https://uz.sputniknews.ru/20210711/kto-budet-zaschischat-chest-uzbekistana-na-igrax-v-tokio--itogovyy-sostav-19632384.html

Кто от Узбекистана поедет на Олимпиаду в Токио — итоговый состав

Кто от Узбекистана поедет на Олимпиаду в Токио — итоговый состав

Узбекской делегации удалось завоевать 71 лицензий по 17 видам спорта. Надежды на спортсменов возложены большие. 11.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-11T15:00+0500

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Национальный Олимпийский комитет (НОК) представил итоговый список спортсменов, которые представят Узбекистан на XXXII летних Играх в Токио.Статистика: всего в копилке Узбекистана — 71 лицензия по 17 видам спорта. Все участники боролись за свои олимпийские лицензии с 2017 года до настоящего времени. Кто будет защищать честь страны на ОлимпиадеБокс (11 спортсменов):Вольная борьба (4):Греко-римская борьба (4):Таэквондо (4):Тяжелая атлетика (4):Фехтование (3):Легкая атлетика (7):Дзюдо (11):Плавание (2):Гребля на каноэ (4):Академическая гребля (2):Спортивная гимнастика (2):Художественная гимнастика (6):Стрелковый спорт (2):Велоспорт (2):Современное пятиборье (2):Теннис (1):Напомним, что Игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся по 8 августа.

https://uz.sputniknews.ru/20210710/sbornaya-uzbekistana-po-taekvondo-otpravilas-na-olimpiadu-v-tokio-19623165.html

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олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, национальный олимпийский комитет узбекистана, спортсмен, спорт, узбекистан