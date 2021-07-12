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Новые финансовые компании выйдут на рынок Узбекистана — ЦБ
Новые финансовые компании выйдут на рынок Узбекистана — ЦБ
В ЦБ займутся расширением финансирования субъектов малого бизнеса, планируется также усилить защиту прав потребителей финансовых услуг повысить финграмотность... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T15:00+0500
2021-07-12T15:08+0500
экономика
население
центральный банк республики узбекистан
финансы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Центральном банке утвердили Национальную стратегию повышения финансовой доступности на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба регулятора.Для того чтобы комплексно и объективно оценить уровень финансовой грамотности в республики, к процессу подготовки документа привлекли экспертов Всемирного банка. Учли и результаты опроса населения. В рамках Национальной стратегии в ближайшие годы планируется увеличить охват жителей страны финансовыми услугами. Сделают это за счет расширения пунктов обслуживания банков, внедрения альтернативных способов предоставления банковских услуг и создания сети банковских агентов.Специалисты также займутся развитием цифровых финансовых услуг — начать решили с создания условий для выхода на рынок новых финтех-компаний, внедрения системы удаленной идентификации и модернизации национальной платежной системы. Финансирование субъектов малого бизнеса будет расширено посредством развития профильных инструментов, направленных на субсидирование предпринимательских проектов и развития деятельности небанковских кредитных организаций. Усилят и защиту прав потребителей финансовых услуг: вся информация о денежных продуктах и услугах будет прозрачной. Вместе с тем планируют внедрить дополнительные механизмы разрешения жалоб и споров.К повышению финграмотности населения и предпринимателей привлекут СМИ, кроме того будет запущена учебная программа "Финансовая грамотность" в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях неэкономической направленности.
https://uz.sputniknews.ru/20210430/kakie-plyusy-poluchayut-uchastniki-finansovogo-rynka-ot-vypuska-dlinnyx-gosobligatsiy-18570320.html
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население, центральный банк республики узбекистан, финансы, узбекистан

Новые финансовые компании выйдут на рынок Узбекистана — ЦБ

15:00 12.07.2021 (обновлено: 15:08 12.07.2021)
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© Foto : jarmolukПодпись документов
Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Foto : jarmoluk
В ЦБ займутся расширением финансирования субъектов малого бизнеса, планируется также усилить защиту прав потребителей финансовых услуг повысить финграмотность населения и предпринимателей.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Центральном банке утвердили Национальную стратегию повышения финансовой доступности на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба регулятора.
Для того чтобы комплексно и объективно оценить уровень финансовой грамотности в республики, к процессу подготовки документа привлекли экспертов Всемирного банка. Учли и результаты опроса населения.
В рамках Национальной стратегии в ближайшие годы планируется увеличить охват жителей страны финансовыми услугами. Сделают это за счет расширения пунктов обслуживания банков, внедрения альтернативных способов предоставления банковских услуг и создания сети банковских агентов.
Специалисты также займутся развитием цифровых финансовых услуг — начать решили с создания условий для выхода на рынок новых финтех-компаний, внедрения системы удаленной идентификации и модернизации национальной платежной системы.
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Финансирование субъектов малого бизнеса будет расширено посредством развития профильных инструментов, направленных на субсидирование предпринимательских проектов и развития деятельности небанковских кредитных организаций. Усилят и защиту прав потребителей финансовых услуг: вся информация о денежных продуктах и услугах будет прозрачной. Вместе с тем планируют внедрить дополнительные механизмы разрешения жалоб и споров.
К повышению финграмотности населения и предпринимателей привлекут СМИ, кроме того будет запущена учебная программа "Финансовая грамотность" в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях неэкономической направленности.
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