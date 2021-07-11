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Кто от Узбекистана поедет на Олимпиаду в Токио — итоговый состав
Кто от Узбекистана поедет на Олимпиаду в Токио — итоговый состав
Узбекской делегации удалось завоевать 71 лицензий по 17 видам спорта. Надежды на спортсменов возложены большие. 11.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-11T15:00+0500
2021-07-11T15:05+0500
спорт
олимпийские игры в токио
олимпиада-2020
национальный олимпийский комитет узбекистана
спортсмен
спорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Национальный Олимпийский комитет (НОК) представил итоговый список спортсменов, которые представят Узбекистан на XXXII летних Играх в Токио.Статистика: всего в копилке Узбекистана — 71 лицензия по 17 видам спорта. Все участники боролись за свои олимпийские лицензии с 2017 года до настоящего времени. Кто будет защищать честь страны на ОлимпиадеБокс (11 спортсменов):Вольная борьба (4):Греко-римская борьба (4):Таэквондо (4):Тяжелая атлетика (4):Фехтование (3):Легкая атлетика (7):Дзюдо (11):Плавание (2):Гребля на каноэ (4):Академическая гребля (2):Спортивная гимнастика (2):Художественная гимнастика (6):Стрелковый спорт (2):Велоспорт (2):Современное пятиборье (2):Теннис (1):Напомним, что Игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся по 8 августа.
https://uz.sputniknews.ru/20210710/sbornaya-uzbekistana-po-taekvondo-otpravilas-na-olimpiadu-v-tokio-19623165.html
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олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, национальный олимпийский комитет узбекистана, спортсмен, спорт, узбекистан

Кто от Узбекистана поедет на Олимпиаду в Токио — итоговый состав

15:00 11.07.2021 (обновлено: 15:05 11.07.2021)
160
© НОК УзбекистанаОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2021
© НОК Узбекистана
Узбекской делегации удалось завоевать 71 лицензий по 17 видам спорта. Надежды на спортсменов возложены большие.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Национальный Олимпийский комитет (НОК) представил итоговый список спортсменов, которые представят Узбекистан на XXXII летних Играх в Токио.
Статистика: всего в копилке Узбекистана — 71 лицензия по 17 видам спорта. Все участники боролись за свои олимпийские лицензии с 2017 года до настоящего времени.

Кто будет защищать честь страны на Олимпиаде

Бокс (11 спортсменов):
-52 кг: Шахобиддин Зоиров;
-57 кг: Миразизбек Мирзахалилов;
-63 кг: Элнур Абдураимов;
-69 кг: Бобоусмон Батуров;
-75 кг: Фанат Каҳрамонов;
-81 кг: Дилшод Рузметов;
-91 кг: Санжар Турсунов;
+91 кг: Баходир Жалолов;
-51 кг: Турсуной Рахимова;
-60 кг: Райхона Кодирова;
-69 кг: Шахноза Юнусова.
Вольная борьба (4):
-57 кг: Гуломжон Абдуллаев;
-74 кг: Бекзод Абдурахмонов;
-86 кг: Жавраил Шапиев;
-97 кг: Магомед Ибрагимов.
Греко-римская борьба (4):
-60 кг: Эльмурат Тасмурадов;
-77 кг: Жалгасбай Бердимуратов;
-87 кг: Рустам Ассакалов;
-130 кг: Муминжон Абдуллаев.
Таэквондо (4):
-68 кг: Улугбек Рашитов;
-80 кг: Никита Рафалович;
-67 кг: Нигора Турсункулова;
+67 кг: Светлана Осипова.
Тяжелая атлетика (4):
-67 кг: Адхамжон Эргашев;
-109 кг: Акбар Жураев;
-55 кг: Муаттар Набиева;
-76 кг: Кумушхон Файзуллаева.
Фехтование (3):
Шпага (ж): Малика Хакимова;
Сабля (ж): Зайнаб Дайибекова;
Сабля (м): Шерзод Мамутов.
Легкая атлетика (7):
Прыжки в высоту (ж): Светлана Радзивил;
Прыжки в высоту (ж): Сафина Садуллаева;
Метание молота (м): Сухроб Хужаев;
Прыжки в длину (ж): Дарья Резниченко;
Тройной прыжок (ж): Роксана Худоёрова;
Тройной прыжок (м): Руслан Курбанов;
Многоборье (ж): Екатерина Воронина.
Дзюдо (11):
-60 кг: Шарофиддин Лутфиллаев;
-66 кг: Сардор Нуриллаев;
-73 кг: Хикматиллох Тураев;
-81 кг: Шарофиддин Болтабоев;
-90 кг: Давлат Бобонов;
-100 кг: Мухаммадкарим Хуррамов;
+100 кг: Бекмурод Олтибоев;
-52 кг: Диёра Келдиёрова;
-63 кг: Фарангиз Ҳожиева;
-70 кг: Гулноза Матниязова.
Командное-микст направление
Плавание (2):
100 м, вольный стиль: Хуршиджон Турсунов;
100 м, брасс: Юлдуз Кучкарова.
Гребля на каноэ (4):
С-2 500 метр: Дилноза Рахматова;
С-2 500 метр: Нилуфар Зокирова;
С-1 200 метр: Дилноза Рахматова;
С-1 200 метр: Нилуфар Зокирова.
Академическая гребля (2):
LMX2X, 2000 метр: Собир Сафаралиев;
LMX2X, 2000 метр: Шахбоз Холмирзаев.
Спортивная гимнастика (2):
Индивидуальная программа: Расулжон Абдурахимов;
Индивидуальная программа: Оксана Чусовитина.
Художественная гимнастика (6):
Многоборье: Сабина Ташкенбаева;
Групповые упражнения: Нулифар Шомуродова;
Групповые упражнения: Ксения Александрова;
Групповые упражнения: Динара Равшанбекова;
Групповые упражнения: Севара Сафоева;
Групповые упражнения: Камола Ирназарова.
Стрелковый спорт (2):
10 м, винтовка : Мухтасар Тоҳирова;
50 м, винтовка: Мухтасар Тохирова.
Велоспорт (2):
Групповая гонка (м): Муроджон Холмуродов;
Групповая гонка (ж): Ольга Забелинская.
Современное пятиборье (2):
Одиночный (м): Александр Савкин;
Одиночный (ж): Алисэ Фахрутдинова.
Теннис (1):
Одиночный разряд (м): Денис Истомин.
Напомним, что Игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся по 8 августа.
Узбекские таэквондисты отправились в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2021
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Сборная Узбекистана по таэквондо отправилась на Олимпиаду в Токио
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