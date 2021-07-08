https://uz.sputniknews.ru/20210708/komil-allamjonov-priznalsya-chto-ne-pretenduet-prezidentskiy-post-19595775.html

Комил Алламжонов признался, что не претендует на президентский пост

Комил Алламжонов признался, что не претендует на президентский пост

Алламжонов сравнил Саиду Мирзиёеву и Гульнару Каримову, отметив, что дочь первого президента республики совершала ошибки, которые Саида Мирзиёева восприняла... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T14:17+0500

2021-07-08T14:17+0500

2021-07-08T15:17+0500

общество

саида мирзиёева

комил алламжонов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Глава Попечительного совета Фонда поддержки масс-медиа Комил Алламжонов заявил, что не имеет политических амбиций. В своем интервью зарубежному СМИ Алламжонов также сравнил Саиду Мирзиёеву и Гульнару Каримову. По его словам, их инициативы во многом схожи, но дочь первого президента республики совершала ошибки, которые Саида Мирзиёева восприняла как серьезный урок. Поэтому критика и беспочвенные сравнения с предшественницей не смогут остановить ее от реализации задумок.Напомним, ранее о своем намерении составить конкуренцию на выборах действующему президенту страны Шавкату Мирзиёеву заявил бывший узбекский артист Джахонгир Аиаджанов. Он выступил с заявлением, объявив о намерении баллотироваться в лидеры республики на предстоящих выборах. При этом он призвал не воспринимать его заявление как намек на неэффективность нынешнего главы государства.Немногим позже он записал видеообращение к президенту Узбекистана, в котором заявил, что желает попробовать свои силы в качестве хокима одного из регионов.

https://uz.sputniknews.ru/20210615/saida-mirziyoeva-prizvala-jenschin-ne-opuskat-ruki-i-ne-plyt-po-techeniyu-19237103.html

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саида мирзиёева, комил алламжонов, узбекистан