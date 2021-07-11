https://uz.sputniknews.ru/20210711/jivuschie-u-granitsy-s-afganistanom-uzbekistantsy-dlya-nas-eto-uje-privychno-kak-polet-muxi-19634264.html

Живущие у границы с Афганистаном узбекистанцы: для нас это уже привычно, как полет мухи

Живущие у границы с Афганистаном узбекистанцы: для нас это уже привычно, как полет мухи

Ситуация в Афганистане насторожила страны Центральной Азии. После вывода американских войск талибы установили контроль над большинством районов. В приграничном... 11.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-11T16:56+0500

2021-07-11T16:56+0500

2021-07-11T16:56+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

термез

афганистан

узбекистан

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В Термезе все обыденно: работают все учреждения, школы, базары и магазины. В близлежащих кишлаках, что на самой границе с Афганистаном, также нет ощущения тревоги или паники. "Мы и есть народные пограничники и никуда не уедем"Местные жители вообще относятся к происходящему довольно философски, отмечая, что десятилетиями живут в подобной обстановке и уже привыкли.Он добавил, что периодически люди звонят и говорят, что порой со стороны Афганистана слышны выстрелы, но власти успокаивают население, заверяя, что никакой опасности нет и граница под полным контролем военных.Несмотря на тревожные вести с юга, местные жители не намерены покидать свои дома, где живут десятилетиями."Еще в конце 1970-х, когда началась война в Афганистане, никто не решился переехать. Они не чувствуют угрозы и полностью доверяют военным, которые охраняют территорию", — заключил Хазраткулов.Местные аксакалы тоже не видят поводов для паники. Один из старожилов кишлака Ахунбабаев Шаман-ака резонно заметил, что население в отличие от военных проживает на границе постоянно и не представляет себе переезда в другие места.Он добавил, что больше всего на эту тему тревожатся в Ташкенте, Фергане и других регионах страны, представляя себе, что на границе неспокойная ситуация."Они думают, что в Термезе "вот так", там случилось "такое…" А что с Термезом? Он на месте. Иногда такие "паникеры" сюда приезжают, а я их сразу гоню: "не нужно здесь заниматься провокациями!" — заключил Шаман Джумаев.Брошенные фуры и страх полицейского государстваМежду тем, сами афганцы, постоянно приезжающие в Узбекистан по работе, настроены менее оптимистично. Так дальнобойщики жалуются, что с приходом талибов перевозить грузы стало крайне затруднительно, во всех кишлаках и городах устанавливаются блокпосты. Некоторые водители просто бросают свои фуры на трассе. Есть и такие, кто смог выехать из Афганистана и пока предпочитает остаться в Узбекистане до стабилизации обстановки на родине.Среди афганцев есть и такие, кто неправильно оценивает политическую ситуацию и упрекает весь мир, и страны ЦА в частности, в поддержке "Талибана"* (организация признана террористической в РФ и ряде других стран). Из-за такого искаженного представления они обижены на соседние республики.В самом Термезе также немало граждан Афганистана, которые открыли свой бизнес, и теперь с настороженностью наблюдают за происходящим по ту сторону границы. Владелец одного из ресторанов признался, что опасается за будущее своей родины. Афганский предприниматель опасается, что его страна превратится в полицейское государство, а это очень вероятно, если талибы все-таки придут к власти.После вывода войск США обратились к странам региона с призывом принять по 9 тысяч афганских беженцев. Пока этот вопрос остается открытым и, возможно, будет обсуждаться на предстоящей 15-16 июля международной конференции в Ташкенте.Официально Узбекистан не объявлял о готовности принять граждан из соседней страны, однако на случай крайней необходимости в приграничном районе развернут резервный палаточный лагерь.* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210709/gotovy-li-afgantsy-i-strany-tsa-k-prixodu-talibov-k-vlasti-v-ira-riski-i-opaseniya-19613090.html

https://uz.sputniknews.ru/20210709/kak-jivet-prigranichnyy-termez-na-fone-obostreniya-situatsii-v-afganistane--spetsreportaj-19609186.html

https://uz.sputniknews.ru/20210702/primut-li-strany-tsa-okolo-devyati-tysyach-afgantsev--mnenie-eksperta-19522675.html

термез

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

термез, афганистан, узбекистан