https://uz.sputniknews.ru/20210712/tashkent-ne-vmeshivaetsya-v-stolknoveniya-vnutri-afganistana--asadov-19640336.html
Ташкент не вмешивается в столкновения внутри Афганистана — Асадов
Ташкент не вмешивается в столкновения внутри Афганистана — Асадов
Обстановка в регионе все еще остается напряженной. Боевики "Талибана"* продолжают наступать. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T12:59+0500
2021-07-12T12:59+0500
2021-07-12T13:14+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
граница
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Узбекистан не вмешивается в происходящие военные столкновения в Афганистане, считая это внутренним делом соседнего государства.Об этом заявил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.Асадов отметил, что в Ташкенте заинтересованы развивать добрососедские узбекско-афганские отношения. Отметим, что ситуация в Афганистане остается напряженной. В стране идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В пятницу "Талибан"* объявил о контроле над 85% афганской территории.Укрепляя свои позиции на границах, талибы ставят под угрозу не только будущее Афганистана, но и безопасность всего региона.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210711/jivuschie-u-granitsy-s-afganistanom-uzbekistantsy-dlya-nas-eto-uje-privychno-kak-polet-muxi-19634264.html
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радикальное движение "талибан", граница, афганистан, узбекистан
Ташкент не вмешивается в столкновения внутри Афганистана — Асадов
12:59 12.07.2021 (обновлено: 13:14 12.07.2021)
Обстановка в регионе все еще остается напряженной. Боевики "Талибана"* продолжают наступать.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Узбекистан не вмешивается в происходящие военные столкновения в Афганистане, считая это внутренним делом соседнего государства.
Об этом заявил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.
"Происходящие в настоящее время столкновения – это внутреннее дело Афганистана. Мы сторонники того, чтобы не вмешиваться в это", — сказал Асадов в ходе брифинга, отвечая на вопрос о позиции Ташкента на фоне обострения внутриафганской ситуации.
Асадов отметил, что в Ташкенте заинтересованы развивать добрососедские узбекско-афганские отношения.
Отметим, что ситуация в Афганистане остается напряженной. В стране идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
В пятницу "Талибан"* объявил о контроле над 85% афганской территории.
Укрепляя свои позиции на границах, талибы ставят под угрозу не только будущее Афганистана, но и безопасность всего региона.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран