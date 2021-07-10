https://uz.sputniknews.ru/20210710/spetspredstavitel-ssha-po-afganistanu-posetit-katar-pakistan-i-uzbekistan-19625944.html

Спецпредставитель США по Афганистану посетит Катар, Пакистан и Узбекистан

Спецпредставитель США по Афганистану посетит Катар, Пакистан и Узбекистан

Цель поездки - достижение соглашения о мире между Исламской Республикой Афганистан и движением "Талибаном"*. 10.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-10T18:25+0500

2021-07-10T18:25+0500

2021-07-10T18:25+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

узбекистан

сша

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад планирует визиты в Катар, Пакистан и Узбекистан. Запланированы переговоры, в ходе которых ожидается продвижение консенсуса по политическому урегулированию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт государственного департамента США.Американский дипломат уже вчера начал тур в Южную и Центральную Азию, а также на Ближний Восток. Цель поездки - достижение соглашения о мире между Исламской Республикой Афганистан и движением "Талибаном"*.По данным Госдепа США, в Узбекистане Залмай Халилзад примет участие в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Форум высокого уровня пройдет в Ташкенте 15-16 июля по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.* - террористическая организация, запрещенная в РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210708/afganistan-v-ogne-zaxvatyat-li-taliby-pandjsherskoe-uschele-i-vsyu-stranu--19603730.html

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