https://uz.sputniknews.ru/20210712/podpisany-soglasheniya-s-kompaniey-iz-oae-po-dvum-solnechnym-elektrostantsiyam-19650374.html
Подписаны соглашения с компанией из ОАЭ по двум солнечным электростанциям
Подписаны соглашения с компанией из ОАЭ по двум солнечным электростанциям
Masdar инвестирует в эти проекты до 300 млн долларов. Строительство начнется в первом квартале 2022 года. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T19:08+0500
2021-07-12T19:08+0500
2021-07-12T19:08+0500
экономика
тендер
министерство энергетики узбекистана
оаэ
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Подписаны проектные соглашения с компанией Masdar (ОАЭ) по двум солнечным электростанциям. Они будут построены в Самаркандской и Джизакской областях, сообщает пресс-служба Минэнерго.По словам генерального директора компании Мохамеда Джамиль Аль Рамахи, эти проекты в очередной раз подчеркивают, что Узбекистан играет лидирующую роль в процессе внедрения чистой энергии в регионе. Инициативы республики представляют собой глобальные действия по борьбе с изменением климата и Masdar готова включиться в реализацию этой задачи.Masdar инвестирует в эти проекты до 300 млн долларов. Строительство начнется в первом квартале 2022 года.Напомним, тендер по проектам солнечных фотоэлектрических электростанций (ФЭС) мощностью 220 МВт в Каттакурганском районе Самаркандской области и Галляаральском районе Джизакской области проводился открыто при технической поддержке Международной финансовой корпорации (IFC).В конкурсной гонке одержала лидерство компания Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar 220 МВт). Иностранная организация профинансирует строительство ФЭС в двух областях Узбекистана. Всего в тендерных торгах приняли участие 84 международные компании, из которых были отобраны 15 квалифицированных участников. Эмиратская компания предложила поставлять электроэнергию, которая будет производиться на данных ФЭС, по рекордно низким тарифам в течение 25 лет. Так, электроэнергия джизакской ФЭС будет поставляться в единую энергосеть по тарифу 1,823 цента США за кВт⋅ч и самаркандской ФЭС - 1,791 цента.
https://uz.sputniknews.ru/20201203/Minenergo-ischet-investorov-dlya-stroitelstva-FES-v-blizhayshie-10-let-15529495.html
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тендер, министерство энергетики узбекистана, оаэ
Подписаны соглашения с компанией из ОАЭ по двум солнечным электростанциям
Masdar инвестирует в эти проекты до 300 млн долларов. Строительство начнется в первом квартале 2022 года.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Подписаны проектные соглашения с компанией Masdar (ОАЭ) по двум солнечным электростанциям. Они будут построены в Самаркандской и Джизакской областях, сообщает
пресс-служба Минэнерго.
По словам генерального директора компании Мохамеда Джамиль Аль Рамахи, эти проекты в очередной раз подчеркивают, что Узбекистан играет лидирующую роль в процессе внедрения чистой энергии в регионе. Инициативы республики представляют собой глобальные действия по борьбе с изменением климата и Masdar готова включиться в реализацию этой задачи.
Masdar инвестирует в эти проекты до 300 млн долларов. Строительство начнется в первом квартале 2022 года.
Напомним, тендер по проектам солнечных фотоэлектрических электростанций (ФЭС) мощностью 220 МВт в Каттакурганском районе Самаркандской области и Галляаральском районе Джизакской области проводился
открыто при технической поддержке Международной финансовой корпорации (IFC).
В конкурсной гонке одержала лидерство компания Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar 220 МВт). Иностранная организация профинансирует строительство ФЭС в двух областях Узбекистана. Всего в тендерных торгах приняли участие 84 международные компании, из которых были отобраны 15 квалифицированных участников.
Эмиратская компания предложила поставлять электроэнергию, которая будет производиться на данных ФЭС, по рекордно низким тарифам в течение 25 лет. Так, электроэнергия джизакской ФЭС будет поставляться в единую энергосеть по тарифу 1,823 цента США за кВт⋅ч и самаркандской ФЭС - 1,791 цента.