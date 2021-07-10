https://uz.sputniknews.ru/20210710/sbornaya-uzbekistana-po-taekvondo-otpravilas-na-olimpiadu-v-tokio-19623165.html

Сборная Узбекистана по таэквондо отправилась на Олимпиаду в Токио

Сборная Узбекистана по таэквондо отправилась на Олимпиаду в Токио

Спортсмены Узбекистана вылетели из Ташкента накануне утром для того, чтобы провести в Японии заключительные сборы перед ОИ-2020 и успеть адаптироваться к... 10.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-10T12:23+0500

2021-07-10T12:23+0500

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спорт

таэквондо

олимпийские игры в токио

япония

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Меньше двух недель осталось до официального старта летних Олимпийских игр. На этих соревнованиях впервые от Узбекистана выступят четыре таэквондиста, сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета. Они вылетели из Ташкента накануне утром для того, чтобы еще лучше подготовиться к предстоящему старту и адаптироваться к местному климату. Спортсмены республики до 22 июля проведут сборы в Японии. В числе делегации от Узбекистана таэквондисты Мадинабону Маннопова, Чарос Каюмова, Озода Собиржонова, Нигора Турсункулова, Феруза Содикова, Светлана Осипова, Нияз Пулатов, Сардор Тоиров, Улугбек Рашитов, Жасур Жайсунов, Никита Рафалович, Шухрат Салаев и Шохрух Ражабов.В тренерском штабе - Александр Ким, Павел Хан, Пахлавон Собиров, Дмитрий Хван, массажист Станислав Догбаев, врач Масуд Юсунов, иностранные специалисты - Вячеслав Попов и Олексей Черниев, менеджер Бобир Акбаров, а также и.о. генерального секретаря Муроджон Чориев.Напомним, пять дней назад боксеры Узбекистана, которые представят честь страны на ОИ в Японии, вылетели в Токио.А тем временем Олимпийские игры в Токио в 2021 году решено провести без зрителей из-за обострения эпидемической обстановки, связанной с распространением COVID-19. Об этом заявила министр по делам Игр Тамаё Марукава, связав это решение с объявлением в Токио режима ЧС с 12 июля до 22 августа - его ранее согласовал Кабмин Японии.

https://uz.sputniknews.ru/20210626/olimpiyskie-tempy-v-tokio-stremitelno-rastet-kolichestvo-zabolevshix-covid-19-19424291.html

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таэквондо, олимпийские игры в токио, япония, узбекистан