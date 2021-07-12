https://uz.sputniknews.ru/20210712/tashkent-ne-vmeshivaetsya-v-stolknoveniya-vnutri-afganistana--asadov-19640336.html

Ташкент не вмешивается в столкновения внутри Афганистана — Асадов

Ташкент не вмешивается в столкновения внутри Афганистана — Асадов

Обстановка в регионе все еще остается напряженной. Боевики "Талибана"* продолжают наступать. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T12:59+0500

2021-07-12T12:59+0500

2021-07-12T13:14+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

граница

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Узбекистан не вмешивается в происходящие военные столкновения в Афганистане, считая это внутренним делом соседнего государства.Об этом заявил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.Асадов отметил, что в Ташкенте заинтересованы развивать добрососедские узбекско-афганские отношения. Отметим, что ситуация в Афганистане остается напряженной. В стране идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В пятницу "Талибан"* объявил о контроле над 85% афганской территории.Укрепляя свои позиции на границах, талибы ставят под угрозу не только будущее Афганистана, но и безопасность всего региона.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210711/jivuschie-u-granitsy-s-afganistanom-uzbekistantsy-dlya-nas-eto-uje-privychno-kak-polet-muxi-19634264.html

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радикальное движение "талибан", граница, афганистан, узбекистан