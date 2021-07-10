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Талибы пообещали не нарушать целостность границ соседних государств
Талибы пообещали не нарушать целостность границ соседних государств
Делегация движения "Талибан"* прибыла в Москву для участия в переговорах. О чем говорили за круглым столом - в нашем видео. 10.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-10T20:08+0500
2021-07-10T20:08+0500
видео
радикальное движение "талибан"
переговоры
афганистан
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Переговоры между спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и делегацией радикального движения "Талибан"* состоялись на фоне роста эскалации в Афганистане.В ходе встречи талибы заявили, что не стремятся узурпировать власть в Афганистане.Представители движения также заверили в том, что не нарушал целостность границ соседних государств.Встреча в Москве состоялась на фоне резкого обострения ситуации в республике.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.* - террористическая организация, запрещенная в РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210706/smogut-li-terroristy-iz-afganistana-proniknut-v-uzbekistan--mnenie-eksperta-19567064.html
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радикальное движение "талибан", переговоры, афганистан

Талибы пообещали не нарушать целостность границ соседних государств

20:08 10.07.2021
2524
© Sputnik/РИА Новости/AP/Ruptly
Делегация движения "Талибан"* прибыла в Москву для участия в переговорах. О чем говорили за круглым столом - в нашем видео.
Переговоры между спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и делегацией радикального движения "Талибан"* состоялись на фоне роста эскалации в Афганистане.
В ходе встречи талибы заявили, что не стремятся узурпировать власть в Афганистане.
Представители движения также заверили в том, что не нарушал целостность границ соседних государств.
Встреча в Москве состоялась на фоне резкого обострения ситуации в республике.
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После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.
* - террористическая организация, запрещенная в РФ.
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