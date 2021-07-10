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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210710/spetspredstavitel-ssha-po-afganistanu-posetit-katar-pakistan-i-uzbekistan-19625944.html
Спецпредставитель США по Афганистану посетит Катар, Пакистан и Узбекистан
Спецпредставитель США по Афганистану посетит Катар, Пакистан и Узбекистан
Цель поездки - достижение соглашения о мире между Исламской Республикой Афганистан и движением "Талибаном"*. 10.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-10T18:25+0500
2021-07-10T18:25+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад планирует визиты в Катар, Пакистан и Узбекистан. Запланированы переговоры, в ходе которых ожидается продвижение консенсуса по политическому урегулированию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт государственного департамента США.Американский дипломат уже вчера начал тур в Южную и Центральную Азию, а также на Ближний Восток. Цель поездки - достижение соглашения о мире между Исламской Республикой Афганистан и движением "Талибаном"*.По данным Госдепа США, в Узбекистане Залмай Халилзад примет участие в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Форум высокого уровня пройдет в Ташкенте 15-16 июля по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.* - террористическая организация, запрещенная в РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/afganistan-v-ogne-zaxvatyat-li-taliby-pandjsherskoe-uschele-i-vsyu-stranu--19603730.html
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афганистан, узбекистан, сша

Спецпредставитель США по Афганистану посетит Катар, Пакистан и Узбекистан

18:25 10.07.2021
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© AFP 2018 / KARIM JAAFARСпециальный представителей США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад
Специальный представителей США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2021
© AFP 2018 / KARIM JAAFAR
Цель поездки - достижение соглашения о мире между Исламской Республикой Афганистан и движением "Талибаном"*.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад планирует визиты в Катар, Пакистан и Узбекистан. Запланированы переговоры, в ходе которых ожидается продвижение консенсуса по политическому урегулированию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт государственного департамента США.
Американский дипломат уже вчера начал тур в Южную и Центральную Азию, а также на Ближний Восток. Цель поездки - достижение соглашения о мире между Исламской Республикой Афганистан и движением "Талибаном"*.
По данным Госдепа США, в Узбекистане Залмай Халилзад примет участие в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Форум высокого уровня пройдет в Ташкенте 15-16 июля по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну? - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
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Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
8 июля, 21:58
2373
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.
* - террористическая организация, запрещенная в РФ.
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