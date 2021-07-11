Живущие у границы с Афганистаном узбекистанцы: для нас это уже привычно, как полет мухи

В Термезе все обыденно: работают все учреждения, школы, базары и магазины. В близлежащих кишлаках, что на самой границе с Афганистаном, также нет ощущения тревоги или паники. "Мы и есть народные пограничники и никуда не уедем"Местные жители вообще относятся к происходящему довольно философски, отмечая, что десятилетиями живут в подобной обстановке и уже привыкли.Он добавил, что периодически люди звонят и говорят, что порой со стороны Афганистана слышны выстрелы, но власти успокаивают население, заверяя, что никакой опасности нет и граница под полным контролем военных.Несмотря на тревожные вести с юга, местные жители не намерены покидать свои дома, где живут десятилетиями."Еще в конце 1970-х, когда началась война в Афганистане, никто не решился переехать. Они не чувствуют угрозы и полностью доверяют военным, которые охраняют территорию", — заключил Хазраткулов.Местные аксакалы тоже не видят поводов для паники. Один из старожилов кишлака Ахунбабаев Шаман-ака резонно заметил, что население в отличие от военных проживает на границе постоянно и не представляет себе переезда в другие места.Он добавил, что больше всего на эту тему тревожатся в Ташкенте, Фергане и других регионах страны, представляя себе, что на границе неспокойная ситуация."Они думают, что в Термезе "вот так", там случилось "такое…" А что с Термезом? Он на месте. Иногда такие "паникеры" сюда приезжают, а я их сразу гоню: "не нужно здесь заниматься провокациями!" — заключил Шаман Джумаев.Брошенные фуры и страх полицейского государстваМежду тем, сами афганцы, постоянно приезжающие в Узбекистан по работе, настроены менее оптимистично. Так дальнобойщики жалуются, что с приходом талибов перевозить грузы стало крайне затруднительно, во всех кишлаках и городах устанавливаются блокпосты. Некоторые водители просто бросают свои фуры на трассе. Есть и такие, кто смог выехать из Афганистана и пока предпочитает остаться в Узбекистане до стабилизации обстановки на родине.Среди афганцев есть и такие, кто неправильно оценивает политическую ситуацию и упрекает весь мир, и страны ЦА в частности, в поддержке "Талибана"* (организация признана террористической в РФ и ряде других стран). Из-за такого искаженного представления они обижены на соседние республики.В самом Термезе также немало граждан Афганистана, которые открыли свой бизнес, и теперь с настороженностью наблюдают за происходящим по ту сторону границы. Владелец одного из ресторанов признался, что опасается за будущее своей родины. Афганский предприниматель опасается, что его страна превратится в полицейское государство, а это очень вероятно, если талибы все-таки придут к власти.После вывода войск США обратились к странам региона с призывом принять по 9 тысяч афганских беженцев. Пока этот вопрос остается открытым и, возможно, будет обсуждаться на предстоящей 15-16 июля международной конференции в Ташкенте.Официально Узбекистан не объявлял о готовности принять граждан из соседней страны, однако на случай крайней необходимости в приграничном районе развернут резервный палаточный лагерь.* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде других стран.
Ситуация в Афганистане насторожила страны Центральной Азии. После вывода американских войск талибы установили контроль над большинством районов. В приграничном Термезе и окрестностях к происходящему относятся спокойно, чего не скажешь о самих афганцах.
В Термезе все обыденно: работают все учреждения, школы, базары и магазины. В близлежащих кишлаках, что на самой границе с Афганистаном, также нет ощущения тревоги или паники.
"Мы и есть народные пограничники и никуда не уедем"
Местные жители вообще относятся к происходящему довольно философски, отмечая, что десятилетиями живут в подобной обстановке и уже привыкли.
"То, что творится в Афганистане, для нас не несет никакой опасности. Мы разъясняем это населению. Вот дети пасут скот прямо у линии границы. Ни местные, ни военные друг другу не мешают. Тут спокойно – нет никаких поводов для волнения", — признается председатель махалли "Айритом" Мусурмонкул Хазраткулов.
Он добавил, что периодически люди звонят и говорят, что порой со стороны Афганистана слышны выстрелы, но власти успокаивают население, заверяя, что никакой опасности нет и граница под полным контролем военных.
Местные аксакалы тоже не видят поводов для паники. Один из старожилов кишлака Ахунбабаев Шаман-ака резонно заметил, что население в отличие от военных проживает на границе постоянно и не представляет себе переезда в другие места.
"Конечно, у нас есть военные, но они тут по несколько лет, потом сменяются, а мы, все здесь живущие — по сути и есть постоянные пограничники. Тут все читают и следят за новостями, но скажу вам так: мы уже 40 лет слышим подобное. Для нас это уже такое же обыденное дело, как полет мухи. Пусть говорят, что хотят — у нас настолько сильная армия, что мы можем спать спокойно", — отметил аксакал.
Он добавил, что больше всего на эту тему тревожатся в Ташкенте, Фергане и других регионах страны, представляя себе, что на границе неспокойная ситуация.
"Они думают, что в Термезе "вот так", там случилось "такое…" А что с Термезом? Он на месте. Иногда такие "паникеры" сюда приезжают, а я их сразу гоню: "не нужно здесь заниматься провокациями!" — заключил Шаман Джумаев.
Брошенные фуры и страх полицейского государства
Между тем, сами афганцы, постоянно приезжающие в Узбекистан по работе, настроены менее оптимистично. Так дальнобойщики жалуются, что с приходом талибов перевозить грузы стало крайне затруднительно, во всех кишлаках и городах устанавливаются блокпосты. Некоторые водители просто бросают свои фуры на трассе. Есть и такие, кто смог выехать из Афганистана и пока предпочитает остаться в Узбекистане до стабилизации обстановки на родине.
Среди афганцев есть и такие, кто неправильно оценивает политическую ситуацию и упрекает весь мир, и страны ЦА в частности, в поддержке "Талибана"* (организация признана террористической в РФ и ряде других стран). Из-за такого искаженного представления они обижены на соседние республики.
"Я общаюсь с дальнобойщиками из Афганистана. Конечно, они говорят мне: мы не хотим просто так умирать. Кто сюда выехал и не смог вернуться, пока остались здесь", — рассказывает один из местных таксистов.
В самом Термезе также немало граждан Афганистана, которые открыли свой бизнес, и теперь с настороженностью наблюдают за происходящим по ту сторону границы. Владелец одного из ресторанов признался, что опасается за будущее своей родины.
"Ситуация день за днем становится все тяжелее. Наш президент очень слаб. Каждый день талибы захватывают новые территории. Это очень опасно и страшно. Это сильно сказывается на нашем бизнесе. Я каждую неделю ездил к родителям в Мазари-Шариф, а теперь лишён этой возможности, потому что там опасно. Прекратился импорт и экспорт нашей продукции. Мои друзья вынуждены были оставить вдоль дорог свои фуры", — сетует он.
Афганский предприниматель опасается, что его страна превратится в полицейское государство, а это очень вероятно, если талибы все-таки придут к власти.
После вывода войск США обратились к странам региона с призывом принять по 9 тысяч афганских беженцев. Пока этот вопрос остается открытым и, возможно, будет обсуждаться на предстоящей 15-16 июля международной конференции в Ташкенте.
Официально Узбекистан не объявлял о готовности принять граждан из соседней страны, однако на случай крайней необходимости в приграничном районе развернут резервный палаточный лагерь.