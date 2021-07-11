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Как наказали детей-живодеров, повесивших собаку на дереве
Как наказали детей-живодеров, повесивших собаку на дереве
Инцидент произошел 24 мая. Слушание по данному делу завершилось в конце июня. 11.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-11T13:10+0500
2021-07-11T13:13+0500
общество
собака
родители
животные
суд
дети
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Чартакский районный суд вынес решение в отношении школьников по делу о жестоком обращении с животными.Напомним: 24 мая ученик 6 класса Х.Х. вместе с учащимся 5 класса З.Ш. вывели собаку на поле, чтобы ее наказать (та напала на кур во дворе дома).Среди них был 18-летний И.Б — именно он записал резонансное видео. Затем ролик и вовсе выложили в TikTok.По данным УВД Наманганской области, собака жива и находится под присмотром Х.Х.Слушание по данному делу завершилось в конце июня. Суд вынес следующее решение: молодым людям, снявшим видео и разместившим его в соцсетях, назначили штраф в размере 2,45 миллиона сумов.За действия же школьников будут отвечать их родители — они также должны будут выплатить по 245 тысяч сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20191217/Zhestokoe-ubiystvo-alabaya-v-Samarkande-zhivodery-nakazany-13030549.html
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собака, родители, животные, суд, дети

Как наказали детей-живодеров, повесивших собаку на дереве

13:10 11.07.2021 (обновлено: 13:13 11.07.2021)
826
© СС0 / Unsplash / Rojan MaharjanСобака, иллюстративное фото
Собака, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2021
© СС0 / Unsplash / Rojan Maharjan
Инцидент произошел 24 мая. Слушание по данному делу завершилось в конце июня.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Чартакский районный суд вынес решение в отношении школьников по делу о жестоком обращении с животными.
Напомним: 24 мая ученик 6 класса Х.Х. вместе с учащимся 5 класса З.Ш. вывели собаку на поле, чтобы ее наказать (та напала на кур во дворе дома).
Дети повесили животное на ветке клена. Примечательно, что рядом находились взрослые ребята. Вместо того, чтобы помочь собаке и вразумить детей, они начали снимать происходящее на телефон.
Среди них был 18-летний И.Б — именно он записал резонансное видео. Затем ролик и вовсе выложили в TikTok.
По данным УВД Наманганской области, собака жива и находится под присмотром Х.Х.
Слушание по данному делу завершилось в конце июня. Суд вынес следующее решение: молодым людям, снявшим видео и разместившим его в соцсетях, назначили штраф в размере 2,45 миллиона сумов.
За действия же школьников будут отвечать их родители — они также должны будут выплатить по 245 тысяч сумов.
Собаки породы алабай - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2019
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Жестокое убийство алабая в Самарканде: живодеры наказаны
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