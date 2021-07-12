https://uz.sputniknews.ru/20210712/podpisany-soglasheniya-s-kompaniey-iz-oae-po-dvum-solnechnym-elektrostantsiyam-19650374.html

Подписаны соглашения с компанией из ОАЭ по двум солнечным электростанциям

Подписаны соглашения с компанией из ОАЭ по двум солнечным электростанциям

Masdar инвестирует в эти проекты до 300 млн долларов. Строительство начнется в первом квартале 2022 года. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T19:08+0500

2021-07-12T19:08+0500

2021-07-12T19:08+0500

экономика

тендер

министерство энергетики узбекистана

оаэ

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Подписаны проектные соглашения с компанией Masdar (ОАЭ) по двум солнечным электростанциям. Они будут построены в Самаркандской и Джизакской областях, сообщает пресс-служба Минэнерго.По словам генерального директора компании Мохамеда Джамиль Аль Рамахи, эти проекты в очередной раз подчеркивают, что Узбекистан играет лидирующую роль в процессе внедрения чистой энергии в регионе. Инициативы республики представляют собой глобальные действия по борьбе с изменением климата и Masdar готова включиться в реализацию этой задачи.Masdar инвестирует в эти проекты до 300 млн долларов. Строительство начнется в первом квартале 2022 года.Напомним, тендер по проектам солнечных фотоэлектрических электростанций (ФЭС) мощностью 220 МВт в Каттакурганском районе Самаркандской области и Галляаральском районе Джизакской области проводился открыто при технической поддержке Международной финансовой корпорации (IFC).В конкурсной гонке одержала лидерство компания­­­ Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar 220 МВт). Иностранная организация профинансирует строительство ФЭС в двух областях Узбекистана. Всего в тендерных торгах приняли участие 84 международные компании, из которых были отобраны 15 квалифицированных участников. Эмиратская компания предложила поставлять электроэнергию, которая будет производиться на данных ФЭС, по рекордно низким тарифам в течение 25 лет. Так, электроэнергия джизакской ФЭС будет поставляться в единую энергосеть по тарифу 1,823 цента США за кВт⋅ч и самаркандской ФЭС - 1,791 цента.

https://uz.sputniknews.ru/20201203/Minenergo-ischet-investorov-dlya-stroitelstva-FES-v-blizhayshie-10-let-15529495.html

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тендер, министерство энергетики узбекистана, оаэ