https://uz.sputniknews.ru/20210712/chem-grozit-uzbekistanu-i-drugim-stranam-tsa-poyavlenie-tam-amerikanskix-voennyx-baz--lavrov-19650024.html

Чем грозит Узбекистану и другим странам ЦА появление там американских военных баз — Лавров

Чем грозит Узбекистану и другим странам ЦА появление там американских военных баз — Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о планах США разместить военные базы вблизи Афганистана - например, в Центральной... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T19:33+0500

2021-07-12T19:33+0500

2021-07-12T19:33+0500

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Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что вряд ли страны ЦА захотят "делать себя заложниками интересов США и подставлять себя под ответный удар"."Не думаю, что в чьих бы то ни было интересах превращать себя в заложника такой политики, таких намерений США, вызывая на себя ответный удар", - сказал глава российского МИД.Он добавил, что подобные вопросы в первую очередь должны решать для себя сами страны региона, а не третья сила в лице Вашингтона. При этом никакой практической пользы в дислокации иностранных вооруженных сил вблизи Афганистана российский дипломат не видит.Он добавил, что Пакистан и Узбекистан уже заявили о том, что не рассматривают такой вариант для себя. Что касается государств-членов ОДКБ, то консультаций в рамках организации по этому поводу не проводилось и запросов от Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана не поступало. Полный ответ российского дипломата смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210710/spetspredstavitel-ssha-po-afganistanu-posetit-katar-pakistan-i-uzbekistan-19625944.html

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военные, центральная азия, сергей лавров, узбекистан, сша