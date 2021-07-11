https://uz.sputniknews.ru/20210711/kak-nakazali-detey-jivoderov-povesivshix-sobaku-na-dereve-19628843.html

Как наказали детей-живодеров, повесивших собаку на дереве

Как наказали детей-живодеров, повесивших собаку на дереве

Инцидент произошел 24 мая. Слушание по данному делу завершилось в конце июня. 11.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-11T13:10+0500

2021-07-11T13:10+0500

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общество

собака

родители

животные

суд

дети

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Чартакский районный суд вынес решение в отношении школьников по делу о жестоком обращении с животными.Напомним: 24 мая ученик 6 класса Х.Х. вместе с учащимся 5 класса З.Ш. вывели собаку на поле, чтобы ее наказать (та напала на кур во дворе дома).Среди них был 18-летний И.Б — именно он записал резонансное видео. Затем ролик и вовсе выложили в TikTok.По данным УВД Наманганской области, собака жива и находится под присмотром Х.Х.Слушание по данному делу завершилось в конце июня. Суд вынес следующее решение: молодым людям, снявшим видео и разместившим его в соцсетях, назначили штраф в размере 2,45 миллиона сумов.За действия же школьников будут отвечать их родители — они также должны будут выплатить по 245 тысяч сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20191217/Zhestokoe-ubiystvo-alabaya-v-Samarkande-zhivodery-nakazany-13030549.html

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собака, родители, животные, суд, дети