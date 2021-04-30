https://uz.sputniknews.ru/20210430/kakie-plyusy-poluchayut-uchastniki-finansovogo-rynka-ot-vypuska-dlinnyx-gosobligatsiy-18570320.html

Какие плюсы получают участники финансового рынка от выпуска "длинных" гособлигаций

Какие плюсы получают участники финансового рынка от выпуска "длинных" гособлигаций

О новых возможностях, открывающихся перед участниками финансового рынка Узбекистана в связи с выпуском 5-летних государственных ценных бумаг, рассказал... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T15:28+0500

2021-04-30T15:28+0500

2021-04-30T15:43+0500

экономика

минфин узбекистана

инвестиции

узбекистан

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— Поясните в двух словах, что это за механизм инвестирования и в чем его особенность?— В первую очередь, государственные ценные бумаги представляют собой инструменты с минимальным риском в стране. До сих пор их эмиссии осуществлялись на период до 3 лет. Выпуск более "длинных" облигаций направлен на решение проблем отсутствия средне- и долгосрочных инструментов привлечения заемный средств на внутренних финансовых рынках. Участники рынка получат возможность работать с пятилетними гособлигациями. Например, страховые компании смогут разработать и предложить своим клиентам новые продукты.— Какие еще возможности получают инвесторы? — Эмиссия 5-летних гособлигаций со средневзвешенной доходностью 12,65% служит бенчмарком. Это означает, что у нас есть рыночная цена, на которую будут ориентироваться компании. Они могут выпускать корпоративные облигации с поправкой на риски, ассоциирующиеся с компаниями. Еще одна задача эмиссии среднесрочных гособлигаций – создание дифференцированных по срокам инструментов для инвесторов, а также способствовать развитию вторичного рынка ценных бумаг посредством регулярных выпусков госценных бумаг согласно заранее объявленному календарю. — Какие цели преследует Министерство финансов, используя этот инструментарий?— В рамках Программы развития рынка капитала эмиссия среднесрочных и долгосрочных государственных ценных бумаг также способствует решению следующих основных задач:В целом можно говорить о том, что экономические агенты, вкладывая в "длинные" ценные бумаги доходностью 12,65%, имеют положительные ожидания макроэкономической стабильности. То есть они готовы инвестировать, ориентируясь на снижение инфляции в будущем.— Что еще планируется предпринять для развития рынка капитала?— Мы продолжим работу над новыми инструментами, связанными с установлением процентной ставки исходя из уровня инфляции. Кроме того, рассматривается возможность внедрения института "первичных дилеров", "маркет мейкеров". Дорожной картой развития рынка капитала предусмотрено приведение в соответствие с международными стандартами порядка проведения аукционов, расчетов доходности, клиринга и других процедур.Помимо этого, мы готовим условия для поэтапного открытия рынка ценных бумаг для иностранных инвесторов.

https://uz.sputniknews.ru/20210428/uzbekistan-vpervye-razmestil-5-letnie-gosobligatsii--spros-na-nix-vzletel-tut-je-18527727.html

https://uz.sputniknews.ru/20210428/dlinnye-gosobligatsii-uzbekistana-kak-dolgi-pomogut-biznesu-ekonomike-i-svyazyam-s-rf-18544685.html

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минфин узбекистана, инвестиции, узбекистан