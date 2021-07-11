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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210711/jivuschie-u-granitsy-s-afganistanom-uzbekistantsy-dlya-nas-eto-uje-privychno-kak-polet-muxi-19634264.html
Живущие у границы с Афганистаном узбекистанцы: для нас это уже привычно, как полет мухи
Живущие у границы с Афганистаном узбекистанцы: для нас это уже привычно, как полет мухи
Ситуация в Афганистане насторожила страны Центральной Азии. После вывода американских войск талибы установили контроль над большинством районов. В приграничном... 11.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-11T16:56+0500
2021-07-11T16:56+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
термез
афганистан
узбекистан
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В Термезе все обыденно: работают все учреждения, школы, базары и магазины. В близлежащих кишлаках, что на самой границе с Афганистаном, также нет ощущения тревоги или паники. "Мы и есть народные пограничники и никуда не уедем"Местные жители вообще относятся к происходящему довольно философски, отмечая, что десятилетиями живут в подобной обстановке и уже привыкли.Он добавил, что периодически люди звонят и говорят, что порой со стороны Афганистана слышны выстрелы, но власти успокаивают население, заверяя, что никакой опасности нет и граница под полным контролем военных.Несмотря на тревожные вести с юга, местные жители не намерены покидать свои дома, где живут десятилетиями."Еще в конце 1970-х, когда началась война в Афганистане, никто не решился переехать. Они не чувствуют угрозы и полностью доверяют военным, которые охраняют территорию", — заключил Хазраткулов.Местные аксакалы тоже не видят поводов для паники. Один из старожилов кишлака Ахунбабаев Шаман-ака резонно заметил, что население в отличие от военных проживает на границе постоянно и не представляет себе переезда в другие места.Он добавил, что больше всего на эту тему тревожатся в Ташкенте, Фергане и других регионах страны, представляя себе, что на границе неспокойная ситуация."Они думают, что в Термезе "вот так", там случилось "такое…" А что с Термезом? Он на месте. Иногда такие "паникеры" сюда приезжают, а я их сразу гоню: "не нужно здесь заниматься провокациями!" — заключил Шаман Джумаев.Брошенные фуры и страх полицейского государстваМежду тем, сами афганцы, постоянно приезжающие в Узбекистан по работе, настроены менее оптимистично. Так дальнобойщики жалуются, что с приходом талибов перевозить грузы стало крайне затруднительно, во всех кишлаках и городах устанавливаются блокпосты. Некоторые водители просто бросают свои фуры на трассе. Есть и такие, кто смог выехать из Афганистана и пока предпочитает остаться в Узбекистане до стабилизации обстановки на родине.Среди афганцев есть и такие, кто неправильно оценивает политическую ситуацию и упрекает весь мир, и страны ЦА в частности, в поддержке "Талибана"* (организация признана террористической в РФ и ряде других стран). Из-за такого искаженного представления они обижены на соседние республики.В самом Термезе также немало граждан Афганистана, которые открыли свой бизнес, и теперь с настороженностью наблюдают за происходящим по ту сторону границы. Владелец одного из ресторанов признался, что опасается за будущее своей родины. Афганский предприниматель опасается, что его страна превратится в полицейское государство, а это очень вероятно, если талибы все-таки придут к власти.После вывода войск США обратились к странам региона с призывом принять по 9 тысяч афганских беженцев. Пока этот вопрос остается открытым и, возможно, будет обсуждаться на предстоящей 15-16 июля международной конференции в Ташкенте.Официально Узбекистан не объявлял о готовности принять граждан из соседней страны, однако на случай крайней необходимости в приграничном районе развернут резервный палаточный лагерь.* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/gotovy-li-afgantsy-i-strany-tsa-k-prixodu-talibov-k-vlasti-v-ira-riski-i-opaseniya-19613090.html
https://uz.sputniknews.ru/20210709/kak-jivet-prigranichnyy-termez-na-fone-obostreniya-situatsii-v-afganistane--spetsreportaj-19609186.html
https://uz.sputniknews.ru/20210702/primut-li-strany-tsa-okolo-devyati-tysyach-afgantsev--mnenie-eksperta-19522675.html
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термез, афганистан, узбекистан

Живущие у границы с Афганистаном узбекистанцы: для нас это уже привычно, как полет мухи

16:56 11.07.2021
3994
© Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Ситуация в Афганистане насторожила страны Центральной Азии. После вывода американских войск талибы установили контроль над большинством районов. В приграничном Термезе и окрестностях к происходящему относятся спокойно, чего не скажешь о самих афганцах.
В Термезе все обыденно: работают все учреждения, школы, базары и магазины. В близлежащих кишлаках, что на самой границе с Афганистаном, также нет ощущения тревоги или паники.

"Мы и есть народные пограничники и никуда не уедем"

Местные жители вообще относятся к происходящему довольно философски, отмечая, что десятилетиями живут в подобной обстановке и уже привыкли.
© Рамиз БахтияровПастбище на узбекско-афганской границе
Пастбище на узбекско-афганской границе - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2021
Пастбище на узбекско-афганской границе
© Рамиз Бахтияров

"То, что творится в Афганистане, для нас не несет никакой опасности. Мы разъясняем это населению. Вот дети пасут скот прямо у линии границы. Ни местные, ни военные друг другу не мешают. Тут спокойно – нет никаких поводов для волнения", — признается председатель махалли "Айритом" Мусурмонкул Хазраткулов.

Он добавил, что периодически люди звонят и говорят, что порой со стороны Афганистана слышны выстрелы, но власти успокаивают население, заверяя, что никакой опасности нет и граница под полным контролем военных.
© Рамиз БахтияровГраничащий с Афганистаном кишлак Ахунбабаев
Граничащий с Афганистаном кишлак Ахунбабаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2021
Граничащий с Афганистаном кишлак Ахунбабаев
© Рамиз Бахтияров
Несмотря на тревожные вести с юга, местные жители не намерены покидать свои дома, где живут десятилетиями.
"Еще в конце 1970-х, когда началась война в Афганистане, никто не решился переехать. Они не чувствуют угрозы и полностью доверяют военным, которые охраняют территорию", — заключил Хазраткулов.
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Местные аксакалы тоже не видят поводов для паники. Один из старожилов кишлака Ахунбабаев Шаман-ака резонно заметил, что население в отличие от военных проживает на границе постоянно и не представляет себе переезда в другие места.

"Конечно, у нас есть военные, но они тут по несколько лет, потом сменяются, а мы, все здесь живущие — по сути и есть постоянные пограничники. Тут все читают и следят за новостями, но скажу вам так: мы уже 40 лет слышим подобное. Для нас это уже такое же обыденное дело, как полет мухи. Пусть говорят, что хотят — у нас настолько сильная армия, что мы можем спать спокойно", — отметил аксакал.

Он добавил, что больше всего на эту тему тревожатся в Ташкенте, Фергане и других регионах страны, представляя себе, что на границе неспокойная ситуация.
© Рамиз БахтияровГраничащий с Афганистаном кишлак Ахунбабаев
Граничащий с Афганистаном кишлак Ахунбабаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2021
Граничащий с Афганистаном кишлак Ахунбабаев
© Рамиз Бахтияров
"Они думают, что в Термезе "вот так", там случилось "такое…" А что с Термезом? Он на месте. Иногда такие "паникеры" сюда приезжают, а я их сразу гоню: "не нужно здесь заниматься провокациями!" — заключил Шаман Джумаев.

Брошенные фуры и страх полицейского государства

Между тем, сами афганцы, постоянно приезжающие в Узбекистан по работе, настроены менее оптимистично. Так дальнобойщики жалуются, что с приходом талибов перевозить грузы стало крайне затруднительно, во всех кишлаках и городах устанавливаются блокпосты. Некоторые водители просто бросают свои фуры на трассе. Есть и такие, кто смог выехать из Афганистана и пока предпочитает остаться в Узбекистане до стабилизации обстановки на родине.
© Рамиз БахтияровАфганские дальнобойщики бросают свои фуры из-за обострившейся ситуации в их родной стране. Многие предпочитают пока оставаться в Узбекистане
Граничащий с Афганистаном кишлак Ахунбабаев - Sputnik Узбекистан
1/3
© Рамиз Бахтияров
Афганские дальнобойщики бросают свои фуры из-за обострившейся ситуации в их родной стране. Многие предпочитают пока оставаться в Узбекистане
© Рамиз БахтияровОставленные афганскими дальнобойщиками грузовые фуры
Граничащий с Афганистаном кишлак Ахунбабаев - Sputnik Узбекистан
2/3
© Рамиз Бахтияров
Оставленные афганскими дальнобойщиками грузовые фуры
© Рамиз БахтияровДорога к КПП на узбекско-афганской границе
Граничащий с Афганистаном кишлак Ахунбабаев - Sputnik Узбекистан
3/3
© Рамиз Бахтияров
Дорога к КПП на узбекско-афганской границе
1/3
© Рамиз Бахтияров
Афганские дальнобойщики бросают свои фуры из-за обострившейся ситуации в их родной стране. Многие предпочитают пока оставаться в Узбекистане
2/3
© Рамиз Бахтияров
Оставленные афганскими дальнобойщиками грузовые фуры
3/3
© Рамиз Бахтияров
Дорога к КПП на узбекско-афганской границе
Среди афганцев есть и такие, кто неправильно оценивает политическую ситуацию и упрекает весь мир, и страны ЦА в частности, в поддержке "Талибана"* (организация признана террористической в РФ и ряде других стран). Из-за такого искаженного представления они обижены на соседние республики.

"Я общаюсь с дальнобойщиками из Афганистана. Конечно, они говорят мне: мы не хотим просто так умирать. Кто сюда выехал и не смог вернуться, пока остались здесь", — рассказывает один из местных таксистов.

В самом Термезе также немало граждан Афганистана, которые открыли свой бизнес, и теперь с настороженностью наблюдают за происходящим по ту сторону границы. Владелец одного из ресторанов признался, что опасается за будущее своей родины.
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"Ситуация день за днем становится все тяжелее. Наш президент очень слаб. Каждый день талибы захватывают новые территории. Это очень опасно и страшно. Это сильно сказывается на нашем бизнесе. Я каждую неделю ездил к родителям в Мазари-Шариф, а теперь лишён этой возможности, потому что там опасно. Прекратился импорт и экспорт нашей продукции. Мои друзья вынуждены были оставить вдоль дорог свои фуры", — сетует он.

Афганский предприниматель опасается, что его страна превратится в полицейское государство, а это очень вероятно, если талибы все-таки придут к власти.
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После вывода войск США обратились к странам региона с призывом принять по 9 тысяч афганских беженцев. Пока этот вопрос остается открытым и, возможно, будет обсуждаться на предстоящей 15-16 июля международной конференции в Ташкенте.
Официально Узбекистан не объявлял о готовности принять граждан из соседней страны, однако на случай крайней необходимости в приграничном районе развернут резервный палаточный лагерь.
© Рамиз БахтияровГраничащий с Афганистаном кишлак Ахунбабаев
Граничащий с Афганистаном кишлак Ахунбабаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2021
Граничащий с Афганистаном кишлак Ахунбабаев
© Рамиз Бахтияров
* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде других стран.
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