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Сборная Узбекистана по таэквондо отправилась на Олимпиаду в Токио
Сборная Узбекистана по таэквондо отправилась на Олимпиаду в Токио
Спортсмены Узбекистана вылетели из Ташкента накануне утром для того, чтобы провести в Японии заключительные сборы перед ОИ-2020 и успеть адаптироваться к... 10.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-10T12:23+0500
2021-07-10T12:23+0500
спорт
таэквондо
олимпийские игры в токио
япония
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Меньше двух недель осталось до официального старта летних Олимпийских игр. На этих соревнованиях впервые от Узбекистана выступят четыре таэквондиста, сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета. Они вылетели из Ташкента накануне утром для того, чтобы еще лучше подготовиться к предстоящему старту и адаптироваться к местному климату. Спортсмены республики до 22 июля проведут сборы в Японии. В числе делегации от Узбекистана таэквондисты Мадинабону Маннопова, Чарос Каюмова, Озода Собиржонова, Нигора Турсункулова, Феруза Содикова, Светлана Осипова, Нияз Пулатов, Сардор Тоиров, Улугбек Рашитов, Жасур Жайсунов, Никита Рафалович, Шухрат Салаев и Шохрух Ражабов.В тренерском штабе - Александр Ким, Павел Хан, Пахлавон Собиров, Дмитрий Хван, массажист Станислав Догбаев, врач Масуд Юсунов, иностранные специалисты - Вячеслав Попов и Олексей Черниев, менеджер Бобир Акбаров, а также и.о. генерального секретаря Муроджон Чориев.Напомним, пять дней назад боксеры Узбекистана, которые представят честь страны на ОИ в Японии, вылетели в Токио.А тем временем Олимпийские игры в Токио в 2021 году решено провести без зрителей из-за обострения эпидемической обстановки, связанной с распространением COVID-19. Об этом заявила министр по делам Игр Тамаё Марукава, связав это решение с объявлением в Токио режима ЧС с 12 июля до 22 августа - его ранее согласовал Кабмин Японии.
https://uz.sputniknews.ru/20210626/olimpiyskie-tempy-v-tokio-stremitelno-rastet-kolichestvo-zabolevshix-covid-19-19424291.html
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таэквондо, олимпийские игры в токио, япония, узбекистан

Сборная Узбекистана по таэквондо отправилась на Олимпиаду в Токио

12:23 10.07.2021
1472
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские таэквондисты отправились в Токио
Узбекские таэквондисты отправились в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Спортсмены Узбекистана вылетели из Ташкента накануне утром для того, чтобы провести в Японии заключительные сборы перед ОИ-2020 и успеть адаптироваться к местному климату.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Меньше двух недель осталось до официального старта летних Олимпийских игр. На этих соревнованиях впервые от Узбекистана выступят четыре таэквондиста, сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета. Они вылетели из Ташкента накануне утром для того, чтобы еще лучше подготовиться к предстоящему старту и адаптироваться к местному климату.
Спортсмены республики до 22 июля проведут сборы в Японии.
В числе делегации от Узбекистана таэквондисты Мадинабону Маннопова, Чарос Каюмова, Озода Собиржонова, Нигора Турсункулова, Феруза Содикова, Светлана Осипова, Нияз Пулатов, Сардор Тоиров, Улугбек Рашитов, Жасур Жайсунов, Никита Рафалович, Шухрат Салаев и Шохрух Ражабов.
В тренерском штабе - Александр Ким, Павел Хан, Пахлавон Собиров, Дмитрий Хван, массажист Станислав Догбаев, врач Масуд Юсунов, иностранные специалисты - Вячеслав Попов и Олексей Черниев, менеджер Бобир Акбаров, а также и.о. генерального секретаря Муроджон Чориев.
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26 июня, 18:10
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Напомним, пять дней назад боксеры Узбекистана, которые представят честь страны на ОИ в Японии, вылетели в Токио.
А тем временем Олимпийские игры в Токио в 2021 году решено провести без зрителей из-за обострения эпидемической обстановки, связанной с распространением COVID-19. Об этом заявила министр по делам Игр Тамаё Марукава, связав это решение с объявлением в Токио режима ЧС с 12 июля до 22 августа - его ранее согласовал Кабмин Японии.
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