Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210712/rossiya-raskroet-v-uzbekistane-gazovyy-potentsial--dengi-uje-vydeleny-19642108.html
Россия раскроет в Узбекистане "газовый потенциал" — деньги уже выделены
Россия раскроет в Узбекистане "газовый потенциал" — деньги уже выделены
Финансирование предоставлено на специальных условиях по контракту поставки газоперекачивающего оборудования, которое нужно для строительства дожимных... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T14:11+0500
2021-07-12T14:31+0500
общество
оборудование
банки
газ
кредит
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0c/19642690_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_242fc5bbaf284da2711030f7c542a8fd.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Росэксимбанк предоставил кредит узбекскому "Искра-Нефтегаз Компрессору" (ООО "ИНГК") на общую сумму 830 миллионов рублей для поставок газового оборудования.Об этом говорится в сообщении "Российского экспортного центра" (РЭЦ).Сообщается, что кредит был выдан под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) — оно вместе с Росэксимбанком входит в группу РЭЦ. Финансирование предоставлено на специальных условиях по контракту поставки газоперекачивающего оборудования, которое нужно для строительства дожимных компрессорных станций в Узбекистане."Искра-Нефтегаз Компрессор" занимается конструированием, производством, а также установкой компрессорных агрегатов.Их используют при оснащении новых и модернизации действующих месторождений. Такие агрегаты позволяют добывающим компаниям сохранять добычу в текущих объемах.По его словам, потенциал данного сектора в среднесрочной перспективе будет только увеличиваться.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/obem-dobychi-gaza-na-proektax-v-uzbekistane-sostavit-14-mlrd-kubov---lukoyl-18947533.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0c/19642690_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6961e53d53e0358f0df22fdd06389e14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
оборудование, банки, газ, кредит, узбекистан

Россия раскроет в Узбекистане "газовый потенциал" — деньги уже выделены

14:11 12.07.2021 (обновлено: 14:31 12.07.2021)
791
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Stringer
/
Перейти в фотобанк
Финансирование предоставлено на специальных условиях по контракту поставки газоперекачивающего оборудования, которое нужно для строительства дожимных компрессорных станций в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Росэксимбанк предоставил кредит узбекскому "Искра-Нефтегаз Компрессору" (ООО "ИНГК") на общую сумму 830 миллионов рублей для поставок газового оборудования.
Об этом говорится в сообщении "Российского экспортного центра" (РЭЦ).
Сообщается, что кредит был выдан под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) — оно вместе с Росэксимбанком входит в группу РЭЦ. Финансирование предоставлено на специальных условиях по контракту поставки газоперекачивающего оборудования, которое нужно для строительства дожимных компрессорных станций в Узбекистане.

"Постоянным и надежным партнером при реализации экспортных контрактов на протяжении более трех лет является Росэксимбанк, за указанный период сумма профинансированных и финансируемых банком наших экспортных контрактов составила 83,54 миллиона долларов", — рассказал гендиректор ООО "ИНГК" Олег Бычков.

"Искра-Нефтегаз Компрессор" занимается конструированием, производством, а также установкой компрессорных агрегатов.
Их используют при оснащении новых и модернизации действующих месторождений. Такие агрегаты позволяют добывающим компаниям сохранять добычу в текущих объемах.
"Узбекистан является одним из наиболее перспективных рынков для российских производителей нефтегазового оборудования. За последние годы группа РЭЦ поддержала ряд экспортных проектов в нефтегазовом секторе Узбекистана", — сообщил старший вице-президент АО "РЭЦ" Никита Гусаков.
По его словам, потенциал данного сектора в среднесрочной перспективе будет только увеличиваться.
Лукойл каска - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
Экономика
Объем добычи газа на проектах в Узбекистане составит 14 млрд кубов — "Лукойл"
27 мая, 18:09
918
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:13Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев
20:22Узбекистан отправит в Иран текстиля на пять млн долларов
19:33Чем грозит Узбекистану и другим странам ЦА появление там американских военных баз — Лавров
19:23Глава МИД Узбекистана отправится в Душанбе
19:08Подписаны соглашения с компанией из ОАЭ по двум солнечным электростанциям
19:03В пяти городах Узбекистана откроются центры по изучению корейского языка
18:24Российские дипломаты переведены из Афганистана в Узбекистан - МИД
18:09В Мининноваций стартовала прививочная кампания против коронавируса среди сотрудников
17:34В Ташкенте на два дня перекроют несколько центральных улиц
17:25Элдор Шомуродов о детстве, звездном пути и будущем узбекского футбола — видео
17:23В Узбекистане завершились военные учения совместно с РФ
17:02Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной
16:55Никто в ЦА не хочет стать заложником политики США — Лавров
16:15В Узбекистане усовершенствуют деятельность детских школ музыки и искусств
16:07Узбекские бизнесмены уходят в торговлю
15:41ЦИК Узбекистана пригласил миссию наблюдателей ШОС на выборы президента
15:09Доклад ОЗХО об "отравлении Навального" указал на организаторов
15:00Новые финансовые компании выйдут на рынок Узбекистана — ЦБ
14:55Победа Италии над Англией в финале Евро-2020. Как это было — фоторепортаж
14:42Китайская компания приступила к строительству Namangan New City