https://uz.sputniknews.ru/20210527/obem-dobychi-gaza-na-proektax-v-uzbekistane-sostavit-14-mlrd-kubov---lukoyl-18947533.html

Объем добычи газа на проектах в Узбекистане составит 14 млрд кубов - Лукойл

Объем добычи газа на проектах в Узбекистане составит 14 млрд кубов - Лукойл

Из-за ремонтных работ на мощностях российской нефтегазодобывающей компании в Узбекистане проектные показатели добычи газа могут понизиться. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T18:09+0500

2021-05-27T18:09+0500

2021-05-27T18:09+0500

экономика

газ

добыча

лукойл

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В "Лукойле" в этом году рассчитывают добыть на проектах в Узбекистане 14 миллиардов кубометров газа. Достичь такого показателя возможно при условии сохранения стабильной конъюнктуры рынка, передает РИА Новости со ссылкой на данные топ-менеджера компании."Как мы сообщали ранее, по проектам в Узбекистане добыча газа к концу 2020 года полностью восстановилась, а по итогам первого квартала даже превысила проектный уровень. Рост среднесуточной добычи год к году составил 31%. Отмечу, что во втором квартале мы ожидаем снижения добычи по причине ремонтных работ", - сказал топ-менеджер в ходе телефонной конференции.В целом по году, при сохранении стабильной конъюнктуры, мы ожидаем объем добычи газа по узбекским проектам до 14 миллиардов кубометров.В марте 2021 года российской компании заявили, что с февраля по август "ЛУКОЙЛ" сократил добычу газа в республике до уровня около 20 процентов от проектной мощности из-за снижения спроса на узбекский газ со стороны Китая на фоне пандемии COVID-19.Начиная с сентября добыча газа в Узбекистане восстановлена на фоне роста спроса со стороны Китая. В результате в декабре 2020 года среднесуточная добыча газа в Узбекистане достигла проектного уровня.

https://uz.sputniknews.ru/20210316/kompaniya-lukoyl-namerena-rasshirit-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom-17796436.html

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газ, добыча, лукойл, узбекистан