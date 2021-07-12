https://uz.sputniknews.ru/20210712/rossiya-raskroet-v-uzbekistane-gazovyy-potentsial--dengi-uje-vydeleny-19642108.html

Россия раскроет в Узбекистане "газовый потенциал" — деньги уже выделены

Россия раскроет в Узбекистане "газовый потенциал" — деньги уже выделены

Финансирование предоставлено на специальных условиях по контракту поставки газоперекачивающего оборудования, которое нужно для строительства дожимных... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T14:11+0500

2021-07-12T14:11+0500

2021-07-12T14:31+0500

общество

оборудование

банки

газ

кредит

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0c/19642690_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_242fc5bbaf284da2711030f7c542a8fd.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Росэксимбанк предоставил кредит узбекскому "Искра-Нефтегаз Компрессору" (ООО "ИНГК") на общую сумму 830 миллионов рублей для поставок газового оборудования.Об этом говорится в сообщении "Российского экспортного центра" (РЭЦ).Сообщается, что кредит был выдан под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) — оно вместе с Росэксимбанком входит в группу РЭЦ. Финансирование предоставлено на специальных условиях по контракту поставки газоперекачивающего оборудования, которое нужно для строительства дожимных компрессорных станций в Узбекистане."Искра-Нефтегаз Компрессор" занимается конструированием, производством, а также установкой компрессорных агрегатов.Их используют при оснащении новых и модернизации действующих месторождений. Такие агрегаты позволяют добывающим компаниям сохранять добычу в текущих объемах.По его словам, потенциал данного сектора в среднесрочной перспективе будет только увеличиваться.

https://uz.sputniknews.ru/20210527/obem-dobychi-gaza-na-proektax-v-uzbekistane-sostavit-14-mlrd-kubov---lukoyl-18947533.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

оборудование, банки, газ, кредит, узбекистан