Алламжонов признался, что не претендует на президентский пост

14:17 08.07.2021 (обновлено: 15:17 08.07.2021)
987
© Мухаммад АлиКомил Алламжонов
Комил Алламжонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© Мухаммад Али
Алламжонов сравнил Саиду Мирзиёеву и Гульнару Каримову, отметив, что дочь первого президента республики совершала ошибки, которые Саида Мирзиёева восприняла как серьезный урок.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Глава Попечительного совета Фонда поддержки масс-медиа Комил Алламжонов заявил, что не имеет политических амбиций.

"Сейчас моя главная цель — привлечь молодежь к науке. Сегодня для того, чтобы наше общество развивалось, встало на ноги, необходимы две вещи: наша молодежь должна быть образованной и владеть профессией".

Комил Алламжонов - руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
Комил Алламжонов
Глава Попечительного совета Фонда поддержки масс-медиа
В своем интервью зарубежному СМИ Алламжонов также сравнил Саиду Мирзиёеву и Гульнару Каримову. По его словам, их инициативы во многом схожи, но дочь первого президента республики совершала ошибки, которые Саида Мирзиёева восприняла как серьезный урок. Поэтому критика и беспочвенные сравнения с предшественницей не смогут остановить ее от реализации задумок.
Саида Мирзиёева на открытии форума женщин-предпринимательниц - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2021
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Саида Мирзиёева призвала женщин "не опускать руки и не плыть по течению"
15 июня, 11:31
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Напомним, ранее о своем намерении составить конкуренцию на выборах действующему президенту страны Шавкату Мирзиёеву заявил бывший узбекский артист Джахонгир Аиаджанов. Он выступил с заявлением, объявив о намерении баллотироваться в лидеры республики на предстоящих выборах. При этом он призвал не воспринимать его заявление как намек на неэффективность нынешнего главы государства.
Немногим позже он записал видеообращение к президенту Узбекистана, в котором заявил, что желает попробовать свои силы в качестве хокима одного из регионов.
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