https://uz.sputniknews.ru/20210712/rossiya-raskroet-v-uzbekistane-gazovyy-potentsial--dengi-uje-vydeleny-19642108.html
Россия раскроет в Узбекистане "газовый потенциал" — деньги уже выделены
Россия раскроет в Узбекистане "газовый потенциал" — деньги уже выделены
Финансирование предоставлено на специальных условиях по контракту поставки газоперекачивающего оборудования, которое нужно для строительства дожимных... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T14:11+0500
2021-07-12T14:11+0500
2021-07-12T14:31+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Росэксимбанк предоставил кредит узбекскому "Искра-Нефтегаз Компрессору" (ООО "ИНГК") на общую сумму 830 миллионов рублей для поставок газового оборудования.Об этом говорится в сообщении "Российского экспортного центра" (РЭЦ).Сообщается, что кредит был выдан под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) — оно вместе с Росэксимбанком входит в группу РЭЦ. Финансирование предоставлено на специальных условиях по контракту поставки газоперекачивающего оборудования, которое нужно для строительства дожимных компрессорных станций в Узбекистане."Искра-Нефтегаз Компрессор" занимается конструированием, производством, а также установкой компрессорных агрегатов.Их используют при оснащении новых и модернизации действующих месторождений. Такие агрегаты позволяют добывающим компаниям сохранять добычу в текущих объемах.По его словам, потенциал данного сектора в среднесрочной перспективе будет только увеличиваться.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/obem-dobychi-gaza-na-proektax-v-uzbekistane-sostavit-14-mlrd-kubov---lukoyl-18947533.html
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оборудование, банки, газ, кредит, узбекистан
Россия раскроет в Узбекистане "газовый потенциал" — деньги уже выделены
14:11 12.07.2021 (обновлено: 14:31 12.07.2021)
Финансирование предоставлено на специальных условиях по контракту поставки газоперекачивающего оборудования, которое нужно для строительства дожимных компрессорных станций в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Росэксимбанк предоставил кредит узбекскому "Искра-Нефтегаз Компрессору" (ООО "ИНГК") на общую сумму 830 миллионов рублей для поставок газового оборудования.
Об этом говорится
в сообщении "Российского экспортного центра" (РЭЦ).
Сообщается, что кредит был выдан под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) — оно вместе с Росэксимбанком входит в группу РЭЦ. Финансирование предоставлено на специальных условиях по контракту поставки газоперекачивающего оборудования, которое нужно для строительства дожимных компрессорных станций в Узбекистане.
"Постоянным и надежным партнером при реализации экспортных контрактов на протяжении более трех лет является Росэксимбанк, за указанный период сумма профинансированных и финансируемых банком наших экспортных контрактов составила 83,54 миллиона долларов", — рассказал гендиректор ООО "ИНГК" Олег Бычков.
"Искра-Нефтегаз Компрессор" занимается конструированием, производством, а также установкой компрессорных агрегатов.
Их используют при оснащении новых и модернизации действующих месторождений. Такие агрегаты позволяют добывающим компаниям сохранять добычу в текущих объемах.
"Узбекистан является одним из наиболее перспективных рынков для российских производителей нефтегазового оборудования. За последние годы группа РЭЦ поддержала ряд экспортных проектов в нефтегазовом секторе Узбекистана", — сообщил старший вице-президент АО "РЭЦ" Никита Гусаков.
По его словам, потенциал данного сектора в среднесрочной перспективе будет только увеличиваться.